Un nou număr al revistei „Caiete Silvane” este disponibil pentru cititori

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” este disponibilă pentru cititori în format online. Numărul 242, din luna martie 2025, oferă celor interesați de lectură noi articole, creații și eseuri semnate de numeroase personalități locale și nu numai. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău.

Cum deja obișnuiesc să parcurgă de la un număr la altul publicația care luna trecută a împlinit 20 de ani de apariție neîntreruptă, cititorii pot descoperi și în acest nou număr teme culturale, pe placul și preferințele fiecăruia. Și această ediție are în componența sa numeroase materiale. Revista din această lună este cu atât mai specială cu cât acest număr anunță și acordarea Premiului publicației „Caiete Silvane” din acest an scriitoarei Ana Blandiana, în semn de prețuire pentru întreaga sa operă literară și civică, dar și pentru relațiile speciale pe care le are cu Sălajul.

Cât despre ediția în varianta tipărită, aceasta va fi pusă la dispoziția cititorilor începând de vineri, 14 martie. Redactorul șef al revistei este Daniel Săuca. Cei interesați se pot bucura de noul număr, accesând articolele în format digital:

Daniel Săuca, Cuvânt-înainte la numărul al doilea din „Studia Caiete Silvane”,

1 ■ Ana Blandiana, Premiul revistei „Caiete Silvane” pe anul 2025,

1 ■ Viorel Mureșan, Certitudinea rigorii (2),

2 ■ Imelda Chința, Drumul mătăsii într-o reinterpretare lirică,

4 ■ A apărut Anuarul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj 2024,

5 ■ Carmen Ardelean, Șoarecii albi, șoarecii negri,

6 ■ Alexandru Jurcan, Valea Vegherii spre Comitatul Bihorului,

7 ■ Adrian Lesenciuc, Împăcarea lăuntrică în vremurile distanțării,

8 ■ Menuț Maximinian, Mărțișorul împletit de Baba Dochia și regenerarea timpului,

9 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Întâlnirea „Caiete Silvane” – 20 de ani,

10 ■ Marcel Lucaciu, Dina Horvath, freamăt de suflet,

11 ■ Menuț Maximinian, Ion Moise, „Jurnal și lectură”,

12 ■ Ioan Bunta, Patimile după Iancu,

15 ■ Alice Valeria Micu, Delictul de recunoștință,

16 ■ Doina Cociș, Profesoara Maria Porumb la 80 de ani,

18 ■ Adrian Fetecău, Bună, draga mea!,

20 ■ Viorica Mureșan, O vacanță în Corfu,

22 ■ Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul,

24 ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, Restituiri (haibun-uri),

26 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Producția editorială a anului 2024 în Sălaj,

27 ■ Marin Pop, Protopopul Alexandru Cădar (1885-1964), personalitate marcantă a Sălajului interbelic,

30 ■ Viorel Mărginean, Statutul istoriei în proiectul planurilor-cadru din învățământul liceal,

34 ■ Poeme de Ioan F. Pop însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

36 ■ Versuri de Mihnea Radu Curta,

37 ■ Poeme de Mihaela Aionesei, Anda Petrache, Antonio Doda, Cosmin-Darius Misir, Lucia Bibarț, Ancuța Mărieș, Ioan Vasile Bulgărean și Vasile Dan Marchiș,

38 ■ Artemiu Vanca, Sărutul, 40 ■ Gabriela Dimitriu, Dincolo de premoniție și ezoteric, în romanul „A treia mână”,

42 ■ Vasile Hatos, Când cuvântul zidește,

44 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Are You There God? It`s Me, Margaret (2022),

46 ■ Daniel Mureșan, Dream Theater, Parasomnia,

47 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

48 ■ Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul (de) Mărțișor,

49 ■ Omagiații lunii martie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj),

52 ■ Arca poeziei, Manuel Cortés Castañeda, Portița de scăpare, traducere de Rodica Grigore, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a.