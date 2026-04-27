Sălajul acum o sută de ani (XLX)

* Moare Georgy Lorinczy, fost primar al Zălaului.

* Trupa de teatru din Cehu Silvaniei începe un turneu prin județ.

* La Zălau se înființează un fond independent de asigurări pentru muncitori.

* Măcelarii zălăuani semnează o petiție pentru majorarea prețului maximal la carne.

* Se anunță un festival coral regional în sala de festivități a hotelului Ridwal din Zălau.

* O parte din consilierii locali zălăuani trag un semnal de alarmă privind starea precară a parcului Elisabeta (fost Turul).

* Se stabilesc salariile la Primăria Zălau: primarul – 12.000 lei, consilierii – 6.000 lei.

* Abatorul din Zălau se află într-o stare jalnică. Consilierii locali alocă suma de 10.000 de lei pentru rezolvarea problemelor sanitare de acolo.

* Servitorii din Zălau nu mai au voie pe stradă după ora 10, decât cu bilet de voie.

* Mai multe primării din județ instituie amenzi mari pentru aruncarea gunoiului de grajd în albiile râurilor.

* Se decide ca la Zălau piața să se închidă zilnic la ora 10.

* În județ se înregistrează peste 300 de cazuri de gripă spaniolă. Un fel de Covid al epocii.

* Kuruc Janos din Dioșod îl bate măr pe consăteanul său Elekes Ferenc. Au intervenit jandarmii. Se pare că mărul discordiei era o frumoasă fată din sat, pe nume Ana.

* Primăria zălăuană stabilește prețul lemnelor: 130 lei/mc.

Daniel Mureșan