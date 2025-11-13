La Zalău va fi lansată cartea „Abordarea integrată bazată pe STEM prin proiecte service-learning în ciclul primar”, primul volum din România care reunește două paradigme educaționale moderne

Vești bune de pe raftul cu carte al Sălajului. Marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 17, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, va avea loc lansarea cărții „Abordarea integrată bazată pe STEM prin proiecte service-learning în ciclul primar”, scrisă de Marinela Lenuța Sârca, profesoară pentru învățământul primar. Volumul a apărut la Editura „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și are la bază teza de doctorat susținută de autoare în anul 2024, în cadrul Școlii Doctorale „Didactică. Tradiție. Dezvoltare. Inovație” a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Cu peste 15 ani de activitate la catedră, dublată de numeroase contribuții în cadrul conferințelor naționale și internaționale, lucrări publicate, proiecte educaționale și formări de impact, autoarea s-a consacrat ca promotor al inovării pedagogice, fără a pierde din vedere valorile tradiționale ale învățământului românesc. Deținătoare a titlului de Doctor în Științele Educației, profesor metodist, formator, mentor, ambasador în proiecte globale precum Techsoup, Microsoft, Eduland și Global School Alliance, și președintă a Asociației ȘTIM TRADIȚII, Marinela Lenuța Sârca îmbină în mod armonios dimensiunea academică cu practica educațională curentă. Proiectele și inițiativele pe care le coordonează pun accent pe educația integrată, sustenabilitate, gândire critică și colaborare școală-comunitate. Această viziune a fost concretizată recent în volumul „Abordarea integrată bazată pe STEM prin proiecte service-learning în ciclul primar”. Lucrarea publicată la Editura „Caiete Silvane” este prima din România care reunește două paradigme educaționale moderne: Educația STEM/STEAM/STREAM ca mijloc de dezvoltare a gândirii logice, a rezolvării de probleme și a creativității, respectiv service-learning ca formă de învățare prin implicare activă în viața comunității. Volumul are o structură clară și aplicabilă. Prima parte oferă un cadru teoretic solid privind abordarea integrată în învățământul primar și principiile educației STEM și service-learning. Partea a doua pune la dispoziția cadrelor didactice resurse concrete, precum modele de lecții, fișe de lucru și proiecte aplicabile imediat la clasă.

„Lucrarea «Abordarea integrată bazată pe STEM prin proiecte service-learning în ciclul primar» propune o incursiune coerentă și aplicată în universul educației STEM, privită nu doar ca o tendință contemporană, ci ca o necesitate firească a unei școli care formează competențe pentru viață. Prin stilul clar și argumentativ, prin diversitatea resurselor metodologice și prin autenticitatea reflecțiilor, această lucrare se impune ca un reper valoros pentru cadrele didactice care doresc să abordeze educația într-o manieră integrată, științifică și creativă. Ea demonstrează că, atunci când știința se împletește cu arta și empatia, școala devine un spațiu al descoperirii, al cooperării și al formării integrale a copilului”, a precizat prof. univ. dr. Liliana Ciascai, coordonatoarea lucrării de doctorat susținute de Marinela Lenuța Sârca. Volumul se adresează: cadrelor didactice din învățământul preuniversitar interesate de dezvoltarea de competențe transdisciplinare; formatorilor și mentorilor din sistemul educațional; cercetătorilor preocupați de inovația curriculară și părinților interesați de metode de învățare ancorate în realitatea cotidiană a copiilor.