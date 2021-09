Demersuri pentru redeschiderea bibliotecilor comunale

Mariana Marian, noul manager al Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, principalele direcții pe care le vizează în planul său managerial. Mariana Marian a vorbit inclusiv despre posibilitățile de redeschidere a bibliotecilor comunale rămase de ani de zile fără activitate.

„Datele pe care le dețin arată că sunt închise 11 biblioteci comunale. Vom încerca să găsim modalitatea de a dezvolta comunicarea cu bibliotecarii, cu primarii, cu consiliile locale, pentru a vedea în ce mod putem redeschide aceste biblioteci. Acolo unde există o persoană potrivită s-ar putea să găsim măcar o jumătate de normă de bibliotecar pentru a deservi și biblioteca. Sunt mulți bibliotecari comunali care au dublă calitate, lucrează și în bibliotecă, activează și în primărie, în căminul cultural sau la centrul de informare turistică. Avem nevoie de sprijin. Nu vom putea noi, ca instituție, să facem singuri acest demers, dar mi s-a promis sprijin. Trebuie să înțelegem că este în avantajul nostru și în special în avantajul comunităților locale dacă redeschidem aceste biblioteci”, a spus Mariana Marian. Noul manager al bibliotecii a precizat că este nevoie de implicare, de organizarea unor activități care să evidențieze importanța lecturii în comunitate. Iar acest lucru s-a făcut și în anii anteriori, înainte de pandemie, activitățile având în centrul atenției inclusiv piese de teatru, acțiuni în care erau implicați mulți copii, dar și adulți.

Lectura în pandemie

„Vreau să vă dau o mică statistică, un studiu care pe mine m-a frapat. Potrivit acestui studiu făcut la nivelul României, 83 la sută din populație nu a intrat în bibliotecă în anul 2020. Dar, cu toate acestea, doar 39 la sută din populație nu a citit nimic. Din păcate, biblioteca a fost o bună parte închisă anul trecut. Iată, cu toate acestea, încă se citește și este îmbucurător. Fie că se citește online, fie că împrumuți o carte, este bine că se citește. Anul trecut, în pandemie, ne-a ajutat foarte mult faptul că am putut oferi servicii online, lectură online. Ne-am înregistrat, am făcut mici filmulețe, înregistrări pentru copii și adulți. În modul acesta am continuat în pandemie să ținem legătura cu utilizatorii. Din păcate, consecințele acestei pandemii se văd și asupra noastră, ca bibliotecă. Sunt mulți cărora le este teamă să intre într-o instituție, în această situație sanitară. Avem utilizatori din rândul pensionarilor. Acestora le place să vină pentru a citi la noi. Avem o bună colaborare cu un centru unde am avut proiecte frumoase, activități la care au participat acești pensionari”, a mai spus Mariana Marian. Despre viitorul bibliotecilor sălăjene vă spunem mai multe mâine în ediția tipărită a cotidianului nostru.