Sălăjenii, invitați la bibliotecă

Biblioteca Județeană „Ioniță Sciopione Bădescu” Sălaj sărbătorește, în perioada 22 – 26 aprilie 2024, Săptămâna Națională a Bibliotecilor, printr-un program ce va reuni bibliotecari, cititori, colaboratori și prieteni ai instituției. „Ne bucurăm că și în acest an putem oferi sălăjenilor un program extrem de variat, cu ocazia Săptămânii Naționale a Bibliotecilor, care reunește Ziua Bibliotecarului și Ziua Cărții. Am pregătit tururi ghidate de bibliotecă, ateliere, povești, activități cu publicul în toate secțiile, momente muzicale și expoziții, dar și o ieșire a proiectului <>, în Aghireș”, a declarat Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj. „Tot cu această ocazie, am lansat și Săptămâna fără penalizări, adresată tuturor cititorilor care au întârziat sau au uitat să restituie cărțile la bibliotecă la timp. Astfel, până în data de 1 mai 2024, nu se vor percepe taxe de penalizare pentru întârzierea la returnarea documentelor împrumutate”, a adăugat Mariana Marian. Marți, 23 aprilie 2024, începând cu ora 15, pe platoul din fața bibliotecii vor avea loc ateliere de creație, expoziții de carte și pictură, iar de la ora 17, elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău vă invită să vă bucurați de un vernisaj al lucrărilor lor și de un moment artistic.

