Revista Caiete Silvane a ajuns la numărul 200

A apărut ediția on-line a numărului 200 (septembrie 2021) al revistei Caiete Silvane, publicație editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei municipiului Zalău. Iubitorii de cultură pot afla detalii pe caiete-silvane.ro. Ediția tipărită va fi distribuită începând de vineri, 17 septembrie, urmând să fie prezentată în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Zilelor revistei (22-24 septembrie, la Zalău și în județ). În acest număr: mesajul președintelui Consiliului Județean Sălaj – Dinu Iancu Sălăjanu; Irina Petraș – “Cuvânt pentru vrednicii sălăjeni”; Daniel Săuca – „16 ani și șapte luni”; Poem pentru „Caiete Silvane” – Liviu Ioan Stoiciu, „Are loc o înălțare”, însoțit de o parodie de Lucian Perța; Ioan-Aurel Pop – „Lectori salutem!”; Vasile Pușcaș – „A trăi în timp”; Viorel Mureșan – „E-un car cu pleavă soarele pe cer”; Imelda Chința – Cercetare lexicografică; O nouă carte la Editura „Caiete Silvane” – Maria Popiț – „Preoteasa, mândru nume”; Carmen Ardelean – „Pledoarie pentru amnezie”; Marcel Lucaciu – „Reverberații lirice”; O nouă carte apărută la Editura „Caiete Silvane” – Petru Galiș, Ioan Sur – „Plesca, satul dintre văi – cinci secole și jumătate de la atestarea documentară”; Menuț Maximinian – „Bartolomeu Anania, o perspectivă la centenar”; O nouă apariție la Editura „Caiete Silvane”- antologia „Șase dramaturgi”; Gheorghe Glodeanu – „Vârstele poemului”; Alice Valeria Micu – „Veritas odium paret”; Alexandru Jurcan – „Dansează cu calul alb”; Valer Simion Cosma – „Întrebări pe marginea unei cărți”; Viorel Tăutan – „Declarația”; „Caiete Silvane” 200 – mesaje, eseuri, intervenții diverse semnate de Viorel Mureșan, Menuț Maximinian, Nicolae Goja, Alice Valeria Micu, Vicsai Zsolt, Dina Horvath, Viorel Tăutan, Ioan F. Pop, Balogh Lucian, Olimpiu Nușfelean, Silvia Bodea Sălăjan, Ion Pițoiu-Dragomir, Săluc Horvat, Lucian Vasiliu, Alexandru Jurcan; Marin Pop – „Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni (II)”; Wesselényi Miklós – fiul, Jurnal de călătorie (1821-1822), traducere de Györfi-Deák György; Laurențiu-Ștefan Szemkovics, Sigiliul Arhivei comitatului Sălaj; Florin Horvath – „Întoarcerea în Mica Dacie”; Viorel Câmpean și Daniel-Victor Săbăceag – „Părintele Gavril Meseșian, tatăl lui Coriolan Meseșian”; Poeme de Vasile Ionac; Versuri de Cornel Lar și Vasile Hatos; Ioan F. Pop – „Solilocvii inutile”; Simona Ardelean – „Filmografiile Simonei, Frau Müller muss weg! (2015)”; Daniel Mureșan – „Cronică de concert. Beth Hart – High Five Romania”; Daniel Săuca, Corina Știrb-Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Viorel Mureșan – „Malaxorul de septembrie festiv” şi Arca poeziei, Juan Ramón Jiménez, o rubrică de Viorel Mureșan.

Caiete Silvane – „16 ani și șapte luni”

„Revista noastră a ajuns la numărul 200. Din februarie 2005, de 16 ani și șapte luni, încercăm să realizăm o publicație culturală serioasă. La Zalău, în județul Sălaj. Istoria revistei e știută, cred. Nu revin asupra ei (găsiți destule repere la aniversarea a 15 ani de existență ori la apariția numerelor 100 și 150). Cu speranță, încredere, muncă vom ajunge și la 20 de ani. Le mulțumesc și pe această cale tuturor celor care își aduc contribuția la facerea <<Caietelor Silvane>> (redactori, colaboratori, instituții publice sălăjene). Marcăm apariția numărului 200 prin acest grupaj, prin organizarea celei de-a XIII-a ediții a Zilelor revistei (în 22, 23 și 24 septembrie, la Zalău și în județ; anul trecut și în primăvara acestui an, nu am reușit organizarea lor din pricini de pandemie) și prin editarea și tipărirea cărții <<Caiete Silvane – 200. Indice bibliografic>> (Editura <<Caiete Silvane>>, 2021). Sunt convins că împreună cu Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Cenaclul literar „Silvania”, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaj și a Primăriei municipiului Zalău, cu toți cei care (mai) cred în cultură, putem să pășim în continuare pe drumul gândit în urmă cu aproape 17 ani. Repet, la final, un truism: o publicație (mai ales culturală) nu poate trăi fără cititori. <<Caiete Silvane>> a rezistat și pentru că a avut și are cititori! Vom veghea pe mai departe și la acest aspect important”, a precizat Daniel Săuca redactorul şef al revistei Caiete Silvane.