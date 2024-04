Igorrr, senzația muzicii metal experimentale, vine la ARTmania Festival 2024

Igorrr, una dintre cele mai impresionante proiecte metal experimentale ale momentului, intră în line-up-ul festivalului ARTmania ce va avea loc în perioada 26 – 28 iulie 2024 la Sibiu.

Igorrr, proiect numit astfel după numele purtat de gerbilul fondatorului Gautier Serre (animal de companie din familia micilor rozătoare), a apărut din dorința lui Serre de a-și transpune în sunete viziunea neconvențională și pe deplin dinamică și a reușit să atragă atenția caselor de producție încă de la publicarea primului demo „Poisson Soluble” (2006), urmat de „Moisissure” în 2008.

„A rămâne blocat într-o singură emoție este foarte plictisitor pentru mine; viața este o gamă largă de emoții – uneori ești fericit, alteori ești trist, furios, enervat, nostalgic sau uluit. Viața nu are o singură culoare. Iar cele 14 piese de pe «Spirituality And Distortion» sunt o călătorie prin diferite stări de spirit prin care am trecut”, spune Serre.

Iar sub acest alias (Igorrr), ce a devenit sinonim al experimentării neînfricate a genurilor contemporane, Serre reușește să îmbine într-un mod imprevizibil, unic și mereu palpitant, o varietate de genuri extrem de diferite, de la black metal, la sound-uri balcanice, muzică baroc, breakcore și până la trip hop.

Peste tot în discografia sa poate fi găsită amprenta unor artiști care l-au influențat în dezvoltarea sa muzicală, nume precum Meshuggah, Chopin, Cannibal Corpse, Bach, Domenico Scarlatti sau Aphex Twin. Însă, pentru că Serre nu a fost niciodată interesat să se încadreze într-un stil anume, să rămână static sau să recicleze ideile, fiecare piesă marca Igorrr este rezultatul unei explozii de creativitate, care, în ciuda diversității semnificative a lucrărilor sale de la un album la altul, a reușit să păstreze un univers coeziv.

Lansat inițial ca un „one man show”, Igorrr a devenit din 2017 trupă, un colectiv muzical ce a adăugat un nou nivel de intensitate și energie debordantă în spectacolele live.

Și tot în 2017, cu lansarea „Savage Sinusoid”, Igorrr s-a impus drept o forță muzicală cu adevărat unică, „Spirituality And Distortion” din 2020 cimentând această reputație deja clar conturată, fanii putând să experimenteze live din plin acest lucru pe 26 iulie, în Piața Mare a Sibiului, la ARTmania!

Igorrr intră în line-up-ului celei de-a șaptea ediții a festivalului alături de o serie de nume sonore, ce vor fi prezente în Piața Mare din Sibiu, precum (A-Z): Borknagar (NO), Korn (SUA), Spiritbox (SUA), Satyricon (NO), The Flower Kings (SE), Alpha Q (RO), Awake the Demons (RO) și TAINE (RO), noi nume urmând să fie anunțate în viitor.

Abonamente și bilete pentru ARTmania Festival 2024: ultimele abonamente și bilete sunt în vânzare pe website-ul oficial (www.artmaniafestival.ro) și pe iabilet.ro.

Despre ARTmania Festival:

ARTmania Festival, primul festival românesc care a dezvoltat în România ideea de îmbinare dintre artă și divertisment, reprezintă o platformă dedicată promovării tuturor formelor de expresie artistică inspirate din cultura rock.

Începând cu 2006, ARTmania s-a consacrat drept principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Muzica este componenta de bază, dar reprezintă doar o parte din experiența pe care ARTmania Festival a dorit să o ofere iubitorilor de artă din România și din străinătate.

Încă de la început, ARTmania a fost gândită ca o platformă culturală care să ofere publicului diverse evenimente și moduri de a experimenta forme variate de expresie artistică, precum concerte, expoziții, lansări de carte și proiecții de film.

Fiind cel mai longeviv festival rock din România și una dintre mărcile cu cea mai îndelungată tradiție de pe scena culturală regională, ARTmania și-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept îndrăzneț și al unui ambient special: Piața Mare a uneia dintre cele mai frumoase cetăți medievale din Estul Europei.

ARTmania explorează mereu drumuri noi, capitalizând experiența edițiilor anterioare, la care au concertat, între alții, Meshuggah, Porcupine Tree, Steven Wilson, Serj Tankian, Emperor, Devin Townsend, Dream Theater, Opeth, Wardruna, Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, Apocalyptica, HIM, Gathering, The Sisters of Mercy, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall și Deine Lakaien.

