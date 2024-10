Presa culturală și pedagogică românească din Sălajul interbelic

Gazeta Sălajului

Organ cultural și informativ al „Astrei” sălăjene. Apare ca ziar săptămânal, la Zalău, începând cu 1 decembrie 1936. Director al ziarului era profesorul Leontin Ghergariu, care reia practic proiectul editorial „Meseșul”, după trecerea crizei economice mondiale. Redactorii permanenți ai ziarului au fost Grațian Crăciun Mărcuș și Emil Gavriș.

În „Cuvântul înainte”, semnat de Leontin Ghergariu, se arată scopul și obiectivele gazetei sălăjene:

„Programul gazetei noastre este: de a fi o publicațiune de informații și de propagandă națională și culturală. Sunt multe lucruri care se înfăptuiesc în județul nostru și care merită să fie cunoscute. Sunt apoi o serie de probleme de interes local, care nu pot fi discutate în marile cotidiene, însă ele cer totuși o discuție. Pentru toate acestea ne-am gândit că e bine să avem o gazetă a noastră, care să nu fie a nici unui partid politic, nici de castă, ci o gazetă a tuturor.

Azi e nevoie mai mult ca oricând de o gazetă în jurul căreia să se adune toată suflarea românească din județ. Problemele multe economico-sociale și mai ales cele naționale, cari s-au pus în timpul din urmă, cer cu toată tăria gruparea tuturor forțelor în slujba unui ideal comun: idealul național. Acest ideal vrea să-l servească gazeta noastră și ea cheamă în jurul ei pe toți cei ce gândesc și simțesc românește …

Pentru a feri această gazetă de luptele politicei de partid, care de multe ori ne dezbină, am pus-o sub oblăduirea despărțământului „Astrei” din Zalău. În felul acesta am fixat gazetei noastre drumul pe care trebuie să meargă. E același drum pe care merge „Astra”, drumul spre cultură și spre apărarea intereselor noastre naționale”.