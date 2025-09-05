Sălajul acum o sută de ani (XXVI)

* Ziarul „Gazeta de Duminecă” din Șimleu anunță că este sabotat de Poștă, nefiindu-i difuzat ziarul din 23 august.

* Țărănistul Gheorghe Pop este ales președinte al Camerei Agricole Sălaj.

* Roth Henrich din Șimleu a mers la târgul de la Hidig să vândă doi boi. Târgovețul s-a cam îmbătat, iar boii au luat-o la sănătoasa. A făcut plângere la poliție, dar nici urmă de boi.

* La Cehei, Kerekes Vasile a săpat sub un deal, pentru a duce lut cu căruța. Din păcate, dealul a căzut peste el, omorându-l.

* Polițaiul Pislea a găsit pe strada Aurel Vlaicu din Șimleu un porc ce hoinărea aiurea. Nu l-a revendicat nimeni. L-au dus la sediu, dacă nu se găsește proprietarul, ajunge șorici.

* La Liceul de Stat de Băieți din Zălau, admiterea în clasa V-a are următoarele probe: limba română, matematică, istorie, geografie și limba latină.

* Magazinul Samuel din Șimleu a primit ultimele modele de paltoane de la Viena și Paris. Femeile au cumpărat tot în câteva zile.

* Un anume Horea Frumeșan solicită internarea la Spitalul din Zalău, pe motiv că avea mari dureri de spate. După două zile fuge de acolo, luând cu el o sacoșă de medicamente, cearceafuri și pături. La două zile e prins la Lugoj, constatându-se că era hoț de profesie.

* Ceatarâșii lui Miklos Berki din Jibou dau un concert de adio la Bizușa. Spun că au îmbătrânit și trebuie să le ia locul cei mai tineri.

* O trupă de teatru cu actori amatori ia ființă la Jibou. Inimoșii localnici Polgari Kor și Deszo Bandy sunt inițiatorii.

* Un câine turbat a mușcat calul doamnei Purpriger, telefonistă la Poșta din Zălau. La câteva zile veterinarul constată că și calul este turbat, prin urmare a fost împușcat. Calul.

* Fără porci la târgul din Zălau. S-a declarat focar de pestă porcină. Deci, și pe vremea aceea era. Nu e o „invenție” recentă.

* Probleme cu telefonia în județ. Abonații amenință că își reziliază contractele.

* Drumul Zălau – Cluj are câteva porțiuni înnămolite, impracticabile. Din această cauză, compania clujeană Autoexpress își suspendă cursele spre Zalău. Prefectura tace mâlc.

* O furtună însoțită de gheață a făcut prăpăd la Crasna, Valcău și Boghiș.

* În ziua alegerilor pentru Camera Agricolă, a fost interzisă vânzarea de alcool. Ziarul „Gazeta de Duminecă” din Șimleu acuză primarul că făcea la sediu din spirt pălincă, pentru a mitui alegătorii.

Daniel Mureșan