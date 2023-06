Liceenii de la CNS concertează la Centrul de Cultură și Artă

În data de 13 iunie 2023, de la ora 17, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Sala „Porolissum”, va avea loc concertul „játszani is engedd!” („lasă-l la joacă!”) al formației l’Adyk. Formația este alcătuită din elevi de la secția maghiară a Colegiului Național „Silvania” – Zalău, sub îndrumarea profesorului de muzică Fazakas István-Levente. Ei interpretează poezii puse pe muzică. Concertul din 13 iunie este alcătuit din 23 creații, poezii maghiare clasice și contemporane puse pe muzică de diverse formații (ex. Misztrál, Kaláka, Kicsi Hang etc.), dar și din piese cu muzică proprie.

M. S.