Sălajul, pe podium la o importantă competiție a Asociației Internaționale a Polițiștilor

Delegația Regiunii 2 Sălaj – IPA Sălaj (Asociația Internațională a Polițiștilor), formată din șase membri, a participat la cea de-a treia ediție a IPA Bialon, desfășurată în perioada 22–26 aprilie, la Nowy Targ, în Polonia. Evenimentul a reunit membri IPA din Polonia, Serbia, Italia, Bolivia, Slovacia, Letonia și România, oferind un cadru excelent pentru competiție, colaborare și prietenie. Rezultatele echipei sălăjene confirmă implicarea și spiritul competitiv: locul II la bowling și locul III la tir, într-o probă complexă ce a inclus utilizarea a patru tipuri de armament. Dincolo de competiții, echipa sălăjeană a avut privilegiul de a lua parte la inițiativa „Green IPA – Plantează un copac”, un gest simbolic pentru viitor, susținut de Richard Kadnár – președintele IPA Slovacia. Copacul plantat va rămâne o amintire vie a acestui eveniment și a prieteniei dintre participanți.

