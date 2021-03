Revista “Caiete Silvane”, la un nou număr

A apărut ediția online a numărului 194/martie 2021 al revistei “Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Iubitorii de cultură pot afla mai multe detalii pe site-ul caiete-silvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de luni, 15 martie 2021. Numărul este dedicat celui care a fost Daniel Hoblea, la un an de la dispariția lui fizică. În paginile noului număr, cei interesați pot găsi versuri și meditații postume din volumele “Po(h)eme de bucurie” și “Zigzaguri”, apărute la Editura “Caiete Silvane”; dar și articole despre Daniel Hoblea și cărțile sale, articole semnate de Daniel Săuca, Marcel Lucaciu și Viorel Mureșan; Imelda Chința – “Exuvii lirice”; arhiva revistei Hepehupa pe pagina de internet Caiete Silvane; Carmen Ardelean – “Galantarul cu portrete”; o nouă carte la Editura “Caiete Silvane”- Octavia Micu Ceaca, “Sergiu – memoria timpului său”; Alice Valeria Micu – “Ora de sinceritate”; o nouă carte semnată de Silvia Bodea Sălăjan – “Singurătatea celor învinși”, volum apărut Editura “Caiete Silvane”; Györfi-Deák György – “Amintirile unei mame”; Menuț Maximinian – “Urme ale unor oameni de seamă”; Mirel Taloș – “Cartea tuturor scriitorilor”; Alexandru Jurcan – “Pasolini și plaja fatidică”; Mirel Matyas – “Panta Rhei: Oameni de zăpadă”; Parodie de Lucian Perța; Poeme de Ildiko Șerban; Versuri de Călin Pavăl, Menuț Maximinian, Andrei Moldovan – Poezii postume; Poeme de Vasile Dan Marchiș și Mihai Păcuraru; Alexandru-Bogdan Kürti – “Sălajul, înainte de toate”; Marin Pop – “Păstorul sufletesc (II)”; Dănuț Pop – “Considerații privind presa comunistă. Studiu de caz: Graiul Sălajului (1946-1950)”; Laurențiu Ștefan Szemkovics – “Trei sigilii sălăjene. De la Miliția raionului Zalău și de la comunele Sălățig și Vârșolț (1966, 1969, 1970)”; Viorel Tăutan – “Memoriile unui erou anonym”; o nouă carte la Editura “Caiete Silvane”: Ovidiu Costinaș – “Identități și tendințe de dezvoltare rurală în sate de sub Muntele Șes”; Ioan Chezan – “Un vis împlinit – Dumbrava Minunată”; Gheorghe Glodeanu – “Un maestru al prozei fantastice belgiene”; Ioan F. Pop – “Solilocvii inutile”; Simona Ardelean – “Filmografiile Simonei. The Dig (2021)”; Ioan-Pavel Azap – “Reeditări filmice (40)”; Daniel Mureșan – “Cronica discului. Therion – Leviathan”; Silvia Bodea Sălăjan – “Dincolo de tristețe era un Om”; Petru Galiș – “Ioan I. Todea la 82 de ani”; Corina Știrb Cooper, Viorel Mureșan – “Malaxorul de martie”; Simone Györfi; “Arca poeziei” și Dino Campana – “Femeie genoveză”, în traducere de Aurora Firța-Marin, o rubrică de Viorel Mureșan.

