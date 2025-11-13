Asfalt nou pe drumul dintre Porț și Zăuan. Centura Zalăului mai așteaptă

Lucrările de asfaltare derulate prin Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj, pe tronsonul cuprins între localitățile Porț și Zăuan, au fost finalizate. Această modernizare, împreună cu măsurile de siguranță rutieră implementate, oferă o infrastructură mai sigură, mai durabilă și mai eficientă, potrivit deputatului sălăjean Lucian Bode. Acesta a adăugat că, în ultimii ani, investițiile în Drumul Național 19B, drumul care asigură legătura între județele Sălaj și Bihor, au ajuns la aproximativ 19,5 milioane de lei, iar ele vor continua și anul viitor. „Cu toate că atenția este adesea îndreptată spre infrastructura de transport de mare viteză, trebuie să nu uităm că rețeaua de drumuri naționale este scheletul pe care se construiește întregul sistem rutier. Astfel de lucrări de întreținere, chiar dacă sunt considerate intervenții punctuale, au o importanță strategică majoră pentru un județ. Ele completează proiectele de infrastructură mare, iar la nivel local asigură legături vitale pentru comunități. Pentru județul Sălaj, prioritățile în materie de infrastructură pentru perioada următoare sunt clare. Finalizarea tronsoanelor rămase din autostrada Transilvania (A3). Cu o mobilizare foarte bună în teren a antreprenorilor, anul viitor sunt șanse să se circule pe 70 de km între Nădășelu-Zimbor-Poarta Sălajului și pe secțiunea Suplacu de Barcău-Chiribiș”, a mai spus Bode. Finalizarea variantei ocolitoare a municipiului Zalău este decisă în următoarele trei săptămâni, iar la începutul lunii decembrie se va evalua darea ei în trafic, a încheiat deputatul.

Share Whatsapp Email