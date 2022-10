La Biblioteca Județeană: mii de copii sunt așteptați la Târgul Regional de Știință

Biblioteca Județeană (BJ) „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj organizează joi – 20 octombrie, între orele 10-14, la Sala de lectură a bibliotecii, Târgul Regional de Știință „CODE Kids Fest” Sălaj 2022.

Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „CODE Kids – Programează viitorul comunității tale”, dezvoltat de Fundația „Progress” și are ca scop crearea unei mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o altă fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât peste 4600 de copii, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. „În județul Sălaj am dat startul acestui proiect în anul 2017, ca proiect pilot pentru șase biblioteci comunale, iar din anul 2018 avem Cluburi „CODE Kids” și în BJ. Proiectul se întinde pentru fiecare echipă, timp de doi ani, respectiv primul an de începători, iar al doilea se consideră ca fiind avansați. Urmează apoi Târgul de Știință, în care copiii își prezintă proiectele implementate în cadrul clubului, în cei doi ani de activitate. Aici avem ocazia să evaluăm activitatea cluburilor și să remarcăm evoluția copiilor în ceea ce privește partea de programare”, a declarat Mariana Lucia Marian, managerul BJ Sălaj. În cadrul Târgului Regional de Știință „CODE Kids Fest” Sălaj 2022 vor putea fi vizionate 11 proiecte inedite, din sfera științei și a tehnologiei, create de membrii cluburilor de programare „CODE Kids” din biblioteci publice din județele: Sălaj, Cluj, Bihor și Maramureș. Primele două proiecte declarate câștigătoare vor participa la etapa națională a târgului. Astfel, cluburile participante la competiție sunt: Clubul „Curioșii IT Zalău” – BJ Sălaj, Clubul „Micilor Programatori” – Biblioteca Comunală Bălan, Clubul „The Magic Coders” – Biblioteca comunală Mirșid, Clubul „Roboys” Gherla – Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond’’ Gherla – Cluj, Clubul „Code Kids” Sânmartin de la Liceul Tehnologic „Felix” din Sânmartin – județul Bihor și Clubul „Traditional Coders” de la Biblioteca orășenească Vișeu de Sus – județul Maramureș. Parteneri ai acestui eveniment sunt: Clubul de robotică de la Palatul Copiilor Zalău, Echipa de robotică „Brainstorms” a Colegiului Tehnic API Zalău și Clubul „SBCod” Zalău.

În biblioteci din Sălaj – cluburi active unde copiii învață programare

De precizat este faptul că în prezent, în biblioteci publice din Sălaj, sunt active patru cluburi unde copiii învață programare: Zalău, Bălan, Mirșid și Vârșolț. De-a lungul celor cinci ani, copiii care au ales să facă programare în cluburile înființate în bibliotecile publice din județ au participat la zeci de concursuri și târguri de știință de unde s-au întors cu premii, au învățat să lucreze pe platforma Scratch și în AppInventor, au creat diverse aplicații, au programat roboți, au fost în vizită la diverse firme IT din Cluj-Napoca și Baia Mare, au învățat să socializeze și să aibă încredere în propriile forțe.