Grădina Botanică din Jibou, gazda turneului național de pian “Classic Unlimited” – ediția 2021

Grădina Botanică “Vasile Fati” din Jibou va găzdui sâmbătă, 28 august, alături de alte opt locuri din țară, a cincea ediție a turneului național “Classic Unlimited”, susținut de pianistul Bogdan Vaida. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 25 august-26 septembrie în: Cluj-Napoca, Jibou, Târgu Mureș, Brașov, Zărnești, Suceava, Iași, Sibiu și Timișoara. ’’Turneul din acest an este un moment de bucurie pentru echipă și, sperăm noi, și pentru spectatori, și-un mic pas spre revenirea la normalitate. Ne-am propus să ajungem în nouă comunități, dintre cele mai diverse, de la spații de concerte reinventate în pandemie la spații propuse chiar de comunitatea Classic Unlimited, locuri unde muzica clasică s-a auzit mai rar. Am păstrat de anul trecut ideea de spațiu în aer liber, deschis și primitor, și i-am adăugat o notă contemporană printr-un nou repertoriu. Suntem siguri că o să placă și abia așteptăm să prezentăm publicului muzica și compozitorii din spatele ei’’, a declarat Meda Corovei, project manager Classic Unlimited.

În timpul seriei de concerte “Classic Unlimited”, intitulată anul acesta “A contemporary view”, publicul va putea asculta atât piese consacrate ale muzicii clasice, cât și trei piese contemporane, create special pentru turneu de compozitorii clujeni Ciprian Gabriel Pop, Șerban Marcu și Cristian Bence-Muk. Astfel, repertoriul include Intermezzode Johannes Brahms, Mirror Spiders de Șerban Marcu, Marrockde Cristian Bence-Muk, Colonel Mosquito de Ciprian Gabriel Pop, Impromptu de Franz Schubert, Preludi de Serghei Rahmaninov, precum și Variațiuni pe „La ci darem la mano” de Frédéric Chopin. La fel ca în fiecare an, accesul la concertele Classic Unlimited este gratuit și se va face exclusiv pe bază de rezervare a locului pe site-ul evenimentului www.classicunlimited.ro. Pentru o bună desfășurare a evenimentelor, participanții trebuie să confirme rezervarea biletului cu cel târziu 48 de ore înainte de ziua concertului. Rezervările care nu sunt astfel confirmate își pierd valabilitatea. Odată cu rezervarea locurilor la concert, iubitorii de muzică clasică vor avea posibilitatea, pe site, să susțină financiar turneul cu suma pe care o doresc. Pe parcursul concertelor, publicul participant va purta mască pentru a se evita răspândirea virusului SARS-CoV-2. La intrarea în spațiul de concert, se va efectua un triaj observațional și nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree). De asemenea, se va măsura temperatura fiecărui spectator, iar persoanele care refuză verificarea sau a căror temperatură depășește 37,3 grade Celsius nu vor putea intra la concert. Classic Unlimited este inspirat de turneul Klassik Mittendrin, care a debutat în anul 2015 într-un atelier de motociclete din Germania, când pianistul Bogdan Vaida a avut ideea de a scoate muzica clasică din sălile de concert, din dorința de a o face mai accesibilă publicului larg. Doi ani mai târziu, odată cu implicarea Asociației “Fapte”, proiectul a ajuns în România. În cele patru turnee de până acum, peste 4.000 de persoane au luat parte la concertele Classic Unlimited care avut loc în locuri neconvenționale din: Cluj-Napoca, București, Oradea, Iași, Brașov, Alba Iulia, Baia Mare, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Petrila, Turda și altele.