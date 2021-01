Darius Prodan, tânărul și talentatul actor care vrea să reînvie Zalăul prin cultură: „Mă lupt să conving lumea că un un leu investit în cultură, cu cap, poate să aducă doi lei comunității”

Darius Prodan, un tânăr și talentat actor, absolvent de actorie la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, și-a propus să reînvie acest oraș prin cultură. Astfel, în vara anului 2018 a demarat în Zalău proiectul ”Teatru de vară” și, în curtea bunicilor, a deschis ”Curtea Artiștilor” – un spațiu de vară destinat artiștilor care vor să performeze în orașul de la poalele Meseșului. Tot aici a organizat și a suținut o serie de spectacole, în verile anilor 2018, 2019 și 2020 și a adus în fața publicului artiști consacrați.

Reporter: Cine este Darius Prodan?

Darius Prodan: Darius Prodan este un tânăr absolvent al Facultății de actorie din Sibiu, care în prezent studiază două masterate în arta actorului și management cultural. Este un om care s-a lovit mereu de “nu se poate” încă de când s-a hotărât că vrea să fie actor, până în ziua de astăzi când le spune tuturor că vrea să facă un teatru la Zalău. În orice, Darius se pune mereu împotriva trendului, mai ales acum, când trendul este să pleci din orașe mici spre orașe mari, iar din România spre țări din occident. Darius Prodan și-a propus să demonstreze că poți să reușești și în țară, dar și în orașul tău natal care poate să aibă 10 mii, 50 de mii sau un milion de locuitori.

Rep.: De ce teatru la Zalău și nu în alt oraș?

D.P.: Pentru că prea mulți și-au pus această întrebare și au găsit doar argumente contra pentru un teatru în Zalău. Sălajul și Zalăul stau bine pe parte culturală în anumite segmente, dar duc o mare lipsă în segmentul artelor performative. Teatrul, dintre toate artele performative, este cel mai versatil și se poate adresa unor largi categorii de oameni. Poate părea puțin ciudat, dar cultura și turismul cultural pot salva orașul acesta din a se transforma într-un cartier de Cluj sau Oradea. Ce vom face peste trei, patru, cinci ani când se va termina autostrada, când vei putea face o jumatate de oră până în Cluj-Napoca? Dacă noi nu vom avea o ofertă culturală unică și solidă, lumea va pleca să consume act cultural în altă parte. Și nu vorbesc doar de banii care se dau pe bilete, acești oameni vor mânca la restaurantele de acolo, vor sta la cafenele din alt oraș, își vor cumpăra îmbrăcămintea de acolo etc. Rând pe rând, micile noastre afaceri locale vor avea tot mai puțini clienți, lucru care rezultă în ma puține taxe plătite la bugetul de stat. Dacă, în schimb, vom prezenta o ofertă culturală unică, nu doar că majoritatea nu vor mai căuta să consume act artistic în alte orașe, ba chiar am putea să atragem noi turiști. Pentru asta mă lupt, să conving lumea că un un leu investit în cultură cu cap, poate să aducă doi lei comunității.

Rep.: Ce înseamnă teatrul pentru tine?

D.P.: Sinceritate! De multe ori ne referim la cineva cu expresia “joci teatru” în sensul că se preface. A juca teatru pe scenă înseamnă, însă, să fii sincer și atât! Despre restul nu se vorbește și probabil nici nu trebuie vorbit, pentru că altfel nu ar mai părea atât de ușor – multe ore de muncă și foarte puține de somn, sacrificii, weekend-uri și sărbători în sala de repetiții, refuzuri, uși închise și foarte, foarte multă lectură.

Rep.: Ești actor colaborator și la un teatru național. Cât de important e cadrul instituțional pentru teatru?

D.P.: Am colaborat cu Teatrul Național “Radu Stanca” din Sibiu. Din păcate, fără cadru instituțional teatrul nu poate să existe în România. Mă refer aici la provincie, nu la București. Pur și simplu spectatorii nu își pot permite să plătească biletele la prețul lor real atunci când producțiile devin ceva mai complexe și necesită desfășurare de forțe.

Rep.: Cum ai defini un partener de scenă, desigur un partener bun?

D.P.: Un partener de scenă bună este un partener care te provoacă, care te scoate din zona de confort. Am avut norocul să învăț meseria asta într-o echipă, în adevăratul sens al cuvântului. Deși poate nu aveam nimic în comun în afara scenei, pe scenă se vedea că suntem un grup. Cred că e important. Eu cred în ideea de trupă, până la urmă suntem actori și nu soliști.

Rep.: Dacă s-ar realiza un film, respectiv spectacol despre viața ta, cine ai dori să joace în rolul lui Darius Prodan? Cine este actorul tău preferat?

D.P.: Leonardo DiCaprio, dar probabil o să fie prea bătrân pe când se va face filmul!

Rep.: Care e ultimul lucru pe care îl faci înainte să intri în scenă?

D.P.: Am un mic ritual. Îmi place să îmi pregătesc singur costumul și recuzita. Îmi oferă un mic confort psihologic. Apoi încerc să mă liniștesc și să îmi curăț gândurile.

Rep.: Într-un scenariu ideal, cum ți-ai imagina “Teatrul la Zalău”?

D.P.: Teatrul din Zalău, în scenariul ideal, trebuie să fie în subordinea Consiliului Judeațean Sălaj, asemenea celorlalte trei mari instituții de cultură din județ. Cu siguranță trebuie să poarte numele lui „Virgil Flonda”, unul dintre cei mai mari artiști pe care i-a dat Sălajul. Mai departe ține de organizare și management. Bănuiesc că nu toată lumea știe, dar în teatru nu sunt doar actori, un teatru serios are croitor, costumier, lăcătuș, dulgher, make-up artist, oameni de marketing, PR și așa mai departe.

Rep.: În proiectul demarat la Zalău, în urmă cu aproxiamtiv trei ani, cine ți-a fost alături, cine te-a susținut?

D.P.: Foarte multă lume. Atât multinaționale, cât și firmele mici ne oferă sprijin. Ne ajută mult și oamenii care ne oferă serviciile lor gratuit, spre exemplu: eu fac site-uri și vreau să vă fac un site. Un real ajutor este presa, care apreciază proiectele și scrie despre ele. Celelalte instituții de cultură, mai ales Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, care are și pârghiile și dorința să ne ofere sprijin. Ușor, ușor primim sprijin și din partea Primăriei Zalău, dar acesta trebuie să se mărească substanțial. Eu sunt optimist, lumea începe să înțeleagă importanța proiectelor noastre.

Rep.: “Curtea Artiștilor” este un proiect început acum trei ani, previziuni: bine, rău? Exceptând pandemia, lucrurile se mișcă (s-au mișcat, o comparație între primii doi ani de activitate) în Zalău?

D.P.: S-au mișcat foarte bine, deoarece proiectul crește natural și organic. M-a ajutat și faptul că am făcut cursurile online, motiv pentru care nu am fost nevoit să fac atâtea drumuri până la Sibiu. Am crescut foarte mult în 2020, în ciuda pandemiei. Zalăul a fost un pol al teatrului în vara din 2020, și asta se datorează faptului că am reușit să identificăm oportunitatea din această criză, am muncit extraordinar de mult și am fost dispuși să ne asumăm anumite riscuri pe care prea puțini organizatori de evenimente și le-au asumat la început.

Rep.: Planuri?

D.P.: În momentul de față mă simt ca un copil mic în fața unui magazin cu jucării, care ar vrea să le ia pe toate, dar știe că își poate cumpara doar două-trei jucării. Am atâtea idei și proiecte pentru acest oraș, dar sunt forțat să aleg doar câteva. Celorlate le voi da timp să crească. Cu siguranță vom organiza Curtea Artiștilor ediția a 4-a vara această, iar în decembrie Festivalul de Teatru “Virgil Flonda”. Ne preocupă în mod serios și renovarea Punctul Termic nr. 15, proiect care a fost pus pe pauză din cauza pandemiei. Ca noutate, vom organiza cursuri de teatru și dezvoltare personală pentru copii săptămânal, lucru care ne este cerut în mod repetat de către părinți. Și cu siguranță îmi voi face timp să și joc.