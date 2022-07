Viața, văzută prin fotografiile lui Mirel Matyas, în expoziție la Activ Plazza Mall

Sălăjenii sunt invitați în perioada 29 iulie – 20 august la expoziția „Viața este Viață. Eseu fotografic”, expoziție găzduită de Activ Plazza Mall din Zalău și realizată de profesorul Mirel Matyas.

Expoziția aduce în fața publicului nu doar niște simple fotografii. Expoziția propune definiții ale vieții, propune simplitate, bucuria lucrurilor mărunte, fericirea de lângă noi, fericire pe care nu o vedem întotdeauna, frumusețea vieții, elemente care ne însoțesc de la naștere și până la moarte, poate chiar și dincolo de trecerea finală. Artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică cu titlul de Excelență în Rang de Platină și vicepreședintele Varadinum Foto Club Oradea, Adela Lia Rusu este curatorul expoziției. „Această colecție de povești vizuale reduse la esență sunt ca niște sfaturi, care îmbină sobrietatea și exactitatea matematicii cu filozofia și arta de a da înțeles vieții”, este o parte din mesajul Adelei Lia Rusu. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Activ Plazza Mall, Casei Municipale de Cultură Zalău, Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Adelei Lia Rusu. „Atunci când cuvântul pandemie nu era în dicționarul nostru curent, am creionat acest eseu fotografic. Ulterior, când viața a fost pusă la grea încercare, l-am dezvoltat adăugându-i noi definiții. Am meditat profund la fragilitatea vieții, la frumusețea ei, la sensurile pe care le are pentru fiecare dintre noi. Conștient de faptul că ar mai fi, poate, multe de spus, te invit să vizualizezi povestea mea”, este mesajul profesorului Mirel Matyas, autorul lucrărilor expuse.

Foto: Mirel Matyas