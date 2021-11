Case vechi și o istorie salvată

Cultură și turism în pandemie? Da, se poate! Casa „Birăiții” și Casa Cântărețului de la Iaz, Casa tradițională din Doh, Casa lui Fănuță din Cizer, Casa-muzeu din Cizer, Casa bătrânească de la Valcău de Jos se numără printre cele 13 case incluse într-un program ce urmărește punerea în valoare a acestor imobile vechi, dar și includerea lor într-un circuit turistic. Proiectul este considerat deosebit de important pentru că permite vizitarea fizică a caselor, dar și parcurgerea unui traseu digital însoțit de informații, imagini cu și despre case. Proiectul cultural „Traseele caselor tradiționale sălăjene” este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația Sinaptica.

Casele de la Iaz

La mijlocul acestei săptămâni, conducerea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, prin managerul Daniel Săuca, a organizat o conferință de presă pentru a marca încheierea proiectului. La eveniment au participat o parte din proprietarii acestor case. Programul este deja funcțional. Casele au fost identificate în mai mult zone ale județului. Sunt case vechi, cu un parfum al unor vremuri apuse, case cu tindă, cu prispă, lampă și petrol, cu paturi și paie, cu masă, lădoi, cu sobă în care arde focul. Aceste case au fost salvate datorită pasiunii celor care le dețin. Unele au fost relocate, desfăcute bucată cu bucată și reconstruite, totul cu păstrarea materialelor și tehnicilor vechi. La conferința de presă a fost prezent și Alexandru Bodea din Iaz. În grădina familiei sale se află o colecție impresionantă de case vechi, o adevărată comoară arhitecturală ce musai trebuie vizitată. Ligia Pop și Alexandru Bodea au identificat aceste case, unele fiind ruine, le-au relocat, le-au adus în curtea lor, le-au salvat, iar acum pot fi văzute, admirate. Pasiunea i-a împins pe cei doi spre un astfel de demers cultural, iar prin intermediul proiectului derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, aceste case au fost incluse într-un circuit de promovare.

„Sunt proprietarul caselor de la Iaz. Totul a început cu aproximativ 17 ani în urmă. Ligia avea pe atunci 11 ani. După moartea bunicii, Ligiei i-a venit ideea de a salva casa și obiectele vechi. Casa urma să dispară. Era o casă construită de străbunicul meu pe la 1880. Așa am păstrat casa și am continuat să colecționăm, să adunăm, să aducem și alte case. Am mai relocat încă patru case. Am început cu relocarea Casei Birăiții, casa unui fost primar din Plopiș, o casă construită pe la 1900. Aici am primit un sprijin important de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Casa a afost adusă de la Plopiș, era în stadiul de bârne. Am adus o altă casă de la Făgetu, o casă de slovaci, o casă veche de pe la 1860, construită în Halmășd, mutată în Plopiș, a ajuns în Făgetu, iar în final la Iaz. Slovacii o mutau în funcție de locul în care se așezau pentru a munci. Am adus o casă și din Fizeș, o casă construită în 1907, și am reconstruit o altă casă din Plopiș, o casă de păstori, de păcurari. Avem și foarte multe obiecte vechi, cheltuim o grămadă de bani cu întreținerea lor. Ce pot să spun? Turiști avem destui. Noi vrem să avem un muzeu viu, să desfășurăm o multitudine de activități. Organizăm și tabere de pictură, am finalizat acolo inclusiv un centru cultural pentru organizarea acestor tabere, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Sălaj. Casa Birăiții e locuibilă. Sigur, există tot mai mulți turiști care își doresc să stea în aceste case, să petreacă la sat, să vadă locuri, iar condiții sunt”, a spus Alexandru Bodea la conferința de presă.

Cizer și casele sale

Prezent la conferința de presă, primarul comunei Cizer, Nicolae Pavel, a declarat că proiectul derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj este unul deosebit de important. „Comuna Cizer se numără printre beneficiarii acestui proiect. S-a simțit o creștere a numărului de vizitatori la cele două case incluse în program, Casa lui Fănuță și Casa-muzeu. Noi încercăm să gestionăm cât mai bine aceste case, să știți. Numărul vizitatorilor a crescut destul de mult și în această perioadă de pandemie. Consider benefice asemenea proiecte pentru comunitățile rurale, sunt un sprijin. Mă gândeam acum, perioadă în care autoritățile locale își pregătesc bugetul pentru anul viitor, să găsim o modalitate prin care să sprijinim aceste case, aceste inițiative, poate chiar și cu o scutire de impozit. Cel puțin la nivelul comunei Cizer am descoperit alte două posibile case vechi, frumoase, una fiind în localitatea Plesca. Trebuie să vedem ce soluții financiare există pentru a salva aceste case”, a declarat primarul comunei Cizer, Nicolae Pavel.

Casa tradițională din Doh, o bijuterie cu acoperiș

Casa tradițională din Doh este inclusă, de asemenea, în proiectul derulat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. „Coordonez Asociația Fiii Satului Doh în proprietatea căreia se află această casă tradițională. Suntem bucuroși că facem parte din acest proiect. Tot ce facem la această casă este o muncă de suflet, voluntară. Este o casă construită în jurul anului 1900 și oglindește nivelul de trai, starea oamenilor din acele vremuri. Ne vom mobiliza și noi mai bine, avem drum, se toarnă asfalt și asta ne va permite să valorificăm mai bine zestrea noastră de la Doh”, a declarat profesorul Ioan Leitan, președintele Asociației Fiii Satului Doh.

Casa bătrânească din Ciumărna și Ileana Grațiana Pop

La conferința de presă a participat și Ileana Grațiana Pop, rapsod și meșter popular din localitatea Ciumărna. Ileana Grațiana Pop deține o casă veche în sat, o casă pe care a transformat-o într-un muzeu, un loc unde mai aduce în fața tinerilor obiceiuri din vremuri apuse. „Când m-am apucat să transform această casă în muzeu, toată lumea m-a întrebat cât o să câștig. Le-am spus că aici nu este câștig, este doar câștig sufletesc. Atât! Prin asemenea case trebuie să păstrăm rădăcinile noastre, tradițiile. E și păcat să lăsăm uitării asemenea case părintești, locul în care am copilărit, în care am crescut”, a declarat Ileana Grațiana Pop.