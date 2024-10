„Școala Populară de Arte și Meserii este o parte din viața mea”

– Interviu cu profesorul Sergiu Chirilă –

Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de existență a Școlii Populare de Arte și Meserii, secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, vă prezentăm un fragment din interviul acordat de Sergiu Chirilă, reprezentant al tinerei generații de profesori de la școala al cărei principal obiectiv este pregătirea și îndrumarea viitorilor artiști. Interviul integral va fi disponibil în suplimentul revistei „Caiete Silvane”, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Zalău – 50 de ani!.

Reporter: Cum v-aţi ales cariera muzicală şi pe cea didactică?

Sergiu Chirilă: Eu cred că nimic nu este întâmplător și că totul se întâmplă în viață cu un scop, dar noi, de multe ori, nu vedem drumul și o mai luăm și pe alte căi. În cazul meu, am simțit că nu pot face altceva decât muzică, plângeam când trebuia să fac compromisuri, să fac altceva ce nu avea legătură cu muzica. Am simțit că sunt foarte fericit când cânt și am zis că acesta trebuie să fie drumul meu!

Deoarece mi-am construit vocea de la zero și am trecut prin toate etapele ce duc la dezvoltarea tehnicii, mi-a fost ușor să fac pasul spre cariera didactică, și mi-am dorit și eu, la rândul meu, să ajut și să investesc în elevi, pasiune și iubire, așa cum am primit și eu, la rândul meu, de la profesorii mei.

Rep.: Ce sfaturi aveți pentru cei ce îşi doresc o carieră în muzică?

S.C.: În primul rând, să înceapă de azi, de ieri, și nu de mâine! Totul pornește de la gânduri, să-ți setezi prioritățile și să le vizualizezi. Creierul nu face diferența între glumă și adevăr, el încearcă să materializeze și să atragă tot ceea ce gândim.

Rep.: Ce are frumos în ea meseria de profesor?

S.C.: Mi se pare foarte frumos să cizelezi un talant, un suflet și să încerci să dăruiești ce ai tu mai bun! Care sunt provocările și dificultățile meseriei de profesor? O provocare este să încerci să te apropii de elev, dincolo de încercările cotidiene prin care trec, și să-i faci să lase greutățile, pentru că nu poți pune ceva într-un pahar dacă acesta este deja plin…

Rep.: Cum trebuie să fie un profesor? Ce înseamnă să fii un profesor bun?

S.C.: Nașul meu, Alexandru Tașnadi, este profesor la Academia de Științe Economice din București, un om extraordinar, și mi-a spus că datoria cea mai mare a unui profesor este să-i învețe pe elevi să se iubească și să se aprecieze între ei.

Rep.: Care este cea mai mare satisfacție a dumneavoastră în calitate de profesor?

S.C.: Cea mai mare satisfacție este să vezi evoluția vizibilă a elevilor, de la an la an. De exemplu, am avut fete care au intrat cu voci mici și care, la finalizarea studiilor, au ajuns soprane.

Rep.: Care este rolul unui profesor de canto, din perspectiva dumneavoastră?

S.C.: Rolul unui profesor de canto este acela de a-l ajuta pe elev să-și găsească registrul vocal, unde el are o emisie cât mai naturală, unde cântă și se simte cel mai bine, pentru că, spre deosebire de instrumentiști, cântăreții trebuie să-și construiască aparatul fonator prin diferite senzații.

Rep.: Care sunt calităţile pe care trebuie să le aibă un muzician, după părerea dumneavoastră?

S.C.: Să fie consecvent, să știe să-și controleze sutele de gânduri care îi vin, în timp ce performează pe scenă, și să nu fie rigid la schimbări, pentru că o creangă care este plină de viață este elastică, iar cea uscată este rigidă și se rupe.

Rep.: Sunteți absolvent al Școlii Populare de Arte și Meserii și profesor din anul școlar 2013-2014. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Școala Populară de Arte și Meserii?

S.C.: Pentru mine, Școala Populară de Arte și Meserii este o parte din viața mea, locul în care am investit timp și pasiune, alături de colegii mei, pentru acești copilași.

Rep.: Câți elevi pregătiți la Școala Populară de Arte și Meserii? Aveți câteva nume de elevi sau foști elevi cu care vă mândriți?

S.C.: Cu toți elevii mă mândresc că au avut curajul să-și asculte chemarea și că au încercat să facă din muzică mai mult decât doar o simplă pasiune. Legat de nume, pentru a nu omite pe cineva, vă așteptăm să-i vedeți la spectacolul aniversar de 50 de ani, al Școlii Populare de Arte și Meserii (22-24 octombrie 2024 – n.red.).

a consemnat Alexandru-Bogdan Kürti

(articol apărut în revista Caiete Silvane)