Asociația Culturală „Continuum” organizează, în perioada 10–20 august 2026, cea de-a XV-a ediție a Simpozionului Internațional de Arte Vizuale ARTA ÎN GRĂDINĂ, proiect realizat cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, al Centrului de Cercetări Biologice Jibou și al Primăriei orașului Jibou.

Ediția din acest an are o semnificație aniversară, marcând un parcurs de cincisprezece ediții în care Simpozionul a reunit la Jibou peste o sută de artiști profesioniști din România și din străinătate și a contribuit la constituirea și dezvoltarea unor importante colecții de artă contemporană. Sub sloganul NATURA, ARTĂ, COMUNIUNE, ediția aniversară reafirmă principiile care au stat la baza proiectului încă de la început: întâlnirea dintre creația artistică, natură și comunitate.

Tabăra de creație, activitatea centrală a Simpozionului, se desfășoară în acest an sub genericul „IMAGO FLORALIS – metamorfoze vegetale”. Tema propune o explorare contemporană a imaginii florale și a imaginarului vegetal, pornind de la observarea directă a naturii și de la referințe botanice, artistice și culturale, până la transfigurarea acestora prin pictură, fotografie și tehnici mixte.

Artiști participanți:

Tomasz Awdziejczyk (Polonia) – artist vizual, pictură.

Alexandru Borcuți – artist vizual, absolvent în 2026 al programului de studii Pictură – licență al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și câștigător al Premiului Continuum.Arte, acordat de Asociația Culturală Continuum în cadrul concursului Expo Maraton 2026 organizat de UAD Cluj-Napoca.

Hermina Csata – artistă vizuală, pictură, președinta Filialei Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Mira Marincaș – artistă vizuală, fotografie, conferențiar universitar doctor la Departamentul Media al Universității „Sapientia” din Cluj-Napoca.

Ramona Raus – artistă vizuală, pictură, lector universitar doctor în cadrul programului Pedagogia Artelor Plastice și Decorative al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Steven Santander (SUA) – artist și bucătar ecuadorian-american, cu studii de arhitectură în Statele Unite ale Americii. Prin proiectul „Traveling Supper Club” organizează experiențe în care arta, gastronomia și întâlnirea dintre comunități sunt aduse împreună.

Raluca Spătaru Iancu – artistă vizuală, activă în pictură, desen și performance. A absolvit Facultatea de Arte Decorative și Design, secția Artă Monumentală, și un masterat în Arte Vizuale la Universitatea Națională de Arte din București și este profesoară la Liceul de Arte „Hariclea Darclée” din Brăila.

Radu Șerban – artist vizual, profesor universitar la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, președintele Asociației Culturale Continuum, inițiatorul și coordonatorul Simpozionului Internațional de Arte Vizuale ARTA ÎN GRĂDINĂ.

Activități conexe:

În cadrul activităților conexe, Simpozionul va include prezentări și discuții dedicate patrimoniului cultural construit, intervențiilor de conservare și salvare a monumentelor istorice, practicilor artistice contemporane și gastronomiei tradiționale.

Un reprezentant al Asociației ARHAIC – Ambulanța pentru Monumente Sălaj va prezenta activitatea organizației și intervențiile realizate pentru punerea în siguranță, conservarea și restaurarea unor clădiri istorice, cu un accent special asupra bisericilor de lemn din județul Sălaj. Proiectele asociației reunesc specialiști, meșteri, voluntari și membri ai comunităților locale în acțiuni concrete de protejare a patrimoniului construit.

Doina Cociș, director executiv al Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, va prezenta rolul instituției în protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural, în avizarea intervențiilor și în urmărirea stării de conservare a monumentelor istorice.

Mircea Groza, cercetător și promotor al gastronomiei tradiționale sălăjene, va introduce participanții în universul bucătăriei locale, prin preparate realizate după rețete culese și documentate de-a lungul mai multor decenii. Gastronomia va fi abordată ca o componentă vie a patrimoniului cultural și a memoriei comunităților.

În cadrul întâlnirilor dedicate practicii artistice contemporane, Steven Santander, Alexandru Borcuți și Radu Șerban își vor prezenta portofoliile, proiectele recente și direcțiile actuale ale creației lor.

Programul va include și o vizită de documentare la obiective de patrimoniu din județul Sălaj, cu accent asupra bisericilor de lemn și asupra relației dintre arhitectură, peisaj, memorie și comunitate.

Atelierele de creație pentru copii vor continua și în această ediție. Unul dintre artiștii participanți va coordona un atelier de pictură adresat unei grupe de copii de la Centrul de Servicii Sociale Jibou.

Expoziția de bilanț:

Miercuri, 19 august 2026, de la ora 18, la Grădina Botanică din Jibou va avea loc vernisajul expoziției de bilanț, care va reuni lucrările realizate în cadrul Taberei de creație. Lucrările vor fi donate de participanți și vor întregi colecțiile de artă contemporană ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Centrului de Cercetări Biologice Jibou și Primăriei orașului Jibou.

Cu această ocazie va fi lansat catalogul ediției a XIV-a a Simpozionului, desfășurată în anul 2025 sub genericul „Respirația naturii”.

Organizator:

Asociația Culturală Continuum, Jibou

Cu sprijinul:

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Centrul de Cercetări Biologice Jibou

Primăria orașului Jibou

Coordonatorul Simpozionului:

Radu Șerban

Informații generale despre Simpozion:

Website: www.SimpozionulArtaInGradina.ro

Album online (edițiile I–X): online.anyflip.com/erknr/umae/mobile/index.html

Pagina de Facebook: facebook.com/SimpozionulArtaInGradina

Pagina web a Asociației Culturale Continuum: www.asociatiaculturalacontinuum.ro

M. S.