În cadrul Premiilor Europa Nostra 2020, “Ambulanţa pentru Monumente” a câștigat Premiul Publicului

Proiectul românesc ”Ambulanța pentru monumente”, derulat în mai multe județe din Transilvania, inclusiv în județul Sălaj a câștigat premiul “Europa Nostra” la categoria Educație, Formare și Sensibilizare. Și asta după ce a obţinut cele mai multe voturi exprimate prin intermediul unui sondaj on-line la care au participat peste 12.000 de cetăţeni din întreaga Europă. ”Ambulanța pentru Monumente” a acționat și în județul Sălaj, în localitățile Brusturi, Șoimușeni, Zalnoc, Răstolțu Deșert și Porț, acolo unde a intervenit la reabilitarea bisericilor de lemn, iar cel mai important este faptul că exemplul de bună practică dat de acest proiect a înflorit, astfel că în diferite zone din țară au apărut proiecte similare. În Sălaj, activitățile ”Ambulanței pentru Monumente” sunt coordonate de Asociația ”Arhaic” reprezentată de Valeria Lehene, președinte și conductor arhitect, respectiv Bogdan Ilieș – vicepreședinte.

Laureații Marilor Premii din anul 2020

Eugen și Veronica Vaida, arhitecți în cadrul Asociației „Monumentum”, dezvoltatorii proiectului, au precizat: „Implicarea comunității în prezervarea patrimoniului, formarea practică a tinerilor specialiști, recuperarea tehnicilor traditionale și a resurselor materiale locale și concentrarea pe o abordare responsabilă a mediului înconjurător sunt caracteristici esențiale pentru succesul abordării noastre de salvgardare a patrimoniului. Premiul contribuie la promovarea misiunii noastre și ne întărește gândurile de extindere a proiectului în alte țări europene care se confruntă cu abandonul monumentelor”. Laureații Marilor Premii din anul 2020 sunt: „Restaurarea exemplară a bazilicii <<Santa Maria di Collemaggio>>, L’Aquila (Italia), grav avariată de cutremurul devastator din anul 2009”; remarcabilul proiect „Rețeaua Tramaontana III” (Franța, Italia, Polonia, Portugalia, Spania), dedicat cercetării patrimoniului tangibil și intangibil din regiunile montane ale Europei și marea expoziție „Auschwitz. Nici demult. Nici departe” (Polonia, Spania), ce a marcat aniversarea a 75 de ani de la eliberarea celui mai mare lagăr nazist de concentrare. Laureații, aleși de un juriu independent format din experți și din membrii Consiliului de Administrație al Europa Nostra, vor primi câte 10.000 euro fiecare. Inclusiv președintele României, Klaus Warner Iohannis, a mulțumit publicului care a clasat Ambulanța pentru Monumente pe primul loc în alegerile lor. “Cred că foarte mulți cetățeni europeni au apreciat proiectul românesc ca o expresie concretă de solidaritate și un exemplu de valorificare a energiilor civice pe care cultura și patrimoniul le generează”.

Europa Nostra

Europa Nostra este vocea europeană a societății civile, dedicată salvgardării și promovării patrimoniului cultural și natural. Federație pan-europeană a organizațiilor din domeniul patrimoniului, susținută de o rețea largă de organisme publice, companii private și persoane fizice, Europa Nostra acoperă mai mult de 40 de țări. Fondată în 1963, este recunoscută astăzi ca rețeaua de patrimoniu cea mai reprezentativă din Europa.

Europa Nostra inițiază campanii pentru a salva patrimoniul în pericol, monumente, situri și peisaje ale Europei, în special prin intermediul programului „7 Most Endangered”. Aceasta celebrează excelența prin Premiile Europene pentru patrimoniu/Premiile Europa Nostra. De asemenea, contribuie la formularea și punerea în aplicare a strategiilor și politicilor europene în domeniul patrimoniului, printr-un dialog structurat cu instituțiile europene și prin coordonarea Alianței pentru Patrimoniu European.

Ambulanța pentru monumente – România

Proiectul ”Ambulanța pentru monumente” a fost lansat în 2016 pentru a contribui la salvgardarea a sute de monumente istorice printr-o rețea de organizații active în domeniul patrimoniului. Intervențiile sunt efectuate pe bază de voluntariat de către specialiști și studenți, cu ajutorul meșterilor calificați și cu sprijinul comunităților și al autorităților locale. În centrul proiectului din fiecare regiune se află un kit de intervenție și o autoutilitară dotată cu unelte, echipamente și materiale de construcție. Intervențiile sunt desfășurate de către Asociația ”Monumentum”- titularul și dezvoltatorul proiectului, Asociația pentru Patrimoniu Activ – PACT, Asociația ”Vernacular” și Asociația ”Arhaic”. Rețeaua este în continuă creștere, cu un număr de intervenții planificat pentru 2020 printr-un număr de alte patru organizații: Asociația ”Actum”, Asociația ”Inima Olteniei”, Asociația ’’Atelierul de Patrimoniu’’ și Asociația ”Rost”. Proiectul beneficiază de sprijinul Alteței Sale Regale, Prințul de Wales, și al asociației ”The Anglo-Romanian Trust for Traditional Architecture”. Marea majoritate a activităților constau în înlocuirea învelitorilor degradate, asigurarea zidurilor împotriva prăbușirii, refuncționalizarea drenajelor de apă și stabilizarea picturilor murale. Începând cu anul 2016, au fost derulate o serie de intervenții la clădiri, precum: biserici, mori de apă, conace, stații CFR, ruine de fortificații etc. Un element important al proiectului este concentrarea acestuia în jurul deciziilor locale și al proprietății patrimoniului. ”Ambulanța pentru monumente” operează ca o inițiativă umbrelă, în cadrul căreia fiecare organizație lucrează sub forma unei francize, păstrându-și independența deciziilor luate la firul ierbii. Comunitățile lucrează împreună cu voluntarii, oferindu-le masă și găzduindu-i în casele lor. S-a realizat un parteneriat public-privat prin care autoritățile locale și regionale acoperă o mare parte din costurile materialelor, iar companiile private și donatorii privați acoperă costul suplimentar al materialelor, al echipamentelor și al uneltelor necesare. Sute de primari, preoți, consilieri locali și alți reprezentanți ai comunităților locale și-au unit forțele cu voluntarii, pentru a frâna distrugerea propriului patrimoniu. În acest mod, comunitatea locală a devenit mai conștientă de importanța și valoarea propriei identități culturale și a fost încurajată responsabilitatea privind supravegherea patrimoniului. Inițiativa a presupus instruirea unor profesioniști și meșteri tineri la un nivel local, asigurând în acest fel clădirilor o mentenanță sustenabilă, atingând o problemă care nu apare doar în România, ci și într-o serie de alte țări europene.