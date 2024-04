Poeți participanți la Festivalul internațional „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry”

La Editura AB ART a apărut, cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Judeţului Sălaj, instituţie a Consiliului Judeţean Sălaj, antologia trilingvă (română, maghiară, engleză) „Primăvara Poeziei/ A Költészet Tavasza/ Spring of Poetry 2024”. Editor: Balázs F. Attila. Traduceri: Corina Știrb Cooper, Balázs F. Attila, Halmosi Sándor, Gyermán-Tóth Márta, Pethő Lorand, Murányi Zita, Balázs Boróka, Sohár Pál, Șerban Foarţă, Irina Dubsky, Zalán Tibor, Tünde Kovács, Csergő Domokos.

În antologie sunt cuprinși poeții: Ayo Ayoola-Amale, Sanja Baković, Balázs F. Attila, Böszörményi Zoltán, Aura Christi, Gagik Davtyan, Stefano Donno, Ko Doo-hyun, Filip Tamás, Halmosi Sándor, Kégl Ildikó, Laczkó Vass Róbert, Marcel Lucaciu, Gerry Loose, Murányi Zita, Ion Mureșan, Viorel Mureșan, Oláh András, Alex Pausides, Pethő Lorand, Ioan F. Pop, Ron Riddell, Daniel Săuca, Robert Șerban, Alexandru Vakulovski, Neşe Yaşin, Zalán Tibor.

Prezentăm pe scurt poeții din afara județului Sălaj care vor participa la festival.

Sanja Baković este poetă, jurnalistă și specialistă în comunicare. S-a născut în Split, în 1976. Este licențiată în jurnalism și în prezent locuiește și lucrează în Zagreb. A lansat proiectul „Hai să ne lăsăm uimiți de poezie” (Let’s get blown by poetry / Odvalimo se poezijom), cu scopul de a crește vizibilitatea poeziei în spațiul public. A organizat și condus numeroase evenimente și paneluri de poezie. A publicat cărțile de poezie „Locurile apei” (Waterway places / Plovna mjesta, 2016) și „Autobuzul spre Trnava” (Bus for Trnava / Autobus za Trnavu, 2020).

Balázs F. Attila, poet, scriitor, traducător, editor. Născut la Târgu Mureş, la data de 15 ianuarie 1954. După bacalaureat a urmat studii la Institutul de Teologie din Alba Iulia. În anul 1990 se stabileşte la Bratislava, unde lucrează ca ziarist, apoi înfiinţează Editura AB ART. Este membru al Academiei Europene de Ştiinţă, Artă şi Litere din Paris, membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Scriitorilor Maghiari și al PEN Clubului din Ungaria. Lucrările sale au fost traduse în 28 limbi, a publicat 60 de cărţi în 23 limbi și 62 de cărţi de traduceri din literatura universală. A obţinut peste 30 de premii în ţară și în străinătate, printre care Marele Premiu „Lucian Blaga”, Opera Omnia „Tudor Arghezi”, Premio Internationale Camaiore, Premiul Suwon, Premiul Forbath, Premiul Academiei Europene de Ştiinţă, Artă şi Litere, Premiul „I.E. Torouţiu” etc.

Aura Christi (România, Republica Moldova), laureată a Premiului Academiei Române, este poet, romancier, eseist și editor. A publicat peste 60 de cărți (poezie, roman, eseu) în România și în străinătate. Poezia sa a fost tradusă în 18 limbi. A primit peste 20 de distincții în România și în străinătate. Este redactor-șef al revistei „Contemporanul. Ideea Europeană”, care apare sub egida Academiei Române. Asociația Scriitorilor Israelieni de Limbă Română și Centrul Cultural Israeliano-Român au desemnat-o „Omul Anului 2017”, i-au acordat Premiul „Opera Omnia” și medalia de argint „Recunoștința evreiască” pentru volumele „Psalmi” și „Planeta Israel”. I s-au mai acordat Premiul de excelență pentru contribuția internațională la poezie decernat la Gala Premiilor Săptămânii Internaționale a Poeziei și Artei „Râul Miluo” din China (2020); Marele Premiu pentru Poezie „Sfântul Gheorghe” al Festivalului Internațional de Poezie „Drumuri de spice” din Uzdin, Voivodina, Serbia (2021).

Stefano Donno, scriitor, poet, editor, s-a născut în 1975. Cărțile sale: „Sturm and Pulp” (Lecce, 1998); „Edoardo De Candia, considerazioni inattuali” (Lecce, 1999); „Se Hank avesse met Anais” (Lecce, 1999); „Monologo” (Copertino, 2001); „Zona de alunecare” (Lecce, 2002); „L’Altro Novecento – giovane letteratura salentina song 1992 al 2004” (San Cesario, 2004); „Ieratico Poietico” (Nardò, 2008); „Dermica per versi” (Faloppio, 2009); „Corpo Mistico” (Roma, 2010); „Prezzario della rinomata casa del piacere” (cu Anna Chiriatti, Martignano, 2011); „Nerocavo” (Copertino, 2014); „Breve Commentario alla tavola Smeraldina” (Lecce, 2017), „Identità Informi … Dove non ci sono mani con Mauro Marino” (Sannicola, 2021). Editor al „I Quaderni del Bardo Edizioni”.

Filip Tamás s-a născut la 13 iulie 1960 la Budapesta, în partea orașului unde se desfășoară tema unuia dintre cele mai frumoase romane maghiare, scris de Gyula Krúdy: „Premiul femeilor”, în maternitatea care are o importanță extremă în roman. A absolvit Facultatea de Drept în 1984. În 1986, a participat cu poeme în antologia „A költészet másnapja”, iar primul său volum a fost publicat în același an (Fékezett habzás). De atunci, a publicat încă 11 volume, dintre care cel mai recent este „Casca de protecție a lui Kafka”. Anterior a fost redactor de poezie la două importante reviste literare maghiare și redactor-șef al unui portal de poezie pe internet. Pe lângă alte recunoașteri, a primit premiul „József Attila” în 2017. Lucrările sale au fost traduse în franceză, engleză, slovacă, rusă, spaniolă, norvegiană, sârbă și poloneză.

Halmosi Sándor (1971, Satu Mare), poet, traducător, editor, membru al PEN Clubului Maghiar și al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere (Paris), și este cofondator al rețelei internaționale de poezie „Poets of the Planet” (POP). Până în prezent, a lansat treisprezece volume în limba maghiară, și zeci de volume în limbi străine, dintre care două în limba română, „Raiul ca toate zilele” (Junimea, Iași, 2019) și „Apocrife” (Limes, Cluj, 2023), amândouă traduse de Kocsis Francisko.

Kégl Ildikó (1976, Kazincbarcika) este scriitoare, poetă, jurnalistă, eseistă. Locuiește în Miskolc din 2004. Este secretar al Grupului Scriitorilor din Ungaria de Nord al Asociației Scriitorilor Maghiari și bursier de creație al Academiei Maghiare de Arte. Volumele sale independente: „Életszag – povestiri” (2017), Editura Püski, Budapesta, „Trei stații de autobuz de fericire – povestiri” (2019), Editura Püski, Budapesta, „Hârtie de pică, sapă, muscă – povestiri, sociografii” (2021), Püski Kiadó, Budapesta, „după aceea – poezii alese” (2024), Irodalmi Jelen Kiadó, Arad.

Laczkó Vass Róbert s-a născut în Remetea, Harghita, în 1976. Este de profesie actor. Absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, se angajează din anul 2000 la renumita companie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, totodată colaborează cu Opera Maghiară şi Opera Română din localitate. A colaborat cu regizori, dirijori și compozitori de prestigiu, participând la mai multe premiere absolute şi pe ţară, respectiv înregistrări de referinţă. Susține recitaluri literare și muzicale tematice în țară și peste hotare, având un repertoriu de 15 spectacole proprii. Este moderatorul unui talk-show cu public, intitulat „Cu ochii deschiși”. Scrie versuri şi publicistică, este autorul a șase volume de interviuri, cinci volume de poezie și un album de fotografii.

Gerry Loose este un poet care trăiește pe insula Bute, Scoția. Lucrările sale se bazează pe lumea neconstruită, pe cea umană și non-umană, precum și pe geopolitică. Poeziile sale pot fi găsite foarte probabil înscrise pe piatră, în grădini botanice, spitale, școli și alte locuri publice, și în galerii, ca și în numeroasele sale cărți. Premiile sale includ: Creative Scotland Award, Robert Louis Stevenson Fellowship, Society of Authors Award, Kone Foundation Award (Finlanda), Hermann Kesten Stipendium (Germania) și Cholmondeley Award. A fost cofondator și primul președinte al Centrului Scriitorilor Scoțieni. Opera sa a fost tradusă pe scară largă în multe limbi europene și asiatice. Călătorește în mod regulat la festivaluri internaționale de poezie din întreaga lume.

Ion Mureșan s-a născut în 1955 la Vultureni, județul Cluj. O figură definitorie a generației anilor ʼ80 a literaturii române. În 1981 își finalizează studiile universitare la Facultatea de Istorie și Filosofie UBB din Cluj-Napoca. Este redactor-șef al revistei „Verso” din Cluj. Poeziile sale au fost traduse în multe limbi.

Oláh András, poet, dramaturg și editor maghiar, distins cu premiile „Illyés Gyula”, „Ratkó József”, „Quasimodo”, „Ady Endre” și cu Crucea de Aur a Meritului. S-a născut în 1959 la Hajdúnánás. Locuiește în Mátészalka. Cea mai recentă carte a sa de poezii: „Fagypont alatt” (Magyar Napló Kiadó, Bp., 2020).

Alex Pausides s-a născut la Pilón de Manzanillo, în estul Cubei, la 24 martie 1950. Poet și editor. A fost director al revistei lunare de cultură „El Caimán Barbudo”. Președinte al Asociației Scriitorilor și al Festivalului Internațional de Poezie de la Havana. Fondatorul Colecției SurEditores. Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză, italiană, rusă, germană, suedeză, cehă, română, portugheză, vietnameză, greacă și farsi. A fost distins cu Premiul Criticii în 2006, Distincția „Vladimir Maiakovski” a Uniunii Scriitorilor Ruși, în 2008, Premiul „Samuel Feijóo” al Societății Economice a Prietenilor Țării, în 2009 și Premiul „Mihai Eminescu”. A primit o medalie de la Fundația „Eminescu” din România, în 2015.

Pethő Lorand s-a născut în 1983 în Huedin. Poet, traducător, publică poezii, traduceri în marile ziare culturale transilvănene şi străine. Și-a terminat studiile gimnaziale la Șimleu Silvaniei. În 2006, a obţinut licenţa în Studii Teatrale la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între 2006 și 2014, a fost secretar literar și manager al companiei maghiare a Teatrului de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca. Între 2007 și 2009, a fost președintele Cercului literar György Bretter. În prezent locuiește în Austria. Poet distins cu Premiul de Poezie „Irodalmi Jelen”. Ultimele sale volume publicate: „Távolodó ország” – Irodalmi Jelen, Arad, 2023, „Bádogmadarak” – AB ART, Budapest, 2023, „Limene Ptice” – Vracar, Belgrad, 2023 (volum în limba sârbă, traducere de Jolánka Kovács), „Zgomote din camera obscură” – Editura Caiete Silvane, Zalău, 2023.

Ioan F. Pop, scriitor și eseist. Născut în anul 1959, în Valcău de Sus, județul Sălaj. Școala primară în satul Fizeș, același județ. Liceul de Filologie-Istorie din Oradea. Licenţiat în Teologie-Istorie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca. Doctor în filozofie al aceleiași universități. Stagii de cercetare la Roma şi Paris. Pentru o vreme, cadru didactic la Universitatea orădeană. În prezent este muzeograf la Muzeul „Iosif Vulcan” din Oradea. Autor a douăsprezece cărți de poezie, filosofie, jurnal, studii, eseuri și cogitațiuni. Cărțile sale au fost răsplătite cu mai multe premii de filială ale Uniunii Scriitorilor din România. Este prezent cu poeme în reviste din ţară și din străinătate. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Robert Șerban s-a născut la 4 octombrie 1970 la Drobeta-Turnu Severin. În 1995 a absolvit Facultatea de Construcţii a Universităţii „Politehnica” din Timișoara. În 1994 a debutat cu cartea de poezii „Firește că exagerez”, publicată de Editura Excelsior din Timișoara. Este scriitor, jurnalist, editor și om de televiziune. Este licențiat al Facultății de Arte și Design, secția Istoria și Teoria Artei la Universitatea de Vest Timișoara (2011). Realizator și moderator al emisiunii de televiziune „Piper pe limbă” (TVR Timișoara), redactor al revistei „Orizont”, editorialist al revistei 24 FUN, publicist comentator la „Banatul Azi”. A lucrat în presa scrisă și în media online, a fost editor de carte, a predat jurnalistica la nivel universitar. A prezentat și prezintă în continuare artiști plastici în spațiul cultural bănățean, vernisând multe expoziții. Este președintele Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara FILT. Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Neşe Yaşin este născută la Nicosia. Ea este bine cunoscută și citită de ambele părți ale Ciprului divizat. În prezent, predă limbă și literatură la Departamentul de Studii Turce al Universității din Cipru și scrie rubrici săptămânale pentru ziarul „Yenidüzen” (Cipru). A publicat nouă volume de poezie, un roman și o carte de cercetare. Poezia ei a fost tradusă în 38 de limbi și a fost publicată în reviste literare și antologii din mai multe țări. Unele dintre poeziile ei au fost publicate în engleză și greacă. A participat la festivaluri de poezie și lecturi din întreaga lume. Este copreședintele Uniunii Artiștilor și Scriitorilor din Cipru. Printre altele, a primit Premiul „Anthias Pierides” în 1998, Premiul „Pierides” în 2020 și Premiul pentru cetățeni europeni în 2021.

Zalán Tibor (Szolnok, 1954), scriitor, poet, editor și dramaturg premiat cu Premiul „József Attila”. A copilărit în Abony. Și-a terminat studiile la Nagykőrös și Szeged. A obținut diploma de profesor de limba și literatura maghiară-rusă. A lucrat o vreme ca profesor, apoi a devenit colaborator și redactor al revistei „Kortárs”. În prezent este dramaturg al Teatrului „Jókai” din Békéscsaba. A fost tradus în nenumărate limbi, iar activitățile sale au fost recunoscute cu zeci de premii. Este membru al Academiei de Artă din Ungaria.

