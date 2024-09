Un nou număr al revistei Caiete Silvane

A apărut ediția online a numărului 236 (septembrie 2024) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Detalii, ca de obicei, pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de luni, 16 septembrie 2024.

Sumarul ediției: Daniel Săuca, Nemurirea online ■ Viorel Mureșan, „Conștiința noastră mai bună” (2) ■ Imelda Chința, Profeție și destin ■ A apărut, la Editura „Caiete Silvane”, volumul „Instantanee autobiografice”, de Teodor Filip ■ Marcel Lucaciu, Labirinturi narative ■ Alexandru Jurcan, Auschwitz în august ■ Adrian Lesenciuc, Un exercițiu de geografie literară ■ Mihaela Meravei, Întoarcerea în trup ■ Volum despre evoluția fenomenului muzical în județul Sălaj ■ Emilia Poenaru Moldovan, O cheie pentru toți, Cuvântul ■ Carmen Ardelean, Binoame existențiale ■ Menuț Maximinian, Apa vie ■ Alice Valeria Micu, Pledoarie pentru prezent ■ Gheorghe Moga, Nomen atque omen – „Nume și prevestire” ■ Dana Banu, Povestire în patru părți ■ Viorel Gh. Tăutan, Opinii incomode ■ Lina Țărmure, interviu cu Ioana Olăhuț: „Cred că una dintre temele centrale se bazează pe relațiile interumane” ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Limesul dacic în patrimoniul UNESCO ■ Marin Pop, Sălăjenii și serbările centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) ■ Poeme de George Vulturescu însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța ■ Versuri de Ștefan Aurel Drăgan ■ Poeme de Geo Galetaru ■ Versuri de Alexandru Lazăr ■ Ioan Bunta, Shakespeare și critica materialistă ■ Corina Vlădoiu, Dualități, destine și libertăți ■ Voichița Lung, Călătorie în lumea muzicii mozartiene ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, Comentariul literar vs. analiza literară ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, Uncharted (2022) ■ Daniel Mureșan, Cronica de concert, Lenny Kravitz – Live in Cluj ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența ■ Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de septembrie ■ Omagiații lunii septembrie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) ■ Arca poeziei, Tomas Tranströmer (zidul deznădejdii…), traducere de Dan Shafran, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a.

M. S.