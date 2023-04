Opinii de telespectator: Vreți să câștigați România?

MOTTO: „Era nevoie de o astfel de emisiune care să le arate românilor și lucrurile frumoase pe care le are țara asta: oameni, locuri, realizări, ce ar trebui să hrănească mândria și încrederea, lucruri care ne-au cam lipsit în ultima vreme”. (Virgil Ianțu, prezentator al emisiunii „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”)

Dacă răspunsul dumneavoastră este „da”, atunci, vă invit să urmăriți emisiunea „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”, difuzată de luni până joi de la ora 21, pe programul 1 al Televiziuni Române și prezentată de Virgil Ianțu. Văzând menționata emisiune-concurs de cultură generală despre România, veți cunoaște modalitățile prin care deveniți câștigător indubitabil al țării noastre. Vă va ajuta în mod concret, plăcut, adesea amuzant și cu un discret zâmbet ironic, carismaticul om de televiziune cu state vechi de serviciu în instituție, Virgil Ianțu. Tot el ne-a reamintit celor ce am vizionat adorabila emisiune „COPIII SPUN LUCRURI TRĂSNITE” de vârsta preșcolară, cea a dimineții existenței umane, când virtuțile spirituale, dar și cele de natură psihologică, cu care ne-au trimis în lume părinții, încep să-și spună cuvântul. Aflăm din răspunsurile cu totul neobișnuite pe care copii între 4 și 7 ani le dau întrebărilor noastre obișnuite și care ne uimesc pur și simplu. Este lumea văzută prin ochii și judecata nealterată încă a copiilor. Unele definiții sau nume oferite nouă de copii sunt adevărate metafore. Regretabil că o astfel de emisiune nu „recidivează”! Tânăr și neliniștit, un permanent căutător de altceva, plăcut, dar și util, Virgil Ianțu ne-a atras din nou în fața micului ecran pentru a ne „învăța” cum să avem „punga” mai „groasă” devenind miliardari sau milionari. Este tocmai finalitatea concursului „VREI SĂ FII MILIARDAR?” devenită în timp „VREI SĂ FII MILIONAR?”. Cine este Virgil Ianțu? Numele său real – Virgil Gătăianțu, s-a născut pe 20 februarie 1971, în Timișoara. A absolvit Colegiul Național de artă „Ion Vidu” din orașul natal, apoi și-a continuat studiile la Universitatea de Muzică din București, pe care a absolvit-o în 1995. În 1996, a fost admis ca solist în Corul de Cameră „Madrigal”, în trupa „THE 50’s”, 1995-2004, cu care a câștigat la Mamaia, în 1998, la secțiunea creație. La televiziune debutează prezentând emisiunea „Vrei să fii miliardar?” (2000-2002). O premieră la noi în țară. A fost și amfitrionul emisiunilor: „Vrei să fii milionar?” (2011-2012); „Copiii spun lucruri trăsnite” (2007-2009) și „Te crezi deștept?” (2007). În prezent se află la pupitrul emisiunii „Câștigă România!”. Aceasta a fost vizionată întâia oară în 17 aprilie 2017. Se încadrează în genul quiz show, producător Diana Pascal și se difuzează în studioul „Iosif Sava” din București. Este primul concurs de cultură general despre țara noastră, un format 100% românesc. Conținutul acestei emisiuni este de-a dreptul enciclopedic. Cei care o urmăresc află despre România date, informații esențiale din majoritatea domeniilor existenței umane (istorie, literatură, cinematografie, geografie, sport, muzică, folclor, medicină, știință ș.a.m.d.) și din toate județele țării. Concursul se bucură de o mare popularitate și a fost remarcat și la nivel international. Dovezi? El a fost distins de două ori cu premiul „TV MANIA” pentru cea mai bună emisiune-concurs. A fost selecționat atât la „EUROVISION CREATIVE FORUM”, cât și în finala „INTERNATIONAL FORMAT AWARDS 2018”, la secțiunea cel mai bun format de game show de studio, într-o competiție internațională în care se premiază cele mai valoroase formate de emisiuni. Producție a televiziunii noastre, ea este realizată împreună cu compania „ZUCCHERO MEDIA”. O astfel de emisiune este rezultaul muncii unui larg colectiv de specialiști. Întrebările sunt alese/formulate/concepute de 6 specialiști din diverse domenii în urma unor complexe/detaliate documentări la zi. Eu consider că acest game show este o adevărată enciclopedie la zi a României! La concurs pot participa românii începând cu cei de la 18 ani și până la vârsta biologică ce le permite s-o facă. Participarea este admisă în urma unei preselecții, la care viitorii concurenți trebuie să ofere 15 răspunsuri corecte la un test grilă, iar apoi participă la un interviu care să-i confirme abilitățile de comunicare. Realizatorii acestui concurs interactiv organizează casting (preselecție) în diferite regiuni din țară. Emisiunea are o concurență elevată, binevenită și stimulatoare în media noastră în care se „bate” cu alte 3 concursuri de cultură generală ce sunt difuzate pe alte posturi TV de la noi: „Jocul cuvintelor”, „Tu urmezi” (ambele la Kanal D) și „Primii câștigă”, difuzată pe canalul Prima Tv. „O diferență semnificativă între cele 3 emisiuni de cultură generală este aceea că în emisiunea <<Câștigă România!>>, concurenții trebuie să cunoască foarte bine atât geografia României, cât și lucruri importante despre orașele și județele ei.” Primele două emisiuni enumerate mai sus îl au ca prezentator pe Dan Negru, iar a treia pe Gabriel Coveseanu, actor, manager al teatrului pentru copii „Ion Creangă” și prezentator TV. El a cunoscut celebritatea la începutul anilor 2000, când a fost coprezentator al Andreei Marin, la celebra emisiune „Surprize, surprize”. Din septembrie 2021, face parte din echipa Prima TV, iar de la finalul anului 2022 prezintă alături de Diana Bart, quiz show-ul „PRIMII CÂȘTIGĂ”. În opinia mea, concursul-interactiv ce-l are ca amfitrion pe Virgil Ianțu este singurul de la noi care presupune să ai o cultură general temeinică în care locul prim să-l ocupe informațiile de toate felurile (din toate domeniile) din toate județele României. Altfel spus, să-ți cunoști „din doască în doască” (de la un capăt la altul) țara în care trăiești. Ea presupune, ca factor important și necesar, să fi fost un călător în majoritatea regiunilor țării. Așa se explică de ce la această emisiune-concurs se înscriu prioritar cei mai cu multă experiență la viață, altfel zis – mai „bogați” în ani. În opinia mea, este cel mai complex și mai greu game show organizat la noi. Cu toate acestea numai în primii cinci ani, în cele peste 500 de ediții „Câștigă România !”, peste 1000 de concurenți și-au dovedit cunoștințele și prezența de spirit trecând prin aproximativ 28.000 de întrebări. Șase dintre ei au reușit să câștige 10 ediții consecutive, plecând acasă cu marele premiu – un autoturism. Noi, telespectatorii emisiunii-concurs, „am câștigat că am fost norocoși pentru că am aflat lucruri noi despre noi și România, locurile și oamenii ei.” Virgil Ianțu și echipa sa se pot mândri că „au adus în fața telespectatorilor oameni care au ceva de spus, care au avut și au plăcerea de a învăța, de a-și cunoaște țara și valorile ei. EI NE-AU ARĂTAT CE AU ROMÂNII MAI FRUMOS.” De-a dreptul incredibil, unii dintre ei sunt autodidacți, dar au bucuria (plăcerea, mai mult decât un simplu hobby) de a-și cunoaște țara. Ce ideal de viață poate fi mai nobil?! Începând cu ediția a 11-a, câștigătorul intră în posesia unui premiu „Câștigă România!” în valoare de 50.000 de lei la fiecare ediție. „Fiecare ediție are 3 runde. Runda 1 începe cu cei 3 concurenți în platou, așezați la cele 3 pupitre. Toți trei vor pleca din același județ de START, generat de calculator, aflat pe graniță și vor parcurge același traseu până la județul SOSIRE, aflat pe graniță. Județul SOSIRE va fi ales tot de calculator.” Concurenții sunt obligați să dea răspuns corect la 12 întrebări care au legătură cu județele prin care „trec”. LA FIECARE RĂSPUNS CORECT, JUDEȚUL ESTE CUCERIT! Cuceritorul are dreptul de a alege un județ vecin cu cea mai recentă cucerire, cu condiția ca acesta să nu fi fost deja cucerit. În ultima etapă, rămâne un un singur jucător, cel care a răspuns la cele mai multe întrebări. Ca să devină câștigător al concursului, un concurent trebuie să fie învingător în 10 ediții consecutive. Atunci el „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”. Asadar, sensul metaforic, aș zice eu, al popularei (deja!) beneficei/binefăcătoarei confruntări spirituale și nu numai, este acela că poți spune că România este a ta nu numai pentru că te naști în ea și ea te ține pe „spinarea” ei, ci atunci când o cunoști cu adevărat prin cee ace are mai reprezentativ sub toate aspectele ce-o definesc și-o unicizează ca țară! Aceasta-i marea menire a emisiunii „CÂȘTIGĂ ROMÂNIA!”. Potrivit opiniei mele, acest rol este primordial pentru orice familie, iar școala urmează să-l desăvârșească. Când o face cum trebuie, abia atunci ea poate spune că este izvor al cunoașterii și educării, un izvor de bucurii împlinitoare. Cine pe această cale reușește să câștige România, acela dobândește „licența” de a fi purtător de cuvânt al ei, poate fi un diplomat de succes persuasiv pentru că în fața adevărului concret, nimeni nu te poate îngenunchea. Astfel de oameni izbutesc să fie, nu printr-un decret prezidențial, ci prin ceea ce sunt, adevărații ambasadori ai țării lor, cu sau fără carnet de partid. El se află necolorat în mintea și sufletul lor, iar numele lui este România! Sunt izvorul nostru de apă vie! A fi român și a nu-ți cunoaște, în esența ei, țara, eu o consider o formă disprețuitoare a analfabetismului cultural, una a autodisprețului!

În loc de concluzii, ofer cititorilor 3 modele de întrebări posibile specifice acestui concurs. Din 4 variante de răspuns oferite, trebuie aleasă doar una, cea corectă.

I. La Teatrul Național din Timișoara se joacă piesa „DE CE IUBIM FEMEILE”, o dramatizare după o operă scrisă de: a) Anton Pann; b) Marin Preda; c) Fănuș Neagu; d) Mircea Cărtărescu.

II. Mihai Eminescu a debutat în 1866 cu poezia „DE-AȘ AVEA” în revista: a) „Tribuna”; b) „Convorbiri literare”; c) „Familia”; d) „România literară”.

III. În 2023, orașul Timișoara a fost declarat „CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII”. Manifestările ce vor avea loc, se vor desfășura sub sloganul: a) Timișoara – primul oraș din Europa cu iluminare stradală electrică; b) Timișoara – un oraș în care excelența culturală să primeze; c) Scânteile Revoluției din 1989 s-au aprins pe străzile Timișoarei; d) Luminează orașul prin tine!

RĂSPUNSURI CORECTE: I. – Mircea Cărtărescu; II. – „Familia”; III. – Luminează orașul prin tine!

profesor Octavian Guțu,

Șimleu Silvaniei