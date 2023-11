Flavius Lucăcel și „Transilvania frumuseții” la Palatele Brâncovenești

Un eveniment artistic important pentru Sălaj, în opinia noastră, a avut loc duminică, 19 noiembrie 2023, la Palatele Brâncovenești din Mogoșoaia: vernisajul expoziției „Transilvania frumuseții” semnată de Flavius Lucăcel și curatoriată de subsemnatul, un eveniment organizat de Primăria Capitalei, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, Asociației culturale „CreArt”, Lecom, Mecanica, Silvania și Spornic. Despre artistul sălăjean și expoziția lui au vorbit Ionela Ignat (din partea instituției gazdă), profesorul Ion Bogdan Lefter, criticul Vicențiu Pușcașu, pictorița Maria Constantinescu și cel care scrie aceste rânduri. „Transilvania frumuseții” reprezintă împlinirea unui proiect artistic de anvergură (pictorul a expus 69 de tablouri, în unul dintre cele mai frumoase spații expoziționale bucureștene) ce pune în valoare zestrea satului transilvănean, frumusețea vieții cu rost (amintirea femeilor care au rostuit viața satului), natura, în tonuri blânde sau năvalnice, sub amenințarea furtunilor și a vremurilor. A fost lume multă la vernisaj, ne-am întâlnit și cu nu puțini ardeleni (sălăjeni, clujeni, maramureșeni) sub semnul bucuriei că am putut să organizăm o expoziție de nivel național, o expoziție care poate fi vizitată până la mijlocul lunii ianuarie. Gheorghe Traian Lucăcel, pseudonim literar și artistic: Flavius Lucăcel (n. 26 august 1968, Aluniș, județul Sălaj), este un artist complet: pictor, poet, dramaturg cu peste zece volume de teatru publicate în română, engleză, franceză și maghiară, multe dintre acestea fiind premiate și/sau puse în scenă ca spectacole de teatru ori spectacole-lectură. A fost nominalizat la Premiul UNITER pentru cea mai bună piesă a anului 2015 („Singurătatea pietrelor”). Din 1998 organizează și participă la numeroase expoziții de artă personale și colective din țară și străinătate. Cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a colaborat și pentru expozițiile „Edenul din Silvania” și „Silvania” expuse la ICR Madrid și Veneția.

Daniel Săuca