Revista „Caiete Silvane” a ajuns la numărul 216

Iubitorii de cultură pot răsfoi virtual noul număr al revistei „Caiete Silvane”. În această săptămână, a apărut ediția online a nr. 216, ianuarie 2023, al revistei „Caiete Silvane”, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Persoanle interesate pot afla detalii pe caietesilvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri, 13 ianuarie. În acest număr: Vasile Pușcaș „Iuliu Maniu – Sfinxul de la Bădăcin”; Marin Pop – 150 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu”; Marin Pop – „Copilăria și formarea profesională a lui Iuliu Maniu”; Cristian Borz, Ana-Maria Borz -„Iuliu Maniu – simbolul speranței și dorinței de libertate”; Daniel Săuca – „Cărți cu dedicație”; Viorel Mureșan – „Căzusem din zbor între lumi”; Imelda Chința – „Irizări lirice”; Carmen Ardelean – „Emigrări și imigrări”; Gheorghe Glodeanu – „Fănuș Neagu și fascinația povestirii”; Alexandru Jurcan – „Amantul etern”; Marcel Lucaciu – -„Modernitatea lui Eminescu”; Ștefan-Andrei Inceu – „Confesiune: dor de Eminescu”; Premiile Concursului de creație literară pentru elevi „Iuliu Suciu”, ediția a XXVI-a, decembrie 2022; Silvia Bodea Sălăjan – „Eminescu – sub a numelui tău umbră…”; Gheorghe Moga – „Centenarul nașterii Profesorului Gavril Scridon”; Voichița Lung – „Un exercițiu de sinceritate cu sine și cu lumea”; Ioan Bunta – Oglinzile”; Corina Știrb Cooper – „Purtătorul de… cuvinte”; Alice Valeria Micu – „Scrisori imposibile”; Poeme de Viorica Mureșan însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța; Versuri de Viorel Gh. Tăutan; Mirel Matyas – „Cutia cu amintiri (1). Destinul unei familii din Zalău, la cumpăna secolelor XIX și XX”; Alice Valeria Micu – „Transilvania lui 1940 în schițe monografice ale câtorva localități”; Balajti Károly – „Iconografia dinamică”; Mircea Popa – „Miskolczy Ambrus și activitatea sa pe teren româno-maghiar”; Corina Ozon – „Două lumi”; Poeme de Petru Covaci, Nicolae Nistor și Vasile Hatos; Camelia Burghele, Andrei Burghele, Felicia Sabău, Flavia Sabău – „Spăcelul de fată fecioară de pe Valea Barcăului”; Ioan F. Pop – „Texte de trecut (in)existența”; Daniel Mureșan – „Cronica discului. Sonata Arctica – Acoustic Adventures 2”; Simona Ardelean-Samanta – „ Filmografiile Simonei. Patch Adams (1998)”; Daniel Săuca, Alexandru-Bogdan Kürti, Corina Știrb Cooper, Györfi-Deák György – „Malaxorul de ianuarie 2023”; Un nou volum de Ioan-Vasile Bulgărean la Editura „Caiete Silvane”; Omagiații lunii ianuarie (din Dicționarul Sălaj – Oameni și Opere. Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj) și Arca poeziei, Edgar Lee Masters, Cassius Hueffer, în românește de Ion Caraion – o rubrică de Viorel Mureșan.

Share Tweet Share