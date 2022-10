Salvarea prin cultură

Constantin Noica făcea următoarea apreciere: „În societatea monetară în care totul nu înseamnă nimic, singura ispravă pe care o putem face este cultura!” (am citat din memorie).

Acest postulat este preluat şi aplicat cu toată responsabilitatea de către „o mână de oameni” din Zalău, mai precis de către cei de la Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție care este din ce în ce mai prezentă în viața culturală a județului si chiar a țării. Sunt mândră când citesc aprecierile unor oameni ai condeiului din țară: „Am publicat în prestigioasa revistă Caiete Silvane, aflată sub patronajul Uniunii Scriitorilor Români!”

Nu vreau să realizez o retrospectivă a acțiunilor organizate și desfășurate, deoarece cine dorește să se documenteze, are surse şi resurse suficiente, puse la dispoziție de către această instituție de cultură.

Nu pot însă să trec cu vederea o activitate recentă desfășurată la Șimleu Silvaniei. Este vorba despre o întâlnire a unora dintre scriitorii din Sălaj cu cititorii. Orașul Șimleu s-a mândrit dintotdeauna cu nume ilustre de pe firmamentul țării, iar acest lucru este binecunoscut. Dragostea față de carte, dorința de comunicare, bucuria de a vedea şi asculta scriitori vorbind despre opera lor sau citind versuri ori fragmente de proză, a fost încă o dată dovedită de prezența intelectualilor din această cetate. Au citit versuri sau proză: Alice Valeria Micu, Ion Piţoiu Dragomir, Vasile Bulgărean, Angela Maxim, Silvia Bodea Sălăjan, Gyuri Gyorfi Deak, Elisabeta Simone Gyorfi Deak şi, pentru că cei din urmă sunt intotdeauna cei dintâi, Daniel Sauca, cel care „orchestrează” cultura sălăjeană cu talent și dăruire.

A fost o zi minunată! A fost o zi care a demonstrat că dincolo de zbaterile cotidiene, de invidii şi orgolii, cultura propagă lumină, cordialitate, bună conviețuire. Cu siguranță că aceasta este menirea noastră, a celor care dorim să dam o șansă oportunității „de a crea o altă lume, pe-astă lume de noroi!”. Închei aducând în prim plan cuvintele lui Camus, ce pot constitui un prototip al drumului pe care omenirea ar trebui să-l parcurgă: „Fără cultură și fără relativa libertate, pe care o implică aceasta, societatea rămâne o junglă!”

Mulțumim intelectualilor din Șimleu, organelor de conducere locală, şi în primul rând, mulțumim domnului director Daniel Săuca pentru inițiativă si foarte bună organizare!

Silvia Bodea Sălăjan