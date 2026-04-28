Dansul care unește generații – Ziua Internațională a Dansului, sărbătorită la Zalău cu aproape 400 de participanți

O atmosferă specială, zâmbete eliberate și sute de oameni care s-au mișcat împreună au umplut Sala Transilvania din Zalău la evenimentul de amploare organizat de Magdi Senior Dance Group și Terbete cu ocazia Zilei Internaționale a Dansului. Sărbătoarea nu a fost doar o simplă apariție în calendar, ci o dovadă vie că dansul este o forță autentică de formare a comunității – indiferent de vârstă, experiență sau proveniență.

Inițiatoarea, sufletul și motorul evenimentului a fost Bakó Magdi, instructoarea Magdi Senior Dance Group, care funcționează sub egida EMKE. Ea nu doar că a conceput întreaga după-amiază, ci și-a asumat integral organizarea și desfășurarea programului. A prezentat evenimentul, a coordonat întreaga activitate, a „dictat pașii” dansurilor comune și, pe tot parcursul acesteia a creat, cu o energie inepuizabilă, o atmosferă deschisă și prietenoasă. În plus, a avut grijă ca peste 400 de participanți să fie personal invitați la o înghețată, ca semn de recunoștință și bucurie comună.

Pe parcursul zilei, tineri și seniori, începători și avansați au sărbătorit împreună bucuria mișcării – acea formă de viață simplă, dar extrem de puternică, care îmbunătățește calitatea vieții, susține sănătatea fizică și mentală și creează un limbaj comun între generații. Aici, dansul a construit cu adevărat o punte între trecut și prezent, între experiență și energie proaspătă.

Prestigiul evenimentului a fost amplificat și de prezența invitaților: Școala Populară de Artă, Clubul Sportiv Alegria, precum și Veteranii Meseșului, care, prin participarea lor, au demonstrat că dansul este atemporal și are valoare la orice vârstă.

Mulțumiri speciale se îndreaptă către instructori – Bakó Magdi, Roxana Câmpean, Radu Mureșan, Matyi István, Székely Roland, Dușcaș Anghel, Dușcaș Doina și Paula Morar – care, prin munca lor zilnică, transformă mișcarea în bucurie și bucuria în comunitate.

Finalul dulce al după-amiezii a fost asigurat de Mondogelato, a căror contribuție a întărit și mai mult atmosfera directă și prietenoasă a evenimentului.

Sărbătoarea Zilei Internaționale a Dansului în Țara Silvaniei a fost un exemplu elocvent că acolo unde există dans, există și viață, sănătate și comunitate. O după-amiază care nu rămâne doar o amintire, ci reprezintă un nou pas către o comunitate mai unită și mai atentă unii la alții.

Bakó Andrei

președintele Societății Culturale Maghiare (EMKE) Zalău