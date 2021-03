“Cultură’n Șură”, nominalizată la Gala premiilor AFCN 2020

Asociația “Cultură’n Șură”a fost nominalizată în cadrul Galei premiilor Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) 2020 pentru “adresarea către publicul tânăr cu acces limitat la cultură”, anul fiind unul atipic pentru cultură. “A fost un an greu pentru toți, artiști și spectatori deopotrivă. Am așteptat cu sufletul la gură relaxarea măsurilor restrictive și vestea bună că ne putem desfășura activitatea pe timp de vară, iar aceasta a venit tocmai la timp pentru a putea porni într-o frumoasă călătorie pe ulițele satelor românești!”, au precizat reprezentanții asociației. “Cultură’n Șură”este un proiect cultural demarat în anul 2013 la inițiativa regizorului Victor Olăhuț care și-a propus să înscrie pe harta culturală comunitățile de la sat prin revitalizarea teatrului ambulant și reinvestirea șurii ca spațiu de joc. Din echipa de implementare fac parte dramaturgul sălăjean Flavius Lucăcel și actrița Florentina Năstase. De la prima ediţie, managerul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului (CCAJ) Sălaj, Daniel Săuca, a susţinut desfăşurarea proiectului şi a devenit astfel un partener de tradiţie. An de an noi sate se adaugă pe harta culturală, iar succesul caravanei teatrale a determinat extinderea proiectului în mai multe județe, devenind astfel un proiect cultural regional. Spectacolele, regizate de Victor Olăhuț, sunt special concepute pentru proiect, dar se adresează oricărui tip de public, fie el rural sau urban, fiind apreciate inclusiv de critica de specialitate, prin premii și distincții oferite în festivaluri de teatru din țară. “Cultură’n Șură” a ajuns cu diferite spectacole în mai multe sate din țară inclusiv din Sălaj. De exemplu, spectacolul “Experimentul”, în regia lui Victor Olăhuț a fost văzut de 1420 de spectatori din localitățile: Raciu, Albeștii de Argeș, Pietrari, Slimnic, Arpașu de Sus, Bobota, Nadiș, Domnin, Bocșa, Ortelec, Unirea și Cornățel. Echipa a străbătut țara din sud-est, din zona Brăilei până în nordul țării, în Sălaj. De asemenea, pe parcursul anului trecut, 219 copii din toate aceste sate și comune au participat la ateliere de teatru susținute de actorii Ana Turos, Iulian Gliță și Florentina Năstase în cadrul programului “Teatru pe uliță” – proiect co-finanțat de AFCN și realizat în parteneriat cu CCAJ Salaj. Premiile vor fi decernate în 9 mai.

