Centrul NoRo din Zalău găzduiește o ediție experimentală Ursuz & Amuz

O nouă ediție a proiectului cultural de avangardă „Ursuz și Amuz”, proiect dedicat întâlnirilor transdisciplinare și explorării avangardei, va avea loc duminică, 25 mai, de la ora 19.

Evenimentul este găzduit cu generozitate de Centrul NoRo din Zalău (str. 22 Decembrie 1989 nr. 9), Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare. Accesul la eveniment se face exclusiv pe bază de rezervare, la numărul de telefon 0770 118 185

Această ediție aduce o schimbare de perspectivă: publicul urcă pe scenă. Din rândul spectatorilor activi au crescut două prezențe artistice pe care suntem bucuroși să vi le prezentăm:

Iulia Bota – fondatoarea Bota Studio, va aduce „Florile absurdului”, o serie de aranjamente florale neconvenționale, create special pentru această ocazie, în spiritul ludic și subversiv al lui Urmuz.

„Mă numesc Iulia Bota, am 21 de ani și florile fac parte din viața mea de când mă știu, la propriu. Crescând printre aranjamentele florale ale mamei mele, am învățat repede că o garoafă nu e doar o garoafă și că estetica are propriile ei capricii. Cu timpul, am simțit nevoia să construiesc ceva al meu, un loc unde să pot experimenta și spune lucruri în felul meu. Așa a apărut Bota Studio, un spațiu în care aranjamentele florale devin forme de expresie artistică. De obicei, lucrez cu compoziții elegante și echilibrate, dar, cu ocazia evenimentului dedicat lui Urmuz, am ales să ies din rând. Voi crea o serie de aranjamente florale absurde, ca un omagiu adus libertății creative, nonsensului și acelui tip de frumusețe care nu vrea neapărat să fie înțeleasă.”

Ana Neaga – elevă la Liceul de Arte, debutează cu expoziția „Fir fără glas”.

„Salutare, mă numesc Ana și sunt elevă la Liceul de Arte. Datorită oamenilor prețioși cu care ne întâlnim lunar la Ursuz&Amuz am ocazia de a împărtăși un mic fragment din călătoria mea ca persoană; duminică va fi despre diferențe și coincidențe ce ne unesc, artă care ne încurajează să căutăm frumosul în haos și absurd, prietenii distante ce hrănesc sufletul și, nu în ultimul rând, despre începuturi născute din sfârșit. ”

Imaginea de pe afiș este creată de artista vizuală Andrada Băleanu.

PROGRAM

Ciorne răzlețe

Luiza-Matilda Mitu – Frumusețea va fi convulsivă

Un discurs poetic care caută frumosul acolo unde se frânge ordinea.

Armonie și contrapunct

Sergiu Boldor – Sunt?

O intervenție sonoră în care identitatea devine întrebare și ecou.

Iulia Bota – Florile absurdului

Aranjamente florale neconvenționale, inspirate de spiritul ludic al lui Urmuz.

Ana Neaga – Fir fără glas

Expoziție și Performance vizual despre începuturi născute din sfârșit și tăceri cu volum.

M. S.