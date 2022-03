La Zilele Revistei „Caiete Silvane”, lansare de carte și lectură publică Ion Pop

Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj va găzdui vineri, 25 martie, începând cu ora 11, în cadrul celei de a XIV-a ediţii a Zilelor Revistei Caiete Silvane, lansarea cărții „Ferestre. Antologie. 1966-2021” de Ion Pop. Volumul a apărut la Editura „Școala Ardeleană”. După lansarea cărții, autorul va susține o lectură publică. Prezintă Daniel Săuca, Viorel Mureșan și Vasile George Dâncu. Volumul a apărut la aniversarea a 80 de ani ai autorului, sub egida Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj, cu o prefață de Alexandru Cistelecan – critic și istoric literar. “Ion Pop e un poet în continuă urcare. Nu știu cum, pentru că poezia lui are o unitate de nedesfăcut, o constanță atitudinală aproape lineară și înseși temele nu doar că au un fel de redundanță obsesională cele mai personale, dar se și grupează parcă de la sine într-o suită confesivă tot mai accentuat centrată pe arpegiul melancoliei existențiale. Deși a trecut printr-un șoc, nu există o ruptură propriu-zisă a traseului, ci doar imponderabile – dar decisive – mutații de accent și de nuanță. Un contemplativ – <<fereastra>> e locul privilegiat al dialogului cu lumea, se vede și din titlul acestui volum –, Ion Pop s‑a apropiat oarecum pe furiș de condiția unui poet <<participativ>>, în ale cărui versuri realitatea e asumată și înfruntată. Ultimul său triptic – <<În fața mării>> în anul 2011, <<Casa scărilor>> în anul 2015 și <<Lista de așteptare>> în anul 2019, precum și ineditele atașate aici – constituie o unitate creativă distinctă pe continuitatea evidentă a parcursului poetic. Prin ele, Ion Pop a devenit, dintr‑un poet stimat, fără îndoială, dar nu și privilegiat, unul din poeții cei mai relevanți ai zilelor noastre. Așa cum am mai spus-o, dacă n-a fost, Ion Pop sigur a devenit unul din marii noștri poeți”, scrie Alexandru Cistelecan în prefaţa volumului.

