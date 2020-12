O nouă carte la Editura „Caiete Silvane”

La Editura „Caiete Silvane” a apărut o nouă carte semnată de Gáspár Attila, „Perecsenyi sugár torony: 150 szilágysági népdal, népies dal” – „Turnul bisericii din Pericei: 150 de melodii populare”. Volumul de cântece populare maghiare din județul Sălaj conține 150 de melodii culese, transcrise și redactate de autor în ultimii 20 de ani, majoritatea în anul 2020. Include și melodii din repertoriul orchestrei de la Doba. În acest an, autorul a cules cântece de pe Valea Barcăului, din Bazinul Crasnei, din microregiunea Zalău-Cehu Silvaniei, denumită Tövishát. Volum a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. „Mă bucur că în primele două decenii ale mileniului al treilea am găsit mulți interpreți buni de muzică populară, care nu a intrat într-un proces de degradare, de «manelizare». De la aceștia am cules piese de valoare din tinerețile lor, din anii ʼ40-ʼ50 ai secolului trecut. În acest volum am publicat 150 de melodii populare sălăjene maghiare și un apendix de 35 de melodii”, a precizat autorul Gáspár Attila.

