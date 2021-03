Adela-Elena Daróczi, artist plastic sălăjean, a expus la „PELLICANO”, în Bulgaria

Adela-Elena Daróczi din oraşul Jibou, originară din Zalău, artist plastic profesionist, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Cluj-Napoca, a participat cu câteva tablouri la expoziția internațională de artă „PELLICANO”, Galeria de Artă „Kiril Petrov” Montana, Via „Tzar Boris III” 19, Montana, Bulgaria. Organizatorul evenimentului este artistul plastic Dan Tudor Truică – curator independent. Expoziția este deschisă publicului în perioada 26 februarie – 21 martie 2021.

Este un eveniment de anvergură internațională, un proiect care s-a născut ca o prelungire necesară, mai elaborată și mai selectivă, a manifestărilor similare din anii precedenți organizate sub egida TRUICART Events Brand în țară și străinătate. Acest demers solid reunește pe simeze 21 de artiști plastici profesioniști din România, Spania și Ungaria, printre care și sălăjeanca noastră, Adela – Elena Daróczi.

Indiferent de tehnica abordată, artiștii selectați în cadrul acestei manifestări demonstrează, o dată în plus, dincolo de frontiere, actualitatea și acuratețea unui mesaj vizual contemporan racordat la cele mai noi tendințe europene.



Artista a participat la 24 de expoziții de artă (Cluj-Napoca, Baia Mare, Turda, Zalău) la nivel național din anul 2004 până în prezent, dar nu s-a mulțumit cu atât, reușind să expună și dincolo de granițele țării, iar în viitor dorește să expună mai des în străinătate, unde se deschid noi oportunități. După absolvirea Universității de Arte și Design din Cluj–Napoca, cu distincția Magna cum Laudae, a îmbrăţişat cariera de profesor în învățământul gimnazial și liceal. În cei 12 ani în slujba educației artistice, Adela – Elena Daróczi reușește cu succes să îmbine activitatea artistică și pedagogică, chiar dacă predă în cele trei unități școlare din oraș. Lucru remarcat și prin rezultatele deosebite obținute cu elevii săi la numeroase concursuri naționale și internaționale. Cel mai recent concurs internațional din 2020 – „Jurnal de toamnă”, organizat de Asociația Cultural – Ştiințifică „Pleiadis” din Iași, a adus următoarele premii: Premiul I, elevele Mărcean Dumitrița clasa a XI-a A și Unguraș Iazmina clasa a IX-a B și Premiul II, elevele Chețe Sorana – Maria clasa a XI-a A și Maghiar Maria clasa a XI-a A de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou. Elevii de la Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou – Inceu Ștefan, Bârsan Precup Ionuț din clasa a VIII-a au punctat primul loc în cadrul aceluiași concurs de arte plastice. Eleva Radu Miriam, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga„ din Jibou a obținut premiul I la concursul regional „Exprimă-te liber”, organizat de CJRAE Sălaj.

M. S.

Share Tweet Share