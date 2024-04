Dedicaţii sau gânduri preţuitoare şi pentru vecie (VII)

Capitolul I din partea a doua a cărţii: Manageri de succes în rezumatul narativ al CV-urilor

MOTTO: „Succesul este un fruct care nu cade singur din pomul vieții.” (SENECA)

DOAMNA MARCELA GEORGETA COLTĂU – INGINER CHIMIST, DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, MANAGER AL SPITALULUI ORĂȘENESC „PROF.DR. IOAN PUȘCAȘ” ȘIMLEU SILVANIEI

Studii: 1985 – 1991 – Institutul Politehnic “Gh.Asachi”Iasi, Facultatea de Chimie I, Profil Tehnologie Chimica Organică; 2006 – 2009 – Doctorand, Domeniul Știinte medicale – Medicină, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie.

Specializări, competențe, cursuri:

2002 – Gradul de Cercetător științific, specialitatea chimie, Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea din Oradea

2003 – Program de educație medicală continuă : “Actualități în managementul serviciilor de sănătate” organizat de Ministerul Sănătății și C.N.P.P.M.F.P.S.S.A.M.

Mai 2004 – Gradul de Chimist specialist în urma examenului organizat de Ministerul Sănătății, Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București , România

2006 – Curs de perfecționare în Management spitalicesc organizat de Ministerul Sănătății și Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar

Mai 2009 – Gradul de Chimist principal, specialitatea Biochimie medicală în urma examenului oragnizat de Ministerul Sănătății, Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București , România

2009 – Curs postuniversitar de Manager de Proiect Fonduri Europene, oragnizat de Ministerul Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene

Noiembrie 2009 – Titlul de Doctor în Științe Medicale la Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, Confirmat prin Ordinul Nr.3492/2010 al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Martie 2014 – Curs inițiere Competențe Informatice; Certificat absolvire nr.4222624/2014 eliberat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale.

Septembrie 2015 – Auditor intern pentru Sitemul de Management al Calității în Laboratoare medicale; Certificat SMS-BC-18/2015 eliberat de SMS Business Center Timișoara.

Activitate profesională:

Septembrie 1991 – Octombrie 1992

Chimist, Asistent cercetare – Secția de Cercetare Fundamentală,

Centrul de Cercetări și Asistenţă Medicală, Șimleu Silvaniei, Sălaj

Octombrie 1992 – Mai 2004

Chimist, Cercetător ştiințific – Șef Secție Cercetare

Centrul de Cercetări și Asistenţă Medicală, Șimleu Silvaniei, Sălaj

Mai 2004 – Decembrie 2006

Director general , prin concurs

Centrul de Cercetări și Asistenţă Medicală, Șimleu Silvaniei, Sălaj

Decembrie 2006 – Aprilie 2011

Manager la Centrul de Cercetări și Asistenţă Medicală, Șimleu Silvaniei, Sălaj

prin concurs organizat de Ministerul Sănătății

Aprilie 2011 – Aprilie 2015

Chimist principal – Șef Laborator Analize Medicale

Spitalul Orășenesc “Prof.Dr.Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Sălaj

14 Aprilie 2015 – 19 Iulie 2015

Manager interimar

Spitalul Orășenesc “Prof.Dr.Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Sălaj

19 Iulie 2015 – 10 martie 2023

Manager – prin concurs (2 mandate)

Spitalul Orășenesc “Prof.Dr.Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Sălaj

10 martie 2023 – prezent

Manager – interimar (până la organzarea concursului)

Spitalul Orășenesc “Prof.Dr.Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei, Sălaj

Realizări:

Alături de colectivul de cercetare condus de Prof.Dr.Ioan Pușcaș :

– 5 Brevete de Invenție dintre care 1 Patent Internațional

– 30 articole publicate în reviste de specialitate cotate ISI

– 3 articole apărute în publicații recunoscute de CNCSIS

– 112 comunicări științifice la congrese și conferințe naționale și internaționale de specialitate

– Coautoare la 9 capitole ale cărții : “Anhidraza Carbonică și modularea proceselor fiziologice și patologice din organism” , Autor Ioan Pușcaș, Editura Helicon, Timișoara, 1994

Realizări în calitate de manager al Spitalului Orașenesc “Prof.Dr.Ioan Pușcaș”:

Alături de echipa managerială, în perioada 2015-2023, ne-am preocupat în permanență de diversificarea serviciilor medicale și creșterea gradului de satisfacție al pacienților. În acest sens, s-au realizat următoarele:

Obținere de avize și autorizații:

– Autorizația de Funcționare pentru Unitatea de Transfuzie Sanguină

– Autorizație DSVSA pentru Bloc alimentar

– Acreditarea ANMCS pentru Spital și Ambulatoriu

– Acreditarea RENAR pentru Laborator analize medicale

– Acreditare ISO:9001 pentru Spital și Ambulatoriu (recertificare anuală)

– Acreditare OHSAS 18001:2007 pentru Sistemul de Management al Securității și Sănătății Ocupaționale

Modificarea structurii organizatorice a spitalului cu introducerea de specialități noi: Urologie; Diabet zaharat și boli metabolice; Endocrinologie.

Atragerea de medici noi în specialitățile deficitare din spital: pediatrie, obstetrică-ginecologie, urologie, neurologie, diabetologie, radiologie, medicină de laborator.

Atragerea de fonduri din donații și sponsorizări prin Asociația Silvamed în vederea achiziționării de aparatură și echipamente necesare activității, precum și modernizarea unui număr de 4 saloane în cadrul Secției de Medicină internă.

În perioada 2015-2022 au fost achiziționate o serie de echipamente medicale și nemedicale, utile pentru desfășurarea în condiții normale a activității medicale, dar și pentru diversificarea serviciilor oferite pacienților de către spitalul nostru. Investițiile în aceste echipamente s-au făcut atât din venituri proprii ale spitalului, cât și din sume alocate de catre Autoritatea locală.

În cursul anului 2020, în urma semnării contractului pentru Proiectul din fonduri europene „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Prof.dr.Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei cu aparatură medicală”, au fost achiziționate echipamente medicale în valoare totală de 8.033.904 lei.

Având în vedere faptul că prin Ordinul Nr.555/2020, începând cu luna aprilie 2020 spitalul a fost nominalizat pe Lista spitalelor suport pentru pacienți infectați cu noul virus SARS-CoV-2, s-a depus în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj un Proiect de dotare prin fonduri europene cu echipamente și aparatură medicală, precum și echipamente de protecție și dezinfectanți necesari în cadrul activității spitalului. Astfel, prin acest proiect în valoare de 4.484.532 lei au fost achiziționate aparatură medicală, echipamente și dezinfectanți, care au asigurat necesarul de echipamente, materiale și dezinfectanți pentru personalul implicat în desfășurarea activității medicale din timpul pandemiei la nivelul spitalului.

Începând cu luna martie 2021, au demarat lucrările de reabilitare cuprinse în Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii spitalului”, proiect amplu care cuprinde modernizarea întregului spital și pentru continuarea căruia în 21.08.2023 a fost semnat ordinul de alocare a sumelor necesare lucrărilor prevăzute în proiect (schimabre instalații termice, electrice, sanitare, lifturi, modernizare saloane, săli de tratamente, grupuri sanitare etc.).

Ganduri de viitor:

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a spitalului pentru a putea asigura cele mai bune condiții pacienților și personalului angajat.

Diversificarea serviciilor medicale oferite de către spital, în concordanță cu aparatura din dotare și personalul existent.

Atragerea de medici în specialitățile deficitare din ambulatoriu și spital: oftalmologie, ORL, cardiologie, ATI, chirurgie.

Înființarea Comaprtimentului de Primiri Urgențe (CPU).

Reînvierea tradiţiei medicale şimleuane prin creşterea gradului de adresabilitate a pacienţilor faţă de spitalul nostru şi creşterea credibilităţii instituţiei prin oferirea unor servicii medicale de calitate cu personal medical eficient, bine instruit şi motivat, care să aibă la dispoziţie tehnologie medicală adecvată, medicamente indispensabile şi condiţii optime de desfăşurare a activităţii

ADDENDĂ

Marcela Coltău mi-a fost elevă la liceu. Una cum orice părinte sau profesor și-ar dori. Iubea și literatura, deși era la un profil real și dorea să se realizeze în domeniul lui. I-am cunoscut și uriașa și multilaterala activitate desfășurată alături de doctorul Ioan Pușcaș, pentru că am fost câțiva ani membru în Consiliul de Administrație al Consiliului de Consultări Științifice și Medicale. Citindu-i CV-ul, concret și defalcat, rămâi efectiv mai mult decât impresionat. De aceea, l-am reprodus aproape în fidelitate, nu l-am narat. Aflăm din el „izvoarele” generatoare de succes ale unui manager, o excepțională și diversă pregătire de specialitate, experiența unei munci concrete, dăruirea, plăcerea de-a face ceea ce știi etc., etc. Un om potrivit, într-un loc potrivit. Astfel de manageri n-au cum să nu confirme. A făcut-o și Marcela Coltău din 2015 și până acum.

S-o binecuvânteze Dumnezeu cu puterea de-a continua!

ADDENDĂ 2

În 9 martie 2024, a participat la concurs pentru încă un mandat și a reușit cu brio!

DOMNUL STELIAN FLONTA, PROFESOR DE MATEMATICĂ, DIRECTOR LA COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” ÎN MAI MULTE MANDATE

Profesorul doctor Stelian Flonta este absolvent al Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică (1982). Preocupat de pregătirea metodică şi ştiinţifică obţine gradele didactice astfel: gradul definitiv în anul 1985, gradul II în anul 1990, respectiv gradul I în anul 1995. In anul 2000 obţine diploma se specializare postuniversitară în Informatică la Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai”. Pregătirea managerială este marcată de faptul că în anul 2005 obţine diplomă de master în management educaţional la Universitatea din Oradea. În anul 2010, obţine titlul de doctor, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în domeniul Ingineria Sistemelor. Activitatea didactică şi de conducere, desfăşurată de către domnul profesor Stelian Flonta, se întinde pe o perioadă de patruzeci şi unu de ani. Timpul petrecut în şcoală a fost împărţit între profesorul de matematică şi informatică şi directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ. Astfel, profesorul Stelian Flonta a îndrumat pe calea cunoaşterii şi a contribuit la formarea tinerior din multe generaţii. In anul 1994, a fost numit directorul adjunct al Grupului şcolar “Iuliu Maniu”, din Şimleu Silvaniei, de către inspectorul şcolar general, profesor Octavian Guţu. Ca urmare a participării la concursuri, a îndeplinit, începând cu anul 1999, în mai multe mandate, funcţia de director al Grupului şcolar “Iuliu Maniu”, care a devenit, după 2004, Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”. Insumaţi anii, în care a îndeplinit funcţii de conducere în învăţământ, sunt treizeci şi cinci. Preocupat de cunoaştere, a fost cuprins în echipe de cercetare ale Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, colaborând foarte bine cu domnul profesor doctor inginer Liviu Miclea. În aceste sens, începând cu anul 1985, a publicat şase cărţi fiind autor sau coautor. De asemenea, a publicat, în reviste de specialitate, douazeci şi cinci de articole ştiinţifice contribuind ca autor sau coautor.

Activitatea de manager al colegiului a fost orientată pe mai multe direcții, toate având drept scop de a oferi tenerei generaţii posibilitatea de a studia astfel ca fiecare să găsească calea potrivită pentru el în timpul anilor de maturitate. A avut o preocupare permanentă de a adapta oferta educaţională ceriţelor actuale ale socităţii, astfel a promovat, în cadrul şcolii, învăţământul informatic, tehnic şi economic. Colegiul a derulat şaisprezece proiecte cu finanţare europeană, acestea au fost prilejuri ca profesorii şi elevii noştri să dobândească experienţe deosebite, cât şi de a dota şcoala cu mijloace moderne necesare activităţii.

Directorul Stelian Flonta a avut o preocupare permanentă de a contribui la formarea unui corp profesoral instruit şi dedicat, fiind convins că acesta este factorul determinant care asigură succesul activităţilor de instrucţie şi educaţie. În perioada cât a condus şcoala, s-a schimbat o întreagă generaţie de dascăli, iar tânara generaţie a preluat cu succes ştafeta contribuind la menţinerea prestigiului unităţii.

Asocierea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în perioada 2001-2004 a dat prilejul multor profesori să urmeze cursurile unei şcoli postuniversitare în domeniul informaticii.

Rezultatele, istoricul, structura şi oferta colegiului au fost mediatizate şi prezentate, celor interesaţi, permanent de către managerul Stelian Flonta. Ritmic a publicat, în calitate de autor, coautor sau coordontor, cărti şi articole legate de istoricul sau realizările colegiului. A întocmit site-ul unităţii şi a realizat studii statistice care ilustrează faptul că unitatea şcolară a „adăugat” la pregătirea tinerilor.

Ca o recunoaştere a rezultatelor, şcoala a primit denumirea de Colegiu în anul 2004. De asemenea, a primit distincţia de „Şcoală Europeană” în anul 2007.

În perioada cât a fost director, unitatea a fost dotată cu numeroase mijloace de învăţământ, s-au făcut reparaţii capitale şi curente necesare clădirilor, atelierelor şi instalalaţiilor. De asemenea, a fost construită o sală de sport modern.

Ataşat de oraşul în care a crescut şi a studiat, a servit comunitatea fiind consilier al oraşului două mandate.

Pentru activitatea în calitate de dascăl şi manager, i-a fost conferit în anul 2004 Ordinul „Meritul pentru Invăţământ” în grad de Cavaler şi „Diplomă de merit” la Gala directorilor –Bucureşti, 2006.

Întreaga activitate defăşurată de către profesorul Stelian Flonta, nu poate fi cuprinsă în rândurile unei pagini. Reperele prezentate sunt câteva jaloane cronologice şi relizări importante în ceea ce priveşte devenirea profesională, școala şi cunoaşterea.

Mi-a fost elev patru ani în liceu. Cu asemenea elev ți-e mai mare dragul să ai ore. În topul premianților el a rămas pe tot parcursul vieții același om de caracter, modest, veșnic căutător de ceva nou, nu prea vorbăreț, dar practic în activitate, cu idei ce-au scos din anonimat Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, într-o continuă autoperfecționare! Fără să-l consult, l-am numit manager al unității. Nu m-a dezamăgit! Dimpotrivă! Ne-am împrietenit de mult și am rămas aceiași și, poate, peste ani. Îmi citește tot ce scriu! Spune ceva acest aspect?

AVOCAT MIHAI -CRISTIAN LAZĂR, PRIMAR AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI DIN ANUL2021

Mihai-Cristian Lazar, de profesie avocat, a fost ales primar al orașului la alegerile locale din luna iunie 2021, fiind validat în funcția de primar la data de 14 iulie 2021. În mai bine de doi ani de mandat, sub sloganul deja consacrat al tânărului primar, și anume: „Facem treabă bună pentru Șimleu”, în Șimleu Silvaniei s-a făcut și se face treabă în continuare.

Obiective realizate:

– finalizarea lucrărilor de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare a orașului (au fost cuprinși 45,955 km de magistrale de apă și canalizare);

– piața agroalimentară este finalizată în proporție de 99%.În cel mai scurt timp se vor finaliza finisajele și tot ceea ce e de făcut pentru ca această piață să devină funcțională;

– în implementare – reabilitarea Spitalului Orășenesc „Prof.dr.Ioan Pușcaș”, proiect finanțat de către Compania Națională de Investiții;

– finalizarea proiectului de reabilitare, extindere, modernizare și dotare a Grădiniței de copii cu program prelungit nr. 2;

– finalizarea proiectului cu finanțare europeană – Reabilitare, extindere, modernizarea, echipare structură educațională – Grădiniță de copii cu program prelungit nr.3;

– finalizarea podului rutier de pe str.22 Decembrie 1989;

– finalizarea podului pietonal, pasarela care face legătura între zona cartierelor de blocuri “Brădet” și str.Cuza Vodă;

– în zona centrală, cuprinsă între Sinagogă și sediul Poliției Orășenești, toate rețelele de telecomunicații și electrice au fost relocate în subteran;

– începerea execuției proiectului cu finanțare europeană, în valoare de 5 milioane de euro, a Complexului Multifuncțional ,,Măgura”- Regenerare urbană – un parc pe o suprafață de 5.748 mp, în zona fostei maternități. Este vorba despre un teren actualmente degradat pe care va fi construit și un Centru Cultural Recreativ.Reabilitarea clădirii fostului Spital „Dr. Ioan Pușcaș” ce va funcționa ca muzeu și ca bibliotecă;

– finalizarea proiectul Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”, din Șimleu Silvaniei, finanțat prin fonduri europene. Este un cămin de elevi modern, la ultimele standarde;

– finalizarea bazei sportive din Cehei;

– construirea a 7 stații de autobuz, ca atare se dispune de condiții civilizate pentru călători;

– amenajarea a peste 3.300 mp de trotuar, de alei, de parcări în zonele cartier U.M1, Piata 1 Mai, cartier „Gh. Lazar”, respectiv str. 1. Decembrie (blocurile de locuințe din proximitatea stației de pompieri), pentru creșterea gradului de confort al șimleuanilor;

– finalizarea spațiului de joacă pentru copii din cartierul „Gheorghe Lazăr”, modernizat în integralitate;

– asfaltarea în cartierele „Brădet” (bl. A și B, bl. 4 – 8), „Gheorghe Lazăr” și cel al Unității Militare 1;

– reabilitarea străzii 1 Decembrie (către unitatea de Pompieri), str. Pethe Ferenc, str. Prundului, str. Grădinilor;

– introducerea rețelei de gaz pe strada 22 Decembrie și zona adiacentă;

– este în execuție reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale „Silvania” (centrul orașului, vizavi de Poliție);

– s-au demarat lucrările de construire a unui nou bloc ANL pe str. Nicolae Bălcescu;

– demararea lucrărilor la construcția creșei pe str. Nicolae Bălcescu. Prima creșă după Revoluția din 1989. Proiect în valoare de 12.331.995,78 lei cu TVA.

Obiective propuse:

– demararea celui mai amplu proiect de modernizare a străzilor. Sunt cuprinse lucrări de asfaltare, de amenajare trotuare, de realizare canale tehnice pentru introducerea în subteran a rețelelor de telecomunicații, a celor electrice, de realizare canale și rigole pluviale. În acest proiect sunt cuprinse un număr de 30 de străzi, însumând o lungime totală de 13.060 m. Valoarea proiectului e în jur de 27 mil. lei, având finanțare guvernamentală (PNI Anghel Saligny). În prezent se află în faza de avizare;

– a fost pregătit proiectul de mobilitate urbană pentru obținerea finanțărilor europene. Acesta cuprinde zona Cehei-Pustă, până la Unitatea Militară. Sunt vizate lucrări de reabilitare a străzii, se vor realiza piste de biciclete, trotuar, drum, iluminat, mobilier urban. Se va moderniza zona centrală, de la Poliție până la Sinagogă-piațetă semipietonală. Astfel, vom pune în valoare centrul civic. Acest proiect este unul foarte mare, lucrările se vor întinde pe o distanță de 11,6 km, iar valoarea se ridică la 16 milioane euro;

– s-au încheiat etapele tehnice pentru termoizolarea a 30 de blocuri de locuințe. Se va monta tâmplărie nouă, din termopan, se vor zugrăvi fațadele și se vor executa lucrări la acoperiș. S-a încheiat licitația pentru proiectare+execuție. Finanțare europeană 100% prin PNRR;

– proiectul de reabilitare și de punere în valoare a Cetății „Bathory” are cel mai avansat stadiu de realizare. Urmează obținerea avizelor și depunerea acestuia pentru obținerea finanțării. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 7 milioane de euro;

– realizarea proiectului falezei pentru râul Crasna. Malul drept al râului (de la Podul de fier până la Podul de pe str. 22 Decembrie- zona Autogării), modernizarea crearea unei zone de promenadă. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 5 milioane euro;

– proiectul de regenerare și de restaurare urbană a zonei cartierului „Brădet” va cuprinde modernizarea completă a spațiilor dintre blocuri cu pergole, zone de socializare, parcuri, locuri de joacă noi. Suntem în grafic și va fi depus spre finanțare. Valoarea proiectului se va ridica la aproximativ 5 milioane de euro;

– implementarea transportului public în orașul nostru. S-a obținut finanțare europeană 100%, în valoare de aproape 2 mil. euro, pentru achiziția a 3 autobuze electrice. Astfel, va fi crescută mobilitatea în oraș și în localitățile componente. Urmează licitația pentru cele 3 autobuze;

– modernizarea sistemului public de iluminat. Urmează contractarea finanțării și achiziția a peste 1000 de corpuri de iluminat pe led digital;

– construire piste pentru biciclete pe o lungime de 5 km (de la Spumante „Silvania”, până la zona industrială + localități apartinătoare ale orașului, Cehei și Pusta). Am obținut finanțare europeană în valoare de 5.661.105 lei. Urmează contractarea și realizarea licitației;

– reabilitare energetică Grădinițele nr. 1 cu program prelungit și Grădinița nr. 4 cu program normal-finanțare asigurată.S-a obținut finanțare europeană în valoare de 775.423 lei, respectiv 1.180.463,46 lei. Urmează contractarea și realizarea licitației;

– modernizarea punctelor gospodărești (de colectare a deșeurilor în cartiere).S-a depus proiect pentru obținerea finanțării, în valoare de 1.082.290 lei, pentru un număr de 22 puncte ecologice. Proiectul este în evaluare.

Așadar, cel mai tânăr primar de oraș din Romînia a confirmat, în timpul care a trecut de la alegeri, încrederea pe care i-au acordat-o șimleuanii care l-au ales. Prin realizările enumerate, a dovedit că este un primar cu vocație pentru această funcție.

Autorului acestei cărți i-a fost profesor. A fost un elev eminent și cu preocupări extrașcolare deosebite. Lider al Consiliului elevilor, a ajuns să-i reprezinte și la Consiliul European. Era frcvent invitat la Televiziunea județeană, discutând probleme curente, dovedind că are virtuți de analist politic. Eu, de atunci, am prevăzut în el un tânăr ce va face o reușită carieră politică ! RECUNOAȘTE OARE? Știu însă : 1. CRISTI (așa i-am zis ca elev, așa îi zic și acuma!) are un buletin „flotant” de București, la adresa Guvernul României. Aici este frecvent un „client” al miniștrilor de care are nevoie pentru a-și realiza obiectivele. Nu merge cu mâna goală. Are cu el o geantă plină burduf! Nu cu pălincă sau șampanie „Silvania”, ci cu proiecte, documente pentru a obține aprobările necesare, știe să ceară, știe cum s-o facă și cum să motiveze persuasiv. Efectele? Le avem enumerate în acest articol la început. 2. Cred că niciodată în istoria sa, Șimleul nu a fost vizitat de atâția miniștri într-o perioadă de doar doi ani. N-au venit în excursie, ci chemați de primar pentru a-i convinge la fața locului de necesitatea și importanța proiectelor propuse spre legiferare. 3. În activitatea mea didactică de 50 de ani, nu am făcut ceva precum în cazul lui Cristi. În clasa a IX-a de liceu, la o teză, a realizat un text argumentativ prin care-mi demonstra de ce este un fan al echipei de fotbal „Poli” Timișoara. Eseul său a fost unul ce părea realizat de un adevărat scriitor. N-aveam ce notă să-i dau, zece nu spunea nimic. De aceea, nu i-am returnat teza decât după ultima oră de curs în clasa a XII-a, la o bere! Povești? Nicidecum, ci realități trăite frumos!

DOAMNA PROFESOARĂ LIGIA ANTONIA MIRIȘAN: MANAGER LA CASA DE ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ (1988-2009); MANAGER LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ BIHOR (2005-2009); 2009-2021 LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”GH. ȘINCAI” DIN ORADEA

”Fugit irreparabile tempus” este dictonul pe care profesoara Ligia Antonia Mirișan îl poate considera, în parte, adevărat, pentru că trecerea timpului devine un real prilej de bucurii și împliniri, de rememorări, din perspectiva profesoarei de română-franceză care a lucrat, din 1988,ca manager în domeniul culturii, în instituții din orașul natal, Șimleu Sivaniei, dar și de nivel județean. De la eleva care, în anul 1974,obținea, la Craiova, locul al II-lea la Olimpiada națională de limba și literatura română, apoi ca studentă la Facultatea de Filologie a Universitatii ”Babes-Bolyai” din Cluj Napoca, existența ei a dobândit valențe speciale fiind, din 1983, un dascăl de excepție la Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei, un topos magic, cu mare incărcătură emoțională absolută, ”Liceu al tinereții mele”, cum ar spune Bacovia, dar în altă notă sufletească.

Din 1988 devine, în paralel cu munca la catedră, director-manager la Casa de Cultură din Șimleu Silvaniei, unde va marca reușite deosebite atât în plan cultural, cât și în cel al Educației permanente.

A revigorat Ansamblul Folcloric ”SILVANIA”, realizând spectacole memorabile, cu participarea unor artiști consacrați, dar și prin participarea la festivaluri internaționale și naționale, precum cele de la Dijon, Saujon, Pirinei-Franta, Israel,Olanda, Ungaria, Republica Moldova.

Totodată, în calitate de director-manager al Centrului Zonal de Educație a Adulților a reușit, prin intermediul colaborărilor naționale și internaționale, cu instituții și personalități de excepție din domeniu, să aducă un suflu nou, superior, acestui domeniu de importanță majoră în existența noastră, realizând seminarii, conferințe, colocvii pe teme diverse și cu mare impact în devenirea noastră, personală și socială, în egală măsură.

O recunoaștere a acestei perioade de succes și de împlinire profesională o reprezintă Ordinul ”Meritul Cultural în Grad de Cavaler”, conferit de Președinția României, în anul 2004.

Anul 2005 marchează un alt moment decisiv, crucial pentru calitatea de manager când, participarea la concursul de ocupare a postului de la Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Bihor, îi aduce satisfacția promovării. Funcția aceasta i-a adus împliniri numeroase, ceea ce a presupus implicare în viața culturală și patrimonială a unui județ reprezentativ în spațiul cultural românesc, dar și în tot ceea ce înseamnă gestionarea de pe poziția de om de cultură ,a patrimoniului , a tradițiilor acestuia. A reușit, totodată, să-i creeze instituției o imagine nouă, prin atribuirea unui nou sediu, pe care l-a dotat logistic și l-a modernizat conform celor mai noi standarde.

Perioada 2005-2009 a constituit un prilej unic de a cunoaște personalități remarcabile ale culturii și literaturii române, de a aduce actul cultural la un nivel deosebit, de recunoaștere a valorii noastre spirituale, culturale și literare. A organizat, în calitate de autor și coautor, seminarii, conferințe, colocvii, mese rotunde, naționale și internaționale, cu experți de la Uniunea Europeană, Ministerul Culturii, Asociația Națională a Universităților Populare din Germania, CNR European Consultant-Franța. Pentru toată această activitate, i s-a conferit Diploma de excelență a Ministerului Culturii, ”pentru merite deosebite în dezvoltarea și păstrarea patrimoniului național”, pentru Programul de restaurare a bisericilor de lemn din județul Bihor. Dar, mai presus de orice, a fost bucuria de a aduce actul de cultură mai aproape de public, de a-l face să vibreze în spiritul pe care îl imprimă prezența unor personalități marcante ale culturii și literaturii noastre naționale: Augustin Buzura, Angela Martin, Mircea Breban, Alex Ștefănescu, Nicolae Manolescu, Andrei Marga, Ion Simuț și mulți alții sunt exemple peremptorii în acest sens.

Perioada urmatoare, cuprinsă între iunie 2009-august 2021, reprezintă o întoarcere în lumea mirifică a cărții, acolo unde cuvântul scris nu trădează niciodată și , unde, chemarea spre universuri tainice, de suflet este atât de puternică! A fost un parcurs excepțional, cu multe provocări, de mare calitate, pe care și l-a asumat cu bucurie și având convingerea că se pot realiza lucruri unice și de înaltă ținută la Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai”din Oradea, acolo unde a depășit limite și, poate, prejudecăți, dar unde a avut performanțe remarcabile. A facut din lumea cărților, a bibliotecii, un tărâm special pentru tineri și maturi, pentru copii și seniori, convinsă fiind că aici nimic nu este întâmplător, ci necesar, pentru ca omul să devină mai împlinit și egal cu sine însuși, dar și mai bogat sufletește.

Si dacă ”Finis coronat opus”, atunci e evident că lucrul acesta s-a întâmplat firesc, într-o lume care se caută pe sine și care dobândește valoare prin oameni, ”oameni pur și simplu”.

De un timp, dânsa prezintă lunar o noutate editorială la postul de Televiziune Oradea, confirmând și în această ipostază că este un intelectual de elită. Succesele prezentate în acest CV rezumativ sunt dovezi incontestabile că ele sunt fructul vocației de manager, un om și al cărții, dar și unul al faptelor ce conving.

DOMNUL IOAN MOȘ, COLONEL(R), PREȘEDINTE AL CARP ȘIMLEU SILVANIEI DIN ANUL 2012

Colonelul în retragere, Ioan Moș, s-a născut la data de 20 septembrie 1954, în satul Fildu de Mijloc, județul Sălaj. În perioada 1983- 1985, a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare București. Studiile militare și civile le-a continuat prin cele postuniversitare. A îndeplinit, succesiv, funcții de la comandant de pluton, baterie, divizion, șef pregătire de luptă, locțiitor comandant de regiment, șef de stat major de brigadă, înlocuitor la comanda brigăzii, șef de stat major al Centrului Militar Județean Sălaj.

Toate implicările și activitățile i-au fost apreciate prin alegerea sa la data de 10 mai 2012 de către Adunarea Generală în funcția de președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Șimleu Silvaniei(CARP) pentru un mandat de patru ani: a fost reales în 2016 și 2020. Colaborează cu nouă lucrători din satele și comunele: Marca, Ip, Zăuan, Nușfalău, Măeriște, Chieșd, Șărmășag, Colonia Șărmășag și Pericei. Printre primele măsuri, după preluarea mandatului, pe care le-au inițiat, dezbătut și aprobat, de către Adunarea Generală din 31 octombrie 2012, au fost: cele legate de statutul de funcționare a CARP, acesta fiind îmbunătățit pe parcurs în 2016 și 2018. Noile prevederi s-au axat în principal pe numărul și calitatea membrilor CARP, pe relațiile pe care le realizează în cadrul CARP, pe atribuțiunile de funcționare a organelor de conducere, a personalului angajat al CARP și pe relațiile interinstituționale. Numărul de membri a crescut substanțial anual, au crescut veniturile casei prin creșterea volumului de fonduri acordate cu împrumut și prin rapiditatea cu care se procesează acesta, iar procentul de dobândă a scăzut treptat, de la 12%, la 10%, ajungând în prezent la 9%. Președintele și Consiliul Director, Comisia de cenzori, personalul angajat s-au preocupat de îmbunătățirea calității vieții și în cadrul sediului CARP ȘIMLEU SILVANIEI prin: executarea de reparații capitale interioare și exterioare la sediul CARP Șimleu; s-a trecut de la încălzire cu lemne, la încălzire cu centrală proprie pe gaz metan; a fost amenajat un grup sanitar; un club al pensionarilor. Toate lucrările și dotările au fost finanțate cu fonduri proprii și cu materiale de calitate.

Referitor la activitățile extra, amintim: organizarea și desfășurarea a câte opt excursii în fiecare an cu participarea în medie a 100-150 de persoane. Au fost vizitate obiective din județul Sălaj, din Zalău, Jibou, Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Bălan, Treznea, Buciumi, Fildu de Mijloc, Fildu de Sus, Moigrad, Bobota, Ip , Sânmihaiu Almașului, Oradea, Marghita, Satu Mare, Baia Mare, Săpânța, Sighetu Marmației, Cluj-Napoca, Turda, Alba Iulia, Beiuș, Huedin, Ciucea, Aleșd și din Nyirbator (Ungaria). În toate localitățile vizitate, unde sunt monumente, cimitire și inscripții dedicate Eroilor Neamului, au fost depuse coroane de flori și a fost păstrat un moment de reculegere Periodic au fost organizate și desfășurate pelerinaje la mănăstirile :Mihai Vodă-Turda, Dumbrava, Florești, Nicula, Bic, Bobota , Rohia, Săpânța, Bârsana. Un succes deosebit au fost relaxările la diferite ștranduri din: Satu Mare, Tășnad, Marghita, Aleșd, Turda, Mihăieni și Nyirbator (Ungaria).

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice- 1 octombrie- a fost sărbătorită în fiecare an cu participarea a cel puțin 200-300 de persoane. CARP Șimleu are o colaborare și o prezență bună în relațiile cu toate instituțiile din orașul Șimleu Silvaniei; cu Federația „Omenia” a CARP-urilor din România; cu toate CARP-urile din țară. A colaborat cu Fundația “AI GRIJĂ DE OCHII TĂI”, anual un număr de peste 150 de persoane au beneficiat de serviciile acesteia . O atenție deosebită a fost acordată membrilor și nemembrilor CARP Șimleu: bolnavi, persoane singure, neputincioși cu pensii mici cărora le-au fost acordate în fiecare an sume bănești nerambursabile și pachete cu alimente. Deviza CARP Șimleu Silvaniei:” Respect reciproc,/Încredere deplină,/ Răbdare, răbdare…”

Așadar, un președinte ce și-a onorat funcția. Prin ce a reușit? Când a fost ales, dânsul avea deja experiență în actul de conducere. Prin structura personalității sale, un om dinamic, tenace, muncitor, bun colaborator cu oamenii și având idei inovatoare. A izbutit și pentru că a pornit în activitatea de conducere ținând cont de problemele specifice pensionarilor din Șimleu Silvaniei, cu care se consultă permanent. N-a condus din birou, ci fiind prezent mereu între oameni. A știut să-și aleagă oamenii din conducere ce i-au fost alături, a colaborat cu toate instituțiile din oraș. este un om persuasiv, convingător și de aceea a fost sprijinit de toți cei la care a apelat. Prin urmare, chiar și după atâția ani, putem zice și azi:” Moșule, ce tânăr ești!”

O urare de pensionar deja pensionat de la pensie: “Moșule, nu te-ai multiplica și diversifica?”

DOAMNA, FLORICA POP BOGDAN, FOST PROCUROR ȘEF AL PROCURATURII ȘIMLEU SILVANIEI ÎN PERIOADA 1973- 1999

În anul 1958- absolventă a Facultății de Științe Juridice Cluj-Napoca. Conform normelor în vigoare la acea dată, a fost repartizată la Tribunalul Regional Oradea, urmând să opteze pentru o funcție juridică. A ales funcția de judecător și a fost trimisă la Tribunalul Raional Șimleu Silvaniei. A funcționat în această calitate în perioada 1958- 1966. Din motive personale, a acceptat funcția de procuror la unitatea din aceeași localitate. Astfel, la 1 noiembrie 1966, a ocupat postul de procuror la Procuratura Șimleu Silvaniei. În anul 1973, a fost avansată la funcția de procuror șef, pe baza rezultatelor obținute în desfășurarea activității și dovedind aptitudini de bun organizator. A lucrat în această funcție în perioada 1973- 1999, iar la data de1 ianuarie 2000, s-a pensionat. Asumându-și funcția de conducător, s- a străduit să își îndeplinească atribuțiile în mod onorabil. Ca urmare, activitatea ei a fost foarte apreciată, mai ales că a reușit să le trezească simțul responsabilității și celor din subordine- procurori și personal auxiliar, astfel, la toate bilanțurile anuale s-a bucurat de calificative pozitive. A avut o colaborare foarte bună cu organele de poliție la instrumentarea dosarelor de cercetare penală și cu organele de conducere ale orașului. Așadar, un procuror șef de „cursă” lungă și de succes. Cum a reușit? Am cunoscut-o în urmă cu multe decenii. Nu i-am fost „pacient”, dar eram bun prieten cu colaboratorii dânsei- Mircea Brăban, Valentin Mirișan, Titi Rădulescu, pe care dânsa i-a îndrumat în profesie. Erau bine pregătiți teoretic, dar le lipsea experiența practică. La o cafea cu procurorii-colaboratori, aceștia îmi spuneau multe și bune despre șefa lor, de care erau foarte mândri. Nu s-a impus prin autoritatea funcției, ci prin cea a competenței profesionale. Le plăcea că îi trata drept colegi și nu subordonați. Prin activitatea practică a dânsei, le oferea „lecții” de bună practică. Doamna Florica Pop a fost și este omul cumpătat, stăpân pe sine, care mai întâi analizează lucrurile/situațiile, le judecă, iar abia apoi vorbește, aplicând principiul logic- NOI GÂNDIM, IAR APOI VORBIM! Florica Pop în lunga-i și apreciata-i carieră de manager s-a remarcat cu consecvență și ca un intelectual cu deschideri spre cultură, cu respect pentru oameni, fără prejudecăți. De aceea, cei investigați de dânsa o priveau cu încredere și nu-i contestau decizia finală. Un mare atu cu care natura a înzestrat-o pe doamna Florica Pop este și harul de a stăpâni arta dialogului eficient și civilizat, dar și pe aceea de-a „citi” oamenii din priviri, din limbajul trupului. În viața particulară, este o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. Un om vesel, comunicativ, prietenoasă, cu un simț al umorului de calitate. O spun și prietenele sale cu care se întâlnește frecvent. O spun și eu, cel care am cunoscut-o la început din relatările colegilor dânsei, din discuțiile la telefon, iar apoi, după 2000, la întâlnirile din viața de zi cu zi în care, măcar fugitiv, schimbam cu plăcere două vorbe. O însoțea dragul ei nepot- Mihai, trăitor în America, dar șimleuan în vacanțe. Cine nu și-ar dori o asemenea bunică și un procuror șef precum distinsa și modesta Florica Pop! Prin ea se poate demonstra adevărul că dacă ești un om integru, dacă ai, deci, coloană, știi unde-ți este locul, nici „vânturile”, nici „valurile” timpului nu te clintesc.

Gândul meu pentru tine: “Păcat că te-ai născut într-un singur exemplar!”

DOMUL IOAN SABĂU, SUBINGINER ELECTROMECANIC, ŞEF DE SECȚIE LA APĂ-CANAL ŞIMLEU SILVANIEI DIN 2008

Faptul că domnul loan Sabău este conducătorul unei astfel de unități prestatoare de servicii necesare unei întregi colectivități de atâția ani, deja este o „carte de vizită” onorantă pentru dânsul. Aria de operare a acestei filiale a Companiei de Apă „SOMEŞ” SA Zalău, cuprinde: Şimleu Silvaniei, Cehei, Bădăcin, Sici, Lompirt, Ilișua și Șărmășag. Obiectivele pe care le are de realizat sunt multiple, cu caracter permanent și care nu suferă amânare. Prin prisma acestora, trebuie evaluată și activitatea unui şef de secție. Dânsul nu acceptă să i se spună nici manager şi nici director. Este nu doar semn de modestie, ci şi

faptul că nu dorește să fie considerat ce nu este. De ce? Si pentru că, in viziunea lui, o funcție nu-ți dă valoare prin ea însăși. Valoarea, crede el, ți-o dau faptele, împlinirile concrete din specificul activității, dar şi calității moral- intelectuale pe care o dovedești, atât ca om, cât şi în noua funcție pe care o ai. Numirea dânsului nu a fost una întâmplătoare, ci bine motivată profesional și uman. N-a fost o numire politică, ci profesională, a unui om potrivit într-un loc potrivit. Angajat al Companiei de Apă „SOMEȘ” SA, a confirmat până în 2008 că merită această promovare. Avea deja experiență în domeniu, şi-a dovedit competența și în anii cât a lucrat în Grecia. Când a ajuns Şef de secție la Șimleu Silvaniei, situația era următoarea în domeniu: în sistemul de distribuție al apei erau pierderi de apă de aproximativ 80%, iar în 2023 s-a ajuns la 25%. În 2008, în oraș erau racordați la sistemul public de apă și canal 40% dintre șimleuani. Astăzi, în 2023, sunt branșați la apă 95%, iar la canal, 80%. Această instituție este una cu foc continuu, aici nu există zile, nopți sau ore de repaus. De ce? Pentru că în agenda de lucru permanentă sunt și alte feluri de lucrări în afară de cele două menționate. Este suficient să amintesc doar alte două: avariile şi colmatările ce au loc frecvent şi care cer intervenție imediată. În cei 15 ani de care se leagă activitatea șimleuană a lui loan Sabău, numărul for a lost unul greu de inventariat, îndeosebi pentru că multe aspecte privind distribuția de apă şi racordarea la canalizare sunt însoțite de inerente defecțiuni. Nu s-au înregistrat prea multe nemulțumiri din partea beneficiarilor.

Secția Apă-Canal din Șimleu Silvaniei are o dotare „destul de bună”, după cum o califică șeful ei. Numărul angajaților cu care a lucrat si lucrează este de 39,mic, având în vedere marele număr de aspecte concrete, urgențe şi permanențe pe care trebuie să le rezolve. Cum a reușit, totuşi, să le facă față

spre a mulțumi populația, „judecătorul” permanent al serviciilor specifice unităților prestatoare de servicii? Din discuțiile purtate cu dânsul, deși nu-i place să se laude, să fie cunoscut prin vorbe, am aflat câteva „secrete” ale reuşitelor sale: a pornit în noua funcție de la o concretă cunoaştere a stării de lucruri din unitate, din oraș; a stat de vorbă cu oamenii pentru a-i cunoaște și a

le afla nu numai ce le definește stilul de lucru, ci şi nemulțumirile pe care le au şi cum văd ei o mai bună şi operativă soluționare a problemelor; le-a expus

colaboratorilor cerințele domniei sale. Am descoperit în dânsul un bun organizator, un bun diplomat, un om care se știe face înțeles și ascultat de cei cu care lucrează. Calculat în luarea deciziilor, cere ca lucrările să fie operativ și bine făcute, dânsul fiind cel care face direct primul recepția a ceea ce s-a făcut. Are toleranță zero față de orice act de indisciplină sau superficialitate în muncă. S-a făcut și se face respectat, ascultat și urmat prin: competență profesională şi verticalitatea caracterului. Bineînțeles că dânsul este un veşnic nemulțumit de ce și cât s-a făcut, este conștient că se putea și mai bine, și mai mult! Pentru a face prezentarea mea cât mai obiectivà, mai credibilă, am cerut părerea și primarului orașului, domnul Cristian Lazăr, dar şi a domnului Septimiu Țurcaș, care este, acum, director executiv al Asociației Regionale pentru Dezvoltarea lnfrastucturii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa. Primarul urbei: am cu dânsul o foarte bună colaborare, sunt mulțumit de ce-a făcut, este harnic, dedicat unității, un om al faptelor și nu al vorbelor. Face și apoi vorbește! Un om de încredere. Septimiu Țurcaș: Ioan Sabău este cel mai bun conducător pe care I-a avut această unitate. Şi-a dovedit competența profesională unde a fost angajat. Un om de cuvânt, harnic, de încredere, cu o viziune deschisă spre nou, spre modernizare și optimizare.

Aşadar, aflat într-o funcție pe care nu mulți „vânători” de asemenea locuri o au ca țintă, loan Sabău a confirmat încrederea celor care I-au promovat.

DOAMNA BIANCA-ADRIELA ȘERBAN, DIRECTOR AL COLEGIULUI NAȚIONAL “SIMION BĂRNUȚIU”DIN 2014

A fost numită în funcția de director al Colegiului Național ”Simion Bărnuțiu” la data de 1 septembrie 2014. În anul 2016 a promovat concursul organizat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar, fiind numită director pentru o perioadă de patru ani începând cu data de 9.01.2017. Anul 2021 îi aduce o nouă promovare prin participarea la concursul organizat de Ministerul Educației pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Promovează concursul și este numită pentru o perioadă de patru ani, începând cu data de 17.01.2022 director al Colegiului Național ”Simion Bărnuțiu”.

Realizări în perioada 2014-2023: derularea în parteneriat cu școli din străinătate a zece proiecte cu finanțare europeană; în anul 2018, pentru performanțele deosebite în activitatea de cooperare europeană și pentru contribuțiile aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației, Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” obține titlul de „Școală Europeană”; în același an școala primește titlul de ”Școală Ambasador al Parlamentului European”, fiind singura instituție din județul Sălaj care deține concomitent cele două titluri; luna octombrie a anului 2019 aduce împreună foști și actuali profesori, directori, elevi, reprezentanți ai autorităților locale și județene, ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, ai Ministerului Educației la sărbătoarea Centenarului colegiului, sărbătoare marcată în sălile de clasă, în curtea colegiului și la Casa Orășenească de Cultură. Cu această ocazie, apare lucrarea ”O școală la 100 de ani”, coordonator prof. Șerban Bianca- Adriela; De-a lungul celor nouă ani, d-na prof. Șerban Bianca – Adriela a fost preocupată și de îmbunătățirea condițiilor materiale ale spațiilor în care învață elevii școlii. S-a reabilitat 100% clădirea de pe strada Crasnei, s-au dotat cu mobilier nou sălile de clasă de la clădirea 1, s-a înlocuit instalația electrică, s-au achiziționat table albe, table magnetice, laptopuri, calculatoare etc.

Gânduri de viitor: Ce caracterizează această școală? Își dorește să rămână dezideratele noastre în continuare: muncă, performanță, proiecte în beneficiul elevilor, al părinților, al societății în ansamblul ei; eficiență maximă în ceea ce privește planificarea, organizarea , controlul, decizia, îndrumarea și evaluarea activității educative din școală; elevii să vină cu drag la școală și alături de profesorii lor să dobândească cunoștințe, să-și formeze competențe pentru a face față unei piețe europene a muncii în continuă mișcare și transformare; să învățăm și să lucrăm într-o școală fără stres, unde totul se desfășoară lin, după reguli bine stabilite și respectate de toată lumea.

Așadar, un manager cu rezultate convingătoare prin care a dus mai departe tradițiile inaugurate în 1919 de ctitorul liceului, profesorul Ioan Ossian. Le-a îmbogățit, deschizând colegiul spre școli de prestigiu din Europa.

Doamna directoare a fost eleva noastră din clasa a V-a până în a XII-a. În liceu i-am fost profesor, iar, peste ani, am devenit colegi de muncă, apoi mi-a fost directoare. Îi cunosc foarte bine toată activitatea, am mai și scris despre ea un articol publicat în volumul „Gânduri botezate și câtecele vârstelor”. Harnică, ambițioasă, mereu nemulțumită dorește să-și pună și ea amprenta în evoluția acestei școli pentru a-și motiva prezența în fruntea ei. Rezultatele multe, concrete și diverse se văd. Păcat, însă, că atunci când e cazul să le și facă cunoscute, este prea modestă, prea reținută, ceea ce nu-i deloc bine, nici pentru ea, nici pentru unitate! Drept dovadă a spusei mele este CV-ul foarte sumar pe care l-a întocmit la solicitarea mea pentru a-l prezenta în formă narativă în carte. Bianca, ieși din conul acesta de modestie, ai atâția literați în colegiu care ar putea scrie în presă, nu despre tine, ci despre instituție. Paginile scrise rămân ca documente inestimabile în timp pentru cartea de vizită a unei școli. Ai organizat foarte bine Centenarul Colegiului. Presa din Sălaj n-a fost prezentă. Vorbele zboară, scrisul rămâne! Propunerea mea o fac tocmai pentru că știu că am cui, este imboldul unui bătrân dascăl de citire pentru care Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” a fost și a rămas CASA LUI SPIRITUALĂ, începând din liceu, 1960-1964, și până în 2020, când a ținut ultimele ore!

PĂRINTELE GRECO-CATOLIC GHEORGHE ȚURCAȘ – VICAR FORANEU AL SILVANIEI DIN 2004 ȘI ÎN PREZENT

Părintele greco-catolic Ţurcaş Gheorghe, Vicar foraneu al Silvaniei, s-a născut pe meleaguri sălăjene, în Horoatul Crasnei, din părinţii Teodor şi Irina, la 3 martie 1940.

Viaţa l-a pus la încercare încă din adolescenţă, dar mereu a luptat cu stoicism pentru a depăşi ceea ce păreau a fi piedici în aspiraţiile sale.

După primele clase făcute în satul natal, a studiat în Șimleu Silvaniei la Şcoala Medie Tehnică Agricolă care s-a transformat în Şcolală Profesională Agricolă, aşa că de la 17 ani a început munca de tehnician agricol calificat. Nu s-a mulţumit cu atât, a urmat apoi Şcoala Tehnică de Maiştri Zootehnişti în paralel cu liceul seral. Multe gânduri frumoase îl copleşesc amintindu-şi mereu de acești ani de şcoală în Şimleu Silvaniei, ani în care a legat prietenii pe viaţă.

A lucrat un timp în învăţământ ca profesor suplinitor de biologie-agricultură, dar şi de matematică, şi-a satisfăcut stagiul militar, a început Facultatea de Știinţele Naturii la fără frecvenţă, s-a căsătorit cu Florica, i s-au născut cei doi copii- Septimiu şi Simona. Fiind dascăl în curs de calificare, activ şi conştiincios, aprieciat de către toţi care-l cunoşteau, a fost numit director de Cămin Cultural în Horoatul Crasnei, funcţie pe care a avut-o timp de trei ani. În prioada aceasta, după o adâncă reflecţie asupre vieţii şi a consultării cu soţia, a decis că drumul lui în viaţă este altul. Aşa că, a hotărât să abandoneze cursurile facultăţii pe care o începuse şi să dea admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu (cultul greco-catolic fiind interzis în aceea perioadă). A urmat Facultatea la zi, iar după absolvire a fost hirotonit în parohia Supuru de Sus (SM) de unde, după doi ani, s-a transferat în parohia Bădăcin.

Activitatea lui şi preot în cele două parohii i-a atras aprecierea şi simpatia credincioşilor, dar şi a superiorilor ierarhici. A respectat cu sfinţenie tot ceea ce ţine de spiritualitate (liturghii,diferite servicii divine, discuţii permanente cu enoriaşii, vizite la bolnavi, sfaturi celor aflaţi în nevoi), dar paralel, în munca administrativă, a dat o nouă faţă bazei materiale a parohiilor conducând lucrările imperios necesare: împrejmurirea cu gard a bisericii şi casei parohiale din Supuru de Sus, pietruirea drumului spre biserică, în Bădăcin, schimbarea acoperişului din şindrilă cu unul nou, pricum şi repararea interiorului bisericii, gard împrejuritor, şi porţi la biserica din Bădăcin, construirea unei case parohiale mari, anexe, gard şi porţi la noua casă parohială din Bădăcin. Toatea acestea s-au realizat exclusiv din donaţii ale credincioşilor. La sfinţirea lucrărilor din parohia Bădăcin, P.S. Episcop Vasile Coman a fost impresionat şi l-a distins pe pr. Gh. Ţurcaş cu rangul de iconom, iar când s-a pensionat pr. Cupcea Victor din Şimleu Silvaniei i-a aprobat transferul în locul dânsului.

Aşa că după 9 ani de paroh la Bădăcin a fost numit paroh la Parohia Ortodoxă nr. 1 din Şimleu Silvaniei, unde urmau a se face lucrări importante şi costisitoare. Aici a funcţionat 4 ani (1986-1989), timp în care, prin foarte mari eforturi, a condus pictura în frescă a bisericii, un nou iconostas, lambriuri din lemn, schimbarea paroselii, scaune de-a lungul lambriurilor (conform tradiţiei ortodoxe); toate acestea doar din donaţii ale enoriaşilor, fără niciun alt sprijin financiar dinafara parohiei.

Evenimentele din Decembrie 1989 au adus mari schimbări şi în viaţa părintelui Gheorghe Ţurcas. Născut şi crescut în religia greco-catolică (interzisă prin decretul abuziv 358 din 1 decembrie 1948), părintele paroh într-o biserică fostă greco-catolică s-a bucurat de punerea în libertate a confesiunii greco-catolice, în ale cărei valori a crezut mereu, i-a anunţat pe enoriaşi despre acest lucru şi şi-a declarat deschis orientarea confesională. Întrucât lucrurile n-au decurs firesc, a urmat o perioadă zbucimată pentru dânsul, dar şi pentru credincioşii greco-catolici care l-au urmat, fără a li se permite să oficieze, nici măcar alternativ cu ortodocşii într-o fostă biserică greco-catolică. Tocmai se terminaseră lucrările pe care le-a gestionat cu multă conştiinciozitate şi corectitudine, dar nici măcar cununia fiului său Septimiu Ţurcaş n-a fost acceptată în această biserică. Cununia s-a oficiat afară, în Parcul Cetăţii, unde se oficiau şi litughiile greco-catolice.

În aceste condiţii, neavând nicio înţelegere în numeroasele dialoguri cu partea BOR (care a rămas în continuare proprietară pe ceea ce-a primit-o “cadou” de la statul român, biserici confiscate în 1948) a iniţiat construirea unei noi biserici greco-catolice în Şimleu Silvaniei. Despre toate acestea, părintele a scris în cartea “Istorie trăită“ pe care a publicat-o în anul 2018.

Construcţia noii biserici a durat 9 ani (1995-2004). A fost o perioadă grea, dar frumoasă, enoriaşii au fost mereu alături de dânsul în acest mare proiect. Este o biserică frumoasă, în care se îmbină stilul bizantin cu cel latin, are 550 de locuri pe bănci, iconostas acoperit cu foiţă de aur, canalizare, instalaţii sanitare la demisol, încălzire centrală. Prin gestionarea tuturor acestor lucrări, părintele Ţurcaş şi-a consolidat statutul de om integru, perseverent şi corect, om cu verticalitate care n-a făcut niciun compromis.

Cu ocazia sfinţirii bisericii, P.S. Episcop Virgil Bercea a reactivat Vicariatul Foraneu al Silvaniei (desfiinţat şi acesta prin abuz în 1948), iar în funcţia de Vicar Foraneu a fost numit pr. Gheorghe Ţurcaş.

După 1989, s-a implicat mereu şi în acţiuni cu scop cultural în oraş, dar şi în judeţ sau chiar în alte judeţe, a coordonat reactivarea parohiilor greco-catolice din zonă. Împreună cu intelectualii pr. Pop Romul, pr. Borz Cristian şi ing.-prof. Pocola Teodor au reactivat revista “Flori de crin“, care apărea la Şimleu Silvaniei între anii 1932-1936. Acestă revistă apare în continuare ca supliment al revistei Diacezei de Oradea, “Vestitorul“.

În anul 2009, părintele s-a pensionat. S-a retras din funcţiile administrative de paroh şi protopop. A rămas Vicar Foraneu şi se ocupă de viaţă spirituală a trei protopopiate: Şimleu, Zalău şi Supur.

Ca hobby, îi place să citească, să se informeze mereu despre ceea ce se-ntâmplă în ţară, în biserică. Urmăreşte emisiuni culturale, îndeosebi muzica şi dansul popular. Pe urmaşi îi îndeamnă ca fiecare să-şi organizeze viaţa în aşa fel încât să lase în urmă un nume care să le onoreze memoria. Făcându-şi o autoevaluare, părintele Gheorghe Ţurcaș crede că este un om calculat, fără prejudecăţi, ştie să-şi respecte semenii, poate să-i ierte pe cei care -manipulaţi fiind- l-au jignit în primii ani după decembrie 1989. Numele părintelui Vicar Foraneu râmâne strâns legat de reactivarea comunităţii greco-catolice din Şimleu Silvaniei şi de construcţia frumoasei şi impunătoarei biserici greco-catolice din oraşul de la poalele Măgurii.

Îl cunosc pe Ghiță Țurcaș de câteva decenii. Ne-am împrietenit întâlnindu-ne mereu la piață ca „șefi de plasă”. Era pentru mine o deosebită plăcere să discut cu un om cult, modest, diplomat, de-o sinceritate cuceritoare. Cu timpul, relațiile noastre s-au aprofundat. I-am fost dascăl de citire fiului său Septimiu, iar apoi talentaților săi nepoți, George și Adrian. N-a fost un „vânător” de funcții. Ele au venit din partea enoriașilor și a forurilor tutelare. Nu-i plac distincțiile onorifice. Caz singular în oraș: a refuzat propunerea Consiliului Local de a-i conferi „Titlul de Cetățean de Onoare”. Pentru efortul uriaș, sub toate aspectele, depus pentru monumentala (cred că unicat în domeniu!) BISERICĂ GRECO-CATOLICĂ „SFÂNTA TREIME” din orașul nostru, eu, fără exagerare, îmi permit să-l definesc metaforic: GHEORGHE ȚURCAȘ – VICAR FORANEU AL SILVANIEI – UN „MEȘTER MANOLE ȘIMLEUAN!”

Astfel de oameni sunt o BINECUVÂNTARE PENTRU LUMEA ÎN CARE TRĂIESC ȘI PROFESEAZĂ!

POST-SCRIPTUM LA CAPITOLUL „MANAGERI DE SUCCES”

În perioada cât am fost primar al orașului, fostul prefect, apoi

președinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul (și la propriu, și la figurat) TIBERIU MARC, auzindu-mă cât de mult mă mândresc cu atâția foști elevi (pe unii îi cunoașteți din acest capitol) mi-a zis, în spiritul său de om cultivat și cu simț al umorului: GUȚULE, EU CRED CĂ NUMAI LUI „MOȘ CRĂCIUN” NU I-AI FOST PROFESOR!

Cum și de ce am scris acest capitol? Răspunsul se află în titlul cărții,

dar și al părții a doua a ei: „Alte forme de reliefare a valorilor”. Pe cei aleși pentru a dovedi că și-n urbea noastră avem mulți manageri de succes, am făcut-o eu. Firește, este o alegere subiectivă, dar bine motivată. Pe toți i-am cunoscut, le știu împlinirile manageriale. Mai mult, am făcut-o, spun sincer, și pentru a mă mândri, întrucât jumătate dintre ei mi-au fost elevi. Ce bucurie mai mare poate avea un dascăl de citire decât văzând că în viață elevii lui de nota 10, au primit aceeași notă și de la cei care i-au ales sau numit într-o funcție de conducere?

prof. OCTAVIAN GUȚU, Șimleu Silvaniei