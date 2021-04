Jurnalistul junior

Motto: „Ziarul nu este numai o știre, telegramă, articol de fond, reportaj, numai politică și informație… Ziarul est o stare sufletească”. Tudor ARGHEZI ( 1880 – 1967), poet, scriitor și academician

Consecventă preocupărilor sale pentru promovarea creației publicistice și jurnalistice ca domeniu distinct al vieții spirituale și consacrarea profesiei de ziarist ca profesiune de creație, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) își îndreaptă atenția spre cei care vor îmbrățișa în viitor această profesie.

Pentru a-și pune în aplicare acest obiectiv, Uniunea a înființat, la mijlocul lunii aprilie a.c., Filiala „UZPR Junior”. Aceasta este compusă din jurnaliști cu contribuții importante în domeniul publicisticii pentru copii și tineret sau atașați acestui domeniu, alături de copii și adolescdenți cu vârste cuprinse între 10 – 18 ani, care vor participa la proiectele ce vor fi demarate pe viitor, având statut de voluntar.

Filiala își propune să promoveze creația publicistică și jurnalistică de gen (reviste, emisiuni de radio sau televiziune, site-uri), să descopere și să promoveze talente jurnalistice în rândul copiilor și adolescenților și să-i invite la colaborare, să inițieze realizarea unor materiale sau cursuri pentru inițierea în profesia de jurnalist a copiilor și adolescenților, să susțină colaborarea și inițierea unor proiecte comune ale jurnaliștilor care își desfășoară activitatea profesională în presa pentru copii și tineret, să militeze pentru diversificarea și multiplicarea canalelor media destinate publicului-țintă, să promoveze bunele practici în domeniu, să contribuie la o mai bună cunoaștere a presei pentru copii din România și din afara granițelor acesteia și la realizarea unor proiecte comune, să sprijine atragerea unor viitori jurnaliști către publicistica de gen, să propună și să inițieze publicații, emisiuni de radio/tv sau website-uri, să inițieze organizarea unor întâlniri profesionale ale jurnaliștilor din România și celor din afara granițelor.

Primul proiect al filialei va fi realizarea paginii de web „UZPR Junior”, un subdomeniu al site-ului – mamă, care va avea o tematică specifică publicului-țintă. Acesta va fi coordonat de membrii adulți ai filialei și va fi realizat cu participarea unor jurnaliști-voluntari din rândul elevilor, care vor fi organizați pe secții tematice.

Noul site, în prezent aflat în construcție, va cuprinde rubrici, precum: Este părerea mea (editorial), News, Am stat de vorbă cu… (interviu), Am văzut cu ochii mei (reportaj), Pasiuni, Corespondențe (rubrică susținută de elevi din Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Ungaria sau Diaspora), Off the record (jurnaliști consacrați vorbesc despre profesia de jurnalist), Publicații și emisiuni pentru copii și tineret, Am citit, Vă recomand etc.

UZPR are convingerea că prin inițierea unor astfel de proiecte dedicatde copiilor și adolescenților, și realizate cu participarea directă a acestora, va contribui la menținerea, și în viitor, a interesului pentru profesia de ziarist.

Filiala și noul site sunt coordonate de jurnalistul și scriitorul Petre Crăciun – inițiatorul proiectului, Adriana Ene, realizator de emisiuni radio – TV) și Venera Nedelcu, jurnalist din domeniul presei scrise.

Prof. Marin ȘTEFAN / UZPR