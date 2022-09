Academicianul Octavian Lazăr Cosma, sălăjeanul prezent în cele mai importante enciclopedii ale lumii

S-a născut în localitatea Treznea, este membru titular al Academiei Române, a publicat sute de lucrări de specialitate, numele său figurează în cele mai importante enciclopedii şi dicționare muzicale publicate la New York, München, Moscova, Londra sau Roma, dar și în altă parte. Pe lista instituțiilor de prestigiu unde a studiat sălăjeanul se numără și Conservatorul „N. A. Rimski-Korsakov” din Sankt-Peterburg, din prima promoție de studenți ai școlii făcând parte Pyotr Ilich Ceaikovski, unul dintre cei mai renumiți compozitori ai lumii.

Pe academicianul Octavian Lazăr Cosma l-am întâlnit zilele trecute și nu oriunde, ci în Treznea, satul său natal. Stabilisem că ne întâlnim, să realizăm o înregistrare. Aveam emoții. Am intrat într-o curte simplă, dar bine îngrijită, iar în ușa casei am fost întâmpinat de un bărbat înalt, cu părul alb, care emana respect, inteligență, echilibru, dar și mult bun simț. Am salutat, mi-a întins mâna ferm. M-a poftit în camera în care urma să realizăm o înregistrare video. Încăperea inspira simplitate, eleganță și împrăștia parcă miresme de măr copt, struguri și pere. Într-un colț era calculatorul. Fără să stea pe gânduri, academicianul m-a poftit pe mine și pe colegul meu să ne instalăm aparatura. Sălăjeanul s-a așezat pe un fotoliu și a așteptat. M-a impresionat. Credeam că e altfel, doar aveam în față o somitate a lumii muzicale, dar acest om era simplu, inspira bun simț, eleganță. M-am așezat și eu. L-am rugat să îmi spună povestea sa. N-am primit o poveste, am primit o adevărată călătorie în întreaga lume, acolo unde un copil rămas orfan, cu părinții omorâți în masacrul de la Treznea, a crescut și a ajuns să studieze la una dintre cele mai prestigioase școli din lume. M-am pierdut, am uitat întrebările, am făcu ochii mari cât cepele și m-am pus pe ascultat.

Educația

În prezentarea Academiei Române se arată că „Octavian Lazăr Cosma este muzicolog şi profesor universitar. S-a născut la 15 februarie 1933, în localitatea Treznea, iar părinții săi, Aurelia şi Lazăr Cosma, învăţători, au fost împuşcaţi de trupele hortyste în toamna anului 1940, odată cu ocuparea Transilvaniei de Nord. Educația sa a început la Şcoala primară din comuna natală (1939-1940), a continuat la Școala de aplicaţie din Blaj (1940-1943), Şcoala Normală – Liceul Pedagogic de băieţi din Blaj (1943-1951) și a absolvit Conservatorul „Gheorghe Dima” din Cluj (1951-1954), dar și Conservatorul „N. A. Rimski-Korsakov” din Sankt-Peterburg, secţia Muzicologie, prof. Mihail Semionovici Druskin (1954-1959). Octavian Lazăr Cosma este doctor în Muzicologie la Conservatorul Gheorghe Dima din Cluj cu teza „Oedip-ul enescian” – 1972.” În anul 2008 i-a fost conferit titlul de Doctor Honorris Causa de către Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj şi Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași (2009).

O carieră impresionantă

A fost cadru didactic – asistent, lector, conferenţiar şi din 1978 profesor universitar la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, astăzi Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, deținând disciplinele Istoria Muzicii Româneşti şi Muzicologie. A fost redactor de creaţie în Ministerul Culturii (1959-1963), iar în 1959 devine membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, unde a deţinut funcţia de Secretar al Biroului Secţiei de Critică şi Muzicologie (1964-1995). Devine, în urma votului Secretarul Secției de Muzicologie, în 1990, apoi, din 1994, vicepreşedinte al Uniunii şi preşedinte, între anii 2005-2010. A deţinut şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Uniunilor de Creatori. A fost redactor-şef al revistei “Muzica”, periodic cu apariție trimestrială,dar și consilier la Societatea Română de Radiodifuziune, până în 2009. A activat în numeroase comisii, comitete şi consilii: Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Institutului Cultural Român, Comisia Națională UNESCO, Consiliul Administraţiei Fondulului Cultural Naţional, comisii de atestare ale Ministerului Culturii şi Cultelor a participat în comisii de doctorate, pentru grade didactice şi multe altele, la nivel central sau la nivelul diverselor organisme sau instituţii. A deţinut calitatea de membru al Musicological American Society, din 1970-1985. şi, un deceniu, membru în redacţia revistei americane „Musicological Research”. A publicat studii în străinătate, a participat la simpozioane şi congrese naţionale în SUA, Franţa, Germania, Italia, Irak, Rusia, Cehia, Polonia, Bulgaria, Jugoslavia, Slovacia, Ungaria, Danemarca, Norvegia. Este primul profesor care a obţinut dreptul de îndrumător de doctorat de la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. În calitate de Secretar al Biroului de Muzicologie al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a iniţiat şi coordonat seria volumelor I – XXII Studii de Muzicologie, tipărite la Editura Muzicală, Bucureşti, în perioada anilor 1965-1993. De asemenea, s-s aflat printre iniţiatorii şi organizatorii „Simpozionului Internațional de Muzicologie” din cadrul Festivalului „George Enescu”, ediţiile dintre anii 1967-1995. A obţinut granturi şi burse de cercetare în România (CNCSIS), în SUA ( Fulbright), Suedia (CNCSIS).

Distincții

A fost distins cu Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Române (1962), Ordinul Muncii, clasa a III-a (1966), Premiile Uniunii Compozitorilor (1969, 1975, 1976, 1998, 2003, 2010), Ordinul „Meritul Cultural”, clasa III-a (1970), Ordinul „Meritul Cultural” în rangul de Comandor (2004). A fost și colaborator la ediţia a XX-a „The New Grove Dictionary Of Music”, cu 80 de portrete-fişe, inclusiv despre muzica în România şi muzica în Bucureşti. Numele Octavian Lazăr Cosma figurează în cele mai importante enciclopedii şi dicţionare muzicale, dar nu numai, publicate la New York, München, Moscova, Londra și Roma. Este coeditor al volumelor Codex Caioni, tipărit în colaborare cu muzicologi din Budapesta, în redactarea Savianei Diamandi, în anul 1999, la Editura Muzicală Bucureşti. Academicianul a publicat sute de lucrări, zeci de volume de specialitate, studii, toate însumând decenii de cercetare în muzică.

În pofida acestor rezultate profesionale, academicianul Octavian Lazăr Cosma m-a surprins prin simplitatea sa. I-am mulțumit pentru poveste. M-a rugat să îl aduc la Zalău. A privit Meseșul, sunt convins că s-a bucurat. Era surprins de rapiditatea cu care ajungem la Zalău. Și-a amintit că venea pe jos la Zalău pentru a cumpăra o cutie de chibrituri. Privirea i-a rămas ațintită spre pădure… Am ajuns în Zalău, mi-a mulțumit, ne-am salutat și a plecat. L-am privit lung. M-am dus spre casă. Am stat până târziu în noapte și m-am tot întrebat cum de un asemenea om, cu o asemenea carieră, este atât de simplu. Cred că astfel de oameni sunt tot mai puțini.

Foto: Academia Română