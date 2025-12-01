Șimleuanii au marcat cu mândrie și entuziasm Ziua Națională a României

Ziua Națională a României a fost marcată luni și la Șimleu Silvaniei, în Piața Iuliu Maniu, lângă Parcul Central al orașului. Deși vremea a fost mohorâtă, ploaia a ocolit zona, iar cu mic, cu mare, șimleuanii de toate vârstele și-au dat întâlnire în inima orașului pentru a participa la manifestările speciale organizate cu prilejul acestei zile.

La eveniment au fost prezente numeroase personalități sălăjene și locale, de la primarul orașului, Cristian Mihai Lazăr, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, prefectul județului Sălaj, Cristian-Claudiu Bîrsan, deputatul Lucian Bode, precum și PS Benedict, Episcopul Sălajului, care a oficiat ceremonialul religios.

Oficialii au susținut discursuri despre importanța acestei zile, idealul național, unitate, prezent și viitor, dar și despre sacrificiul strămoșilor sălăjeni care au fost prezenți la Alba Iulia pentru destinul României de astăzi.

Programul a continuat cu depunerea jerbelor de coroane la troița din fața bisericii, urmată de momente artistice și mult așteptata defilare a plutoanelor.

Cei prezenți au urmărit defilând personalul Armatei, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ambulanței și al Crucii Roșii Sălaj, spre bucuria publicului. Cu atât mai mult, spre bucuria copiilor, atracțiile celor mici au fost autospecialele de intervenție ale poliției, jandarmeriei și pompierilor, iar întreaga defilare a fost acompaniată de fanfara militară, care a adus un plus de solemnitate momentului.

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă de bucurie și recunoștință, plină de mândrie, în ciuda vremii reci, marcând încă un an în care comunitatea de la poalele Măgurii a celebrat această zi marcantă în istoria României.