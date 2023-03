Revista „Caiete Silvane” a ajuns la numărul 218

Iubitorii de cultură pot răsfoi virtual noul număr al revistei „Caiete Silvane”. În această săptămână, a apărut ediția online a nr. 218, martie 2023, al revistei „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Persoanele interesate pot afla detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de marți, 14 martie. Numărul va fi prezentat în cadrul celei de-a 15-a ediții a Zilelor revistei „Caiete Silvane”, eveniment care va avea loc în perioada 30 martie – 1 aprilie la Zalău. În acest număr: „Poeme” de Viorel Mureșan însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța; Viorel Mureșan – Traian Ștef – „Dialog esențial”; Imelda Chința – „Conceptualizări și incursiuni ezoterice”; Noi e-book-uri la Editura „Caiete Silvane”; Mariana Gorczyca – „Rubla, locul fără urmă”; Un nou supliment al revistei „Caiete Silvane” – „Viorel Mureșan – 70”; Gheorghe Glodeanu – „Pe urmele lui Urmuz”; Marcel Lucaciu – „Neliniști răzlețe (II)”; Gheorghe Moga – „Dispute etimologice”; Viorel Gh. Tăutan – „Despre un anumit fel de literatură beletristică”; Alexandru Jurcan – „Cognetti și fericirea lupilor”; Menuț Maximinian – „Amurgul zeilor”; Alexandru-Bogdan Kürti, Alice Valeria Micu: „Revistele literare sunt absolut necesare”; Ioan F. Pop – Texte de trecut (in)existența; Vasile Burja – „Iuliu Maniu și spiritul Blajului”; Ioan Bunta – „Shakespeare în critica literară. Tradiție și modernitate”; Silvia Bodea Sălăjan – „Dilemă rustică”; Claudiu Ionuț Boia – „Absolventul”; Elena Abrudan în dialog cu Andrea Hedeș; Alexandru-Bogdan Kürti, Miskolczy Ambrus: „O controversă cu sau fără sens?”; Corina Vlădoiu – „Pontonul cu stele; Sânziana Batiște – „Și pisica a ieșit din cutie. Memorialistică”; Marin Pop – „Jurnalistul Emil Lobonțiu (II)”; Mirel Matyas – „Cutia cu amintiri (3). Destinul unei familii din Zalău, la cumpăna secolelor XIX și XX”; Ioan F. Pop – „Poemele de dincolo de poem”; Simona Ardelean -„Samanta, Filmografiile Simonei. Awakenings (1990)”; Daniel Mureșan – „Cronica discului. The Winery Dogs – III”; Daniel Săuca, Alexandru-Bogdan Kürti, Corina Știrb Cooper și Györfi-Deák György – „Malaxorul de martie”; Omagiații lunii martie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj); „Arca poeziei, Khalil Gibran, Grădina Profetului (fragmente)” – traducere de Radu Cârneci, o rubrică de Viorel Mureșan.

