Dedicaţii sau gânduri preţuitoare şi pentru vecie (VIII)

Onoare pentru medici care salvează şi prelungesc viaţa

MOTTO: „Medicamentele pot vindeca boli. Numai medicii pot vindeca pacienții.” (Carl Jung, fost medic, psiholog și psihiatru elvețian)

DR. PETRU VASILE CIOBANCA, MANAGER AL POLICLINICII SPITAL „SALVOSAN CIOBANCA”- ZALĂU

MOTTO: „Adevăratele valori umane și profesionale sunt, în primul rând, cele care înfăptuiesc ceva concret în folosul oamenilor.”(Octav Dângeanu)

L-am cunoscut în anul 1995. Un bun prieten mi-a propus să mergem împreună la POLICLINICA SPITAL „SALVOSAN CIOBANCA” ZALĂU pentru analize medicale de rutină. Atunci pot spune că am început a-l cunoaște pe acest medic. M-au impresionat în mod deosebit la dânsul : cuceritoarea sinceritate, firescul modului de a vorbi, de a relaționa cu noi, modul neprotocolar de a primi pe cineva, volubilitatea, umorul său nativ, ironia tonică, plăcerea și dăruirea cu care își exercită profesia, bucuria ce-o trăiește văzându-și realizările și, mai ales, reușitele în vindecarea pacienților numeroși ce-i trec pragul unității. Anii au trecut, dar odată cu ei și o parte din starea mea de sănătate. Așa am ajuns să-i devin pacient de două ori, prilej de a-l cunoaște și mai bine pe doctorul Vasile Petru Ciobanca în activitatea propriu-zisă. Prin urmare, acum pot scrie despre dânsul în reală cunoștință de cauză și pot reda viziunea mea fără rezerve în legătură cu personalitatea sa. La primele impresii consemnate la începutul articolului, le adaug și altele, la fel de bine motivate: în primul rând , mărturisesc că este o personalitate inconfundabilă, greu de catalogat într-o anume categorie umană și profesională. De ce? Pentru că este una atipică. Este un dăruit totalmente, atât profesiei pe care a îndrăgit-o din clasa a V-a, cât și creării de condiții materiale moderne în care să-și poată exercita cu rezultatele așteptate profesia. A fost și este un om căruia îi place să fie independent în ceea ce face. De aceea, și-a ctitorit propriul spital prin titanice eforturi de parcă ar fi un descendent modern al legendarului Meșter Manole. Îi place să meargă pe picioare proprii și să-și poată materializa ideile sale constructive, de care nu a dus și nu duce lipsă. Unele dintre ele par, la prima vedere, de-a dreptul utopice. Aceste idei nu se lasă până când nu prind viață concretă, așa cum mintea lui de medic-constructor le-a plăsmuit. Mai rar un asemenea intelectual care dorește încontinuu să realizeze și ceva concret, benefic pentru semenii săi. Este un neastâmpărat, suficiența îi este străină. Știți că domnia sa are și la Cluj-Napoca, orașul înțesat de unități medicale, o filială a „Salvosanului” și aceasta nu duce lipsă de pacienți ? Credeți că este mulțumit cu ce a realizat în unuitatea medicală pe care o conduce? Aici tot timpul se adaugă ceva. Adept al noului, este sincron în gândire și în dotarea instituțiilor cu evoluția domeniului ce-l reprezintă. Dovada? Aparatura modernă cu care a înzestrat unitatea sa și care funcționează cu bune rezultate. Și ca medic, domnul Vasile Petru Ciobanca este atipic, ceea ce-l face a fi dorit de mulți pacienți. Înainte de a-i cunoaște pe aceștia, el are răbdarea și diplomația pentru a le face terapia prin cuvinte, ceea ce-l face să fie apropiat, stimat și apreciat de către ei. Deși este un temperament dinamic, permanent în acțiune, în fața bolnavilor are un calm și o răbdare epidemică. Nu este în relația cu pacienții un medic grăbit, ci unul ce le explică acestora starea de sănătate pe care o au și ce anume proceduri vor face în spital. La externare, fostului pacient îi face cunoscut cum trebuie să folosească tratamentul stabilit. Pe toată durata internării, bolnavilor li se cultivă optimismul, încrederea că tratamentul ce li se aplică îl va vindeca. Este deosebit de persuasiv cu oamenii, fapt ce-i sporește creditul acestora în el, făcându-i să-și deschidă sufletul față de medic și să-și exprime doleanțele fără ezitare. Este un apreciat psiholog și diagnostician, doctorul Vasile Petru Ciobanca își fundamentează tratamentul bazându-se pe rezultatele oferite de aparatura modernă pe care a asigurat-o în unitate. În niciun spital în care am fost internat, n-am întâlnit un doctor care să-și viziteze zilnic pacienții și în afara clasicei vizite de dimineață. Nu sunt vizite formale, ci unele în care se continuă permanent legătura cu bolnavul și când are posibilitatea de a lua pulsul evoluției tratamentului, dar și de a stabili, dacă e cazul, noi forme de tratare a unei boli. Și ca manager al Policlinicii Spital, domnul Vasile Petru Ciobanca este atipic. Din nefericire, am fost internat în mai multe unități medicale, atât de stat, cât și private. În niciuna dintre ele nu am cunoscut un asemenea manager. Mai mult, prin unele dintre ele nici măcar o singură dată nu l-am văzut. Managerul Vasile Petru Ciobanca este, de dimineața până seara târziu, în unitate. Este un foarte bun organizator, precum un dirijor al unei orchestre simfonice. Aceasta este, cred eu, o primă calitate necesară unui manager. De aceea, activitatea în POLICLINICA SPITAL „SALVOSAN CIOBANCA ” ZALĂU se desfășoară punctual, corect și eficient. Fiecare angajat, de la medici și până la infirmiere, își cunoaște bine atribuțiile postului și le respectă, știind că domnul doctor Vasile Petru Ciobanca nu acceptă superficialități, jumătățile de măsură, lipsa de punctualitate, de comunicare, atât pe orizontală, cât și pe verticală. În POLICLINICA SPITAL „SALVOSAN CIOBANCA” ZALĂU se consumă zilnic multă apă. Se spală pe jos de mai multe ori pe zi, ori când apar situații care necesită aceasta. În nici un spital unde am fost să-mi redobândesc sănătatea pierdută, nu am întâlnit următoarea cerință: bolnavii trebuie să facă zilnic baie/duș. Cei care nu o pot face singuri, sunt ajutați de personalul cu atribuții în acest sens. Are harul prieteniei înnăscut și pe care o cultivă. Și prin el, a reușit să colaboreze cu medici de prestigiu din Cluj-Napoca, sporind prin aceasta calitatea actului medical din unitatea sa. La POLICLINICA SPITAL „SALVOSAN CIOBANCA” ZALĂU pacienții sunt tratați de parcă ar fi musafiri, nu bolnavi aflați în căutarea sănătății pierdute, încât, putem spune că între numele inspirat al unității și prestațiile personalului există concordanță perfectă. Despre personalitatea doctorului manager Vasile Petru Ciobanca se poate scrie oricând o lucrare monografică. În rândurile unui articol se pot doar exprima câteva componente ale complexei și atipicei personalități ce merită a fi cunoscută și, mai ales, prețuită. Din aceste considerente, am pus negru pe alb viziunea mea despre domnia sa. Am făcut-o, în primul rând, pentru cei care îl cunosc mai puțin sau deloc. Nu i-am hiperbolizat atributele ce-l fac un medic atipic. Le-am spus doar pe nume. N-am idilizat nimic. L-ar fi deranjat teribil dacă aș fi făcut așa.

Aceasta este viziunea mea despre doctorul Vasile Petru Ciobanca !

Cu recunoștință și prietenie,

Octavian Guțu

***

DOMNULUI EUGEN DOMUȚA, MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ

Dragă Eugene,

Parcă mai ieri erai elevul din banca întâi, locul de lângă geam, aflat mereu cu mâna sus, dornic să răspundă la întrebările mele. Erai printre cei mai inteligenți, citiți și mai iubitori de literatură pe care i-am avut. Totul perfect, în afară de neastâmpărul tău și de scrisul total certat cu lizibilitatea. Ai confirmat calitățile tale spirituale prețioase, native și de invidiat, și pe parcursul studenției. Ai devenit medic primar în orașul natal, cu competențe și în domeniul ecografiei generale, te felicit și pentru aceasta. Ți-am fost și pacient până când te-ai plictisit de mine. Eram, acum, eu incomod prin numărul mare al problemelor de sănătate pe care le am. Ai făcut ce trebuia și ce se putea face la nivelul instituției. Îți mulțumesc! Îți ofer această carte și pentru că știu că-ți place să citești cugetări. Citindu-le, te vei reîntâlni și cu anii de liceu.

Mulți ani spre binele oamenilor, îți doresc să-ți binecuvânteze Dumnezeu!

Cu prietenia și gândurile bune ale fostului diriginte,

Octavian Guțu

***

DOAMNEI DOCTOR VIORICA DRĂGULESCU, MEDIC DE FAMILIE

Stimată doamnă doctor,

De ani de zile mi-ați făcut, mi-ați adus numai bucurii. Care bucurii? În

primul rând, v-ați numărat printre elevii de top pe care i-am avut în liceu, atât prin rezultatele la învățătură, cât și printr-o comportare ce exprimă educația deosebită pe care ați primit-o în familie. Mai mult, ai fost și olimpică la română. Calitățile etalate în anii de școală s-au confirmat și după absolvirea liceului, la facultate, iar apoi ca medic. Ați devenit medicul de familie pentru mine și soția mea. Ne-am bucurat din partea dumneavoastră atât de tratamentul cuvenit și în însănătoșire, cât și de o manieră omenească, binevoitoare, promptă de fiecare dată, nu numai când eram planificați. Pentru toate acestea, cuvine-se a vă mulțumi și de-a vă mărturisi ce avem în gândul și în sufletul nostru pentru dumneavoastră. Ca semn concret al lor, vă ofer cu deosebită plăcere cartea mea „Gânduri botezate și cântecele vârstelor”. De le veți citi, vă veți relaxa și o să vă reamintiți după ce principiu v-am instruit patru ani de liceu. Dumnezeu să vă binecuvânteze zilele și să vă țină mulți ani în plenitudinea puterii de-a putea prelungi viețile cât mai multor oameni pe care bolile nu i-au ocolit!

Cu bucurie, sinceritate și mulțumiri,

Octavian Guțu

***

DOMNULUI CRISTIAN MARGE, MEDIC PRIMAR NEUROLOG, ȘEF DE SECȚIE – SPITALUL „PELICAN” ORADEA

Stimate domnule doctor,

Mă numesc Octavian Guțu, profesor pensionar din Șimleu Silvaniei, Sălaj.

În 2022, am fost pacientul dumneavoastră. La externare, v-am oferit un prim volum scris de mine – „Gânduri nebotezate”. De atunci, am mai publicat o carte cu titlul „Gânduri botezate și cântecele vârstelor”. Vi-l ofer cu multă plăcere și pentru că mi-ați mărturisit că prețuiți astfel de cărți. Este pentru mine un minunat prilej de a vă mulțumi pentru felul în care m-ați tratat. De câțiva ani am fost internat la Cluj, Zalău și Șimleu Silvaniei. Am fost tratat bine, dar fără rezultatele finale așteptate. Toți medicii la care am fost aveau alte specialități, nu erau neurologi. Disperat, ajunsesem să nu mai pot sta în picioare, am aflat de dumneavoastră. Prin intermediul nepoatei mele, doamna Marta Pordea din Oradea, am ajuns, în sfârșit, la cabinetul unde făceați consultațiile. Atunci am început să vă cunosc, în primul rând ca om, apoi ca medic: un om modest, calm, răbdător, ce stă de vorbă cu tine precum stai în mod obișnuit cu cineva pe care vrei să-l cunoști. Mânuiți arta dialogului perfect, sunteți un psiholog desăvârșit. Aflați, fără a forța nota, fără a deranja, ce-i important de la noul pacient. Deja îl cunoașteți pe pacient, dar, parțial, și eu pe omul-medic. Faza a fost și una reușită a terapiei verbale, atât de necesară, dar și atât de neglijată. Mulți medici sunt tare grăbiți, le lipsește empatia. Mi-ați studiat dosarul medical, internarea și apoi analizele diverse și complexe. Mi s-au investigat toate organele interne. Rezultatele mi s-au comunicat treptat și după consultarea mea la aparatura din dotare. M-au consultat toți specialiștii din spital. Am aflat, în sfârșit, cauza-cauzelor afecțiunii mele. Nu trebuia operație la coloană. Am început tratamentul complex. Zilnic m-ați vizitat, nu de formă, ci pentru a mă informa, pentru a-mi explica ce tratament fac și de ce, apoi ce urmează să fac etc. Am început să merg cu cadrul. Greu la început. Veneați să vedeți cum mă descurc. Nu cu multă vorbă, mă încurajați. Îi impresionați efectiv și pe colegii de salon prin felul omenesc și omenos în care vorbeați nu numai cu mine, ci și cu ei. La externare, mi-ați explicat clar cum să urmez tratamentul în continuare, nu mi-ați dat pur și simplu niște rețete și apoi să mă descurc singur. Rezultatul, după luni de tratament, am ajuns să pot merge singur, nesupravegheat de nimeni. V-am prezentat „filmul” acesta pentru a vă mulțumi în mod motivat pentru toate ce le-ați făcut pentru mine și pentru care cuvântul MULȚUMESC este prea mic! Sper să vă placă și noua mea carte! V-am lăudat și recomandat la toată lumea, atât ca OM, cât și ca profesionist de-a dreptul simbol al celor care cu talent, dăruire și sacrificiu, faceți ca să prelungiți viața oamenilor. Ce poate fi mai frumos și mai prețios?

Dumnezeu să vă binecuvânteze și de-acum mult timp, puterea și sufletul să nu obosească niciodată, iar binele și bucuriile să vă iubească/prețuiască, așa cum îi prețuiti de mult și dumneavoastră pe semeni.

Cu motivate, sincer, din suflet și din convingere, sentimente de mulțumire, recunoștință, toate însoțite de un respect fără margini, al dumneavoastră fost pacient, profesor,

Octavian Guțu

***

DOMNULUI MIHAI MIHĂESCU, MEDIC PRIMAR MEDICINĂ INTERNĂ, ȘEF DE SECȚIE, SPECIALIST ȘI ÎN ECOGRAFIE GENERALĂ

Stimate domnule doctor,

Nu v-am fost în mod direct pacient, dar ori de câte ori am fost internat în

spitalul unde profesați, m-ați vizitat, mi-ați oferit și multe informații despre sănătatea mea după discuții preliminare și ecografie generală. M-ați ajutat și în tratarea nepotului meu, Gigi Pordea, cel efectiv încântat de maniera în care aveți grijă de pacienți, mod de lucru pe care l-ați format și la colaboratorii dumneavoastră. El m-a rugat la externare să scriu un articol de recunoștință și mulțumire pentru ce ați făcut pentru el. Am scris eu articolul, el l-a semnat. Articolul s-a intitulat – „JOS PĂLĂRIA, DOMNULE DOCTOR MIHAI MIHĂESCU!” și a apărut în ziarul „Magazin sălăjean”. Nu mi-a părut rău că l-am scris, mi-ați confirmat și mie peste câțiva ani cele scrise.

Vă trimit azi un dar spiritual: cartea mea „Gânduri botezate și cântecele

vârstelor”. Vi-o ofer spre a mă cunoaște mai bine, dar și pentru a avea în clipe de răgaz prilejul de-a vă delecta cu gândurile ce mi-au trecut prin cap timp de 7 decenii. Poate unele dintre ele vă vor fi pe plac, ori vă veți regăsi în ele. M-aș bucura ca lectura lor să nu fie pentru dumneavoastră una plictisitoare!

Rândurile din această dedicație sunt scrise din suflet și din recunoștință pentru un medic pe care l-am simțit mereu aproape și de mine. Cu sinceritate, rânduri pentru un medic ce prelungește de atâția ani viața bolnavilor sălăjeni.

Și pentru ei, eu mai zic, încă o dată: „Jos pălăria”, domnule doctor Mihai Mihăescu!

Cu plăcerea și bucuria de a vă fi cunoscut,

Octavian Guțu

***

DOAMNEI GENȚIANA MUSTE, MEDIC PRIMAR BOLI-INFECȚIOASE

Dragă Gențiana,

Îți ofer cu mult drag și cu plăcere această carte a mea „Gânduri botezate și cântecele vârstelor”. Citind-o, vei retrăi, poate, măcar partial, anii de liceu și mă vei cunoaște mai bine, chiar dacă mai târziu. Este pentru mine un prilej unic de a-ți face cunoscute și gândurile și sentimentele mele ce le-am avut și le am pentru tine. Ai fost în liceu una dintre cele mai prețuite eleve de către profesori. Impresionai plăcut prin eleganță, chiar și în uniformă, prin bun-simț, prin inteligență nativă, dar și prin preocupările tale multilaterale și cu rezultate aplaudabile. Ai fost și printre iubitorii literaturii. Ai ajuns până la faza națională a olimpiadei și nu ai dezamăgit nici acolo. Sportul te-a menținut ca o ființă cu un trup atletic, dinamic și neobosit. Ai confirmat și după anii de liceu. Ai devenit medic primar în boli infecțioase, o specialitate nu ușoară față de altele. Ți-am fost și pacient. M-ai impresionat în primul rând prin terapia verbală pe care știi cu tact și răbdare s-o oferi unui pacient, indiferent cine este acesta. Abia apoi își spunea părerea medical din tine, ce are harul de a pune punctul pe „i” în cazul unei maladii. M-am bucurat de toate succesele tale, dovadă că ai fost promovată la Spitalul Județean Sălaj. Gențiana, oamenii ca tine fac lumea mai bună, mai frumoasă, dar și mai sănătoasă.

Dumnezeu să te ocrotească, să-ți mențină tinerețea sufletului și puterea de a prelungi viețile oamenilor, cu care te-a hăruit!

Cu gânduri alese, bătrânul tău dascăl de citire,

Octavian Guțu

***

DOMNULUI RADU PAȘCA, MEDIC PRIMAR, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE – MEDICINĂ INTERNĂ, SPECIALIST ȘI ÎN GASTROENTEROLOGIE, COMPETENȚĂ ȘI ÎN ECOGRAFIE GENERALĂ

Dragă prietene,

Îmi permit să-ți spun așa pentru că în mulți ani am simțit că prin tine se continuă buna prietenie cu tatăl tău, regretatul profesor de educație fizică și sport, AVRAM. De asemenea, am constatat că-i moștenești și alte virtuți alese ale tatălui tău – sociabilitatea, modestia, deschiderea spre oameni, pasiunea pentru lectură, plăcerea de a face bine oamenilor. Nu te-am avut elev, te-am cunoscut direct ca medic, când lucrai la Pușcaș, la Centrul de Medicină și Cercetări Medicale. Descopeream atunci în tine medicul dorit. Prin ce, de ce? Pentru multe – întâi faci terapie verbală pentru pacient, de multe ori mai benefică decât cea medicală propriu-zisă, ea este liniștitoare, alungătoare de frică. Mi-ai diagnosticat precis afecțiunile și mi-ai dat tratamentul vindecător. De atunci, am apelat la tine ori de câte ori a fost nevoie, atât pentru mine, cât și pentru soția mea. Ori de câte ori am fost internat în spital, dar nu-ți eram pacient, mă căutai ca pe un vechi prieten. Îmi infuzai optimism, liniște! Toate acestea și multe altele nu ți le-am mărturisit niciodată. Acum, când cu mare plăcere îți ofer acest dar spiritual – volumul „Gânduri botezate și cântecele vârstelor”, am plăcutul prilej de-a mă confesa. De vei citi-o, mă vei cunoaște și mai bine, și în ipostaza de nepacient. Știu că-ți plac cugetările pentru că întotdeauna ți-a plăcut să știi azi mai mult decât ieri. De unde știu? Din participarea ta la tot felul de cursuri care să-ți îmbogățească numărul competențelor. O altă dovadă, titlul științific de doctor în științe medicale l-ai dobândit prin merite și la timp! Cum să nu mă bucur că am și eu un medic la care, de când l-am cunoscut, am avut și sper să mai am și în continuare, o ușă deschisă. Fără a avea întotdeauna și trimiterea necesară! Dragă Radule, mă bucur că, prin tine se poate dovedi că atunci când te-ai născut, lumea s-a îmbogățit cu un medic de valoare! Dumnezeu să te înzilească ani mulți, spre fericirea oamenilor care au nevoie de medici capabili să le prelungească efemera existență! Cu multă sinceritate și prețuire neobosită pe care ți-am purtat-o și ți-o port, atât ție, cât și familiei tale!

Un pacient recunoscător și prețuitor de valori autentice,

Octavian Guțu

***

DOAMNEI DIANA TABACU, MEDIC DE FAMILIE, ORADEA

Dragă Diana,

Te cunosc de când erai la grădi. Apoi ai ajuns, la vârsta potrivită, la liceu. Din păcate, nu ți-am fost profesor. Ca elevă de liceu ai fost o prețioasă olimpică la literatură. Se vede că ai moștenit de la bunii tăi părinți pasiunea pentru cultură, pentru lectură. N-ai trădat niciodată această pasiune, chiar dacă ai îmbrățișat cariera medicală, ajungând azi un medic prețuit care s-a făcut cunoscut inclusiv în Anglia, unde un timp ai lucrat.

De câțiva ani, de când am devenit și eu prea căutat de boli, te-am consultat mereu telefonic. De fiecare dată răspunsurile, rețetele tale mi-au fost de folos și pentru aceasta îți mulțumesc și-ți ofer acest dar spiritual, cartea mea: „Gânduri botezate și cântecele vârstelor”. De vei citi-o, mă vei cunoaște mai bine în felul în care eu mi-am trăit viața și cum am gândit lumea. Sper ca gândurile mele să-ți ofere răgaz spiritual plăcut! Dumnezeu să te înzilească, reușitele să nu-ți lipsească și să te țină puterile să poți prelungi la cât mai mulți oameni suferinzi viața!

Cu mult drag și plăcută aducere aminte,

Octavian Guțu