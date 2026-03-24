Lansare de carte Geo Raețchi la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

„«Vis de fluture» este romanul unei vieți trăite la intensitate maximă, un fir narativ în care realitatea, amintirea și neliniștea interioară se întrepătrund cu naturalețea unui destin care nu cere voie să se arate. Geo Raețchi construiește o proză confesivă în care biograficul se împletește cu ficțiunea fără granițe vizibile, lăsând cititorul să pășească în ritmul alert al unui personaj pentru care fiecare zi poate deveni un prag. În centrul romanului se află Romeo, un tânăr care se formează între lumea presei sportive a anilor ’70 și propria căutare identitară, prins între dorința de afirmare și fragilitatea emoțiilor care îl urmăresc necontenit. Stilul este cinematografic, cu scene care se succed ca în jurnalul unui om ce nu apucă să-și tragă sufletul: redacții aglomerate, săli de teatru improvizate, străzi bucureștene udate de ploaie și, peste toate, o poveste de dragoste care se mistuie rapid, dar lasă răni adânci.” (Fragment din textul escortă al romanului lui Geo Raețchi).

Născut la 7 iulie 1952, la București, Geo Raețchi este un nume cunoscut și respectat în lumea jurnalismului sportiv, având o activitate în presă și televiziune de peste 50 de ani. A debutat în mass-media în anul 1973, la „Sportul”, singurul cotidian dedicat sportului din România, devenit „Gazeta Sporturilor” după Revoluție. A contribuit la lansarea și la conducerea unor publicații sportive și a relatat, ca trimis special, de la numeroase mari competiții de rugby, natație, gimnastică și fotbal.

S-a implicat direct în activitatea sportivă de performanță, devenind, pe rând: secretarul Comisiei de disciplină la Federația Română de Rugby; vicepreședinte al Federației Române de Polo; secretarul secției de rugby Dinamo la ultimul titlu de campion național cucerit de acest club; consilier la Federația Română de Haltere și director al comitetelor de organizare a Campionatelor Europene – seniori și Campionatelor Mondiale pentru juniori, găzduite în premieră de România; director de imagine la Fotbal Club Astra.

În perioada 1990-1996 a fost secretar general al Asociației Presei Sportive. A realizat emisiuni la radio și televiziune, iar emisiunea „TeleEuroBingo Show”, un fenomen de televiziune din anii ’90, l-a impus definitiv publicului larg, mai ales prin celebra replică „Zi-le, Domnu’ Geo!”.

Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și a publicat și două volume legate de experiențele sale din presa sportivă și televiziune: „Jocurile Domnului Geo. Autodestrămarea unui mit”, Editura „Eikon”, 2017 și „Pași printre ași. Colecție de celebri amici și bibici”, Editura „Libris Editorial”, 2020.