Gânduri botezate și cântecele vârstelor

Motto: ”Există o vârstă a tinereții: mintea, talentele, creativitatea pe care o aduci în viața ta și a oamenilor pe care îi iubești! Când vei reuși să atingi această sursă, vei fi învins cu adevărat bătrânețea” (Sophia Loren, acriță celebră).

Până în februarie 2022, am publicat sub titlul „Gânduri nebotezate” XIV episoade ce însumează peste 300 texte proprii al căror conținut îl sugerează însuși stilul lor.

În curând, intenționez să public un nou serial cu titlul acestui articol. Parțial, el îl continuă pe primul, dar este diferit în cea mai mare măsură. Îl continuă în sensul că în el voi include și gânduri nebotezate, nu doar cele noi numite gânduri botezate. Ce sensuri îi dau noii sintagme pe care o folosesc? În primul rând, el sugerează că noile mele reflecții nu s-au născut acum, ele exprimă opinii, idei, convingeri, impresii ce au circulat și circulă de mai multă vreme, semn că utilizatori lor le-au botezat, le-au validat. Eu nu le voi reproduce, ci voi oferi fie o nouă interpretare, fie le voi comenta pe înțelesul cât mai multor cititori. Se știe că reflecțiile, meditațiile, cugetările – sunt polisemantice, de aceea, orice interpretare a lor este binevenită, ea le dă actualitate și longevitate.

„Gândurile botezate” vor fi mai ample ca dimensiune, unele dintre cele nebotezate fiind prea „seci”, prea concentrate pentru a putea fi decodificate, înțelese.

Noua mea colecție de gânduri are un conținut de tip mozaic. Unele reflecții cuprind și paralele între felul în care în două texte diferite se reflectă idei identice sau asemănătoare

Alte noutăți?

Ofer cititorilor și interpretări accesibile ale mai multor „cuvinte înaripate”, așa cum a numit Homer vorbele de spirit cu o mare răspândire, cum sunt proverbele, zicătorile, „clișeele internaționale”, de tipul „călcâiul lui Ahile”, „pânza Penelopei”, ori anumite expresii, sintagme latinești uzuale – “rara avis”, “non multa sed multum”, “magna cum laude” etc.

De asemenea, ofer celor curioși numele cărturarilor ce-au emis întâia oară opinii despre probleme de larg interes, ori au fost deschizători de drumuri în cultura noastră. De exemplu – cine a fost cel care întâia oară a vorbit despre criteriul după care stabilim valoarea unui cuvânt; întemeietorii primelor publicații în limba română; autorul faimoasei teorii a formelor fără fond etc, etc.

Oare toate acestea nu sunt „fructele” unor reflecții, cugetări care s-au și materializat în practică, devenind gânduri botezate cu statut nemuritor?

N-am omis să amintesc și numele unor opere literare ce prin ele însele unicizează o operă („Cel mai iubit dintre pământeni”, „Omul fără însușiri”), precum și supranumele unor scriitori (Bardul de la Mircești) etc.

Eu consider că toți care au creat și creează, introduc, formulează nume, idei, teorii într-un domeniu și ele au audiență la marele public se pot numi și botezători de gânduri O notate a noului meu demers spiritual o constituie și introducerea în rândul gândurilor botezate a textelor ce sunt un cântec al unor vârste umane. Ideea mi-a sugerat-o bildungsromanul lui Lucian Blaga, „Hronicul și cântecul vârstelor”, precum și unele poezii ale autorului născut în satul ce poartă în el „sunetele lacrimei” (Lancrăm). În viziunea blagiană, fiecare vârstă are un „cântec” al ei, adică un specific, mai precis un farmec. Așa cum orice text muzical transmite stări sufletești ce poartă amprenta celor ce le trăiește.

Ideea aceasta, ce are valoare de laitmotiv al poeziei lui Blaga, o întâlnim exprimată într-o manieră fără echivoc în creația lirică << Trei fețe>>, ”Copilul râde, „Înțelepciunea și iubirea mea e jocul”. Tânărul cântă: „Jocul și înțelepciunea mea-i iubirea!”/ Bătrânul zice: „iubirea și jocul meu e-nțelepciunea!”

Pentru Lucian Blaga, fiecare din noi prin viața ce-o avem „Sporim nesfârșirea cu-n cântec, c-o taină”.

Voi ilustra cântecul fiecărei vârste așa cum l-au „fredonat” cunoscuții scriitori români – Eminescu, Blaga, Arghezi, Ana Blandiana…

Această structură caleidoscopică a cuprinsului trădează multiplele intenții pe care le-am urmărit prin prezentele texte – informativ, explicativ, recreativ sau, cum zice cronicarul Miron Costin, de-a oferi clipe de răgaz, da și de folos celor ce vor citi gândurile botezate ce le ofer virtualilor cititori.

Sunt la vârsta pe care poetul Dimitrie Bolintineanu o definește ca fiind una „încărcată de ani” și am ca deviză versurile lui Lucian Blaga: „Purtăm fără lacrimi o boală în strune și sufletul de-a pururi spre soare-apune” (Cântăreți bolnavi).

Am avut mereu în minte cuvintele lui Descartes -„Cuget deci exist!”. Ceea ce ofer eu cititorului este și o invitație la a îndrăzni să mergem, să gândim propria existență potrivit cu modul nostru de-a vedea lumea, dar să nu punem între paranteze mari nici gândirea semenilor noștri.

O invitație la a îndrăzni să ieșim din tipare, să nu fim epigoni, nici cameleonici, ci ființe conduse de rațiune, de gândire pozitivă, de curaj, îndrăzneală. Asta ne conduce spre reușită.

Gândurile botezate se vor a fi și o modalitate care-l face pe cititor să trăiască și bucuria pe care ne-o oferă înțelepciunea, ce-o transmit cărțile prin frumosul estetic, artistic. Și după acest principiu am ales citatele din cultura română și universală.

n prof. Octavian Guțu

