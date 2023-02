Adevărul gol-goluţ despre iubire

How deep is your love?

E întrebarea unui remix fredonat pe sute de plaje și-n mii de cluburi, fără ca mulți să înțeleagă natura tragică a întrebării.

Fiind grăbiți să proclamăm diversitatea iubirii, uităm să-i mai contemplăm adâncimile.

Slujind zgomotos cultul progresului, mulțimi întregi își plâng de milă, își declamă depresia, își prelungesc însingurarea, căutând cum să-și monetizeze statutul de victimă.

Niciodată n-a fost mai mare tensiunea dintre ceea ce suntem și ceea ce arătăm.

Am învățat să defilăm mândri cu dragostea viciată ori sincopată.

Ne consolăm cu iubirea falsificată digital și amorul botoxat ireal.

Generații la rândul și-au văzut visele spulberate prin cinismul tranzacțiilor online sau dezmățul adolescentin al unor societăți dezrădăcinate.

Noțiuni tradiționale ca pețitul sau nășitul și-au pierdut din greutate.

Până unde? Până când?

Eros, Logos & Agape ne aduce cu picioarele pe pământ.

Iubirea fără fapte moartă este.

Mihai Neamțu îmbrățișează nu doar poezia mitului religios, ci și terapia lucidității psihologice.

Cum?

Printr-o revenire la înțelepciunea tradiției creștine și prin asumarea imperfecțiunii oricărei relații.

Dincolo de greșelile partenerilor din cuplu, adevărata iubire se naște în dureri.

Ea crește-n pași mărunți, învață repede, onorează trupul drept sanctuar al legămintelor sfinte, rabdă ocări, transformă vieți, e martora unor minuni, face ucenici, fiind chiar răstignită la marginea lumii.

Crucea Iubirii își găsește, totuși, împlinirea prin Cuvântul înviat din morți.

Ai curaj să pariezi pe veșnicia dragostei?

