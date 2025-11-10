O nouă carte, semnată de scriitorul Ion Pițoiu-Dragomir, a apărut la Editura „Caiete Silvane”

O nouă carte, semnată de scriitorul Ion Pițoiu-Dragomir, a apărut în colecția „Poesis” a Editurii „Caiete Silvane”. Volumul „Menutine. Volum-foileton I” a fost publicată cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Clasorul de dialoguri nominale, aflat la vămile interferențelor eului geometric, configurează un spațiu de trecere între identități textuale și metatextuale. Columna cuvântului, desemnată prin termenul „menutin”, își are originea în magma creatoare a solilocviilor lui Ion Pițoiu-Dragomir.

Poetul, funambul prin excelență și conjugator neobosit de cuvinte axiologice, transmută rana în credință și deschide, prin gestul său scriptural, posibilitatea unei noi ordini poetice. În această arhitectură, structura emergentă nu doar organizează limbajul, ci comunică instanțe ale constelațiilor simbolice, integrându-le în scenariul enunțurilor promotoare.

Dintre numeroasele volume ale scriitorului, apărute la Editura „Caiete Silvane”, se numără „Zori la Bălgrad”, „Amanții”, „Arpegii pe Sakura”, „Panoplia lui Nero” și „Hai-ta”.

Autorul Ion Pițoiu-Dragomir este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Cenaclului „Silvania” și al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj.

Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii, atât în format tipărit, dar și în format e-book.

„Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.