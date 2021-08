Tenaris Cinelatino revine la Zalău

Tenaris Cinelatino, cel mai așteptat eveniment dedicat filmului din Zalău, revine, între 3 și 5 septembrie, cu o selecție de filme oferite gratuit de către TenarisSilcotub, în parteneriat cu Asociația Festivalul de Film Transilvania. Cele 3 zile de festival programează 12 proiecții, cu o secțiune specială dedicată copiilor, atât în sală, în Cladirea Transilvania, cât și în aer liber, în Amfiteatru din Parcul Central.

„După un an de pauză, suntem fericiți că putem redescoperi experiența unică de a fi împreună și a ne bucura de filme de calitate, cu un palmares important, filme cu mesaje puternice și relevante pentru cele două culturi pe care compania noastră le îmbrățișează. Putem face asta, respectând regulile de siguranță și sperăm ca publicul să se bucure de fiecare proiecție, în aceasta primă ediție post-pandemie.”, spune Codruța Hodrea, manager Relații cu comunitatea TenarisSilcotub, susținătorul evenimentului.

Noutatea ediției o reprezintă secțiunea dedicată copiilor: în cele 3 zile de festival, de la orele 11 și 15, sunt programate filme selectate pentru diferite categorii de vârstă. Fie că vor alege filme de animație premiate, precum „Nahuel și cartea magică” și „Brendan și secretul din Kells”, sau povești în care prietenia rezolvă cele mai nebunești planuri, precum în „Micul astronaut”, copiii au șansa să descopere lumi noi, pline de aventuri și învățăminte. „Călătoria fantastică a Maronei”, filmul Ancăi Damian ce a strâns zeci de premii la nivel internațional, și „Selkirk, adevăratul Robinson Crusoe” completează o ofertă generoasă pentru micii cinefili și familii.

Filmele românești ocupă un loc central în programul festivalului, iar Cinelatino programează atât premiere, cât și filme de colecție. Unul dintre cele mai bune filme românești ale tuturor timpurilor, conform criticilor, „Balanța” în regia lui Lucian Pintilie, va putea fi vizionat vineri, 3 septembrie, de la ora 18. Două seri de film sunt programate în amfiteatrul din Parcul Central. „România sălbatică”, un fabulos documentar a cărui producție a durat aproape 10 ani, va rula sâmbătă, 4 septembrie, de la ora 21. Scurtmetrajul „Blid”, o poveste sălăjeană, deschide seara de 5 septembrie, urmat de „Berliner”, al patrulea lungmetraj a regizorului Marian Crișan, o comedie despre realitățile românești ce va umple spațiul amfiteatrului de multă bună dispoziție.

Secrete demult îngropate aduc „Scandal în familii” dar și multe râsete din partea spectatorilor ce vor fi prezenți la proiecția filmului columbian, vineri, 3 septembrie, de la ora 21, la sala de spectacole din Clădirea Transilvania. „Ratați eroici”, semnat de Sebastián Borensztein, a fost, în 2019, propunerea Argentinei la Oscar și meritele vin din modul incitant, dar nu lipsit de umor, în care este spusă povestea unor vecini ce pornesc o luptă împotriva celor care i-au adus la faliment.

Toate proiecțiile Tenaris Cinelatino au acces gratuit, în baza biletului comandat de pe www.eventbook.ro . Conform regulilor în vigoare, purtarea măștii este obligatorie pe întreaga durată a proiecților desfășurate la Clădirea Transilvania. Pentru proiecțiile în aer liber, din Parcul Central, accesul spectatorilor este permis doar persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de imunizare, cu prezentarea certificatului de vaccinare, persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid, nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării cu COVID-19.

TenarisSilcotub organizează acest eveniment alături de fundația PROA, care are misiunea de a gestiona programele culturale ale Tenaris la nivel mondial, și Asociația Festivalul de Film Transilvania, care organizează an de an Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău.

PROGRAMUL COMPLET AL PROIECȚIILOR

Tenaris CineLatino, ediția a IX-a, Zalău

Vineri, 3 septembrie

Clădirea Transilvania

ora 11 Selkirk, adevăratul Robinson Crusoe (7+)

Walter Tournier, Uruguay, Argentina, Chile, 2012

ora 15 Călatoria fantastică a Maronei (9+)

Anca Damian, România, 2019

ora 18 Balanța (13+)

r. Lucian Pintilie, Romania, 1992

ora 21 Ratați eroici (16+)

Sebastián Borensztein, Argentina, Spania, 2019

Sâmbătă, 4 septembrie

Clădirea Transilvania

ora 11 Brendan și secretul din Kells (7+)

Tomm Moore & Nora Twomey, Irlanda, 2009

ora 15 Micul astronaut (9+)

Olivier Pairoux, Belgia, 2020

ora 18 Scandal în familii (13+)

Javier Fuentes-Leon, Peru, Columbia, 2020

Parcul Central | Amfiteatru

ora 21 România Sălbatică (AG)

Dan Dinu, Cosmin Dumitrache, România, 2021

Duminică, 5 septembrie

Clădirea Transilvania

ora 11 Nahuel și cartea magică (7+)

German Acuña, Chile, Brazilia, 2020

ora 15 Noaptea fiarei (14+)

Mauricio Leiva Cock, COLUMBIA, MEXIC , 2020

ora 18 Alelí (13+)

Leticia Jorge, Uruguay, Argentina, 2019

Parcul Central | Amfiteatru

ora 21 Blid – scurtmetraj – r. Răzvan Sima, 2019

Berliner (14+)

Marian Crișan, România, 2020

M. S.