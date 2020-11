A apărut un nou număr al revistei “Caiete Silvane”

A apărut ediţia online a numărului 190 (noiembrie 2020) al revistei “Caiete Silvane”, publicaţie editată de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Judeţean Sălaj şi Primăriei municipiului Zalău. Cei interesați pot răsfoi virtual revista pe caiete-silvane.ro. Ediţia tipărită va fi distribuită începând de miercuri, 11 noiembrie. În acest număr semnează: Marin Pop – “Corneliu Coposu – 25. Un sfert de secol de la trecerea în eternitate a marelui om politic sălăjean”; Viorel Mureşan – “Lecturi etajate”; Imelda Chinţa – “Poemul – Arca lui Gheorghe Vidican”; Marcel Lucaciu – “Mioriţa sau <<rezumatul aurului>>”; Carmen Ardelean – “Desţeleniri şi deşertificări”; In memoriam Andrei Moldovan; Gheorghe Moga – “Mihail Sadoveanu – începuturi”; Alice Valeria Micu – “Condiţia afectivă”; Viorel Tăutan – “Îl acceptăm pe Dimitrie Cantemir ca întemeietor al romanului românesc?”; Adrian Lesenciuc – “Izolarea ca premisă a iubirii”; Alexandru Jurcan – “Newness şi lelea Susană”; Menuţ Maximinian – “Duminici în faţa icoanei”; Andrei Pogány – “Despre volumul Destin de luptător de Ioan Cosmuţa”; Ioan F. Pop – “Solilocvii inutile”; Simona Ardelean – “Filmografiile Simonei. The Man Who Knew Infinity (2015)”; Ioan-Pavel Azap – “Reeditări filmice (36)”; Poeme de Marcel Lucaciu, Alice Valeria Micu, Molnár Andrea, Molnár Henrietta, Ion Mureşan, Viorel Mureşan, Viorica Mureşan, Oláh András, Ion Piţoiu-Dragomir şi Emilia Poenaru Moldovan traduse de Simone Györfi, Lövétei Lázár László, Demény Péter, Balásy F. Attila şi Dósa Andrei; Parodie de Lucian Perţa; Poeme de Ana Ardeleanu; Versuri de Liliana Bădărău însoţite de o prezentare semnată de Gheorghe Vidican; Daniel-Victor Săbăceag – Viorel Câmpean, Preotul greco-catolic Laurenţiu Avram, unul dintre sălăjenii prezenţi la Marea Adunare de la Alba Iulia; Dănuţ Pop – “În spatele măştii. Ultima vizită de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în Sălaj”; Maria Croitoru – “S-a stins din viaţă un fiu al satului Aluniş, Şandor”; Cosmin Budeancă – “Un <<manual>> de bune practici; Încă cinci ani de colaborare pentru revista “Caiete Silvane”; Daniel-Victor Săbăceag, Marin Pop – “Prim-pretorul Gheorghe Pop, o personalitate mai puţin cunoscută a Sălajului interbelic”; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics – “Două tipare sigilare ale Judecătoriei de ocol Cehu Silvaniei (1919-1921)”; Daniel Mureşan – “Cronica discului. The Flower Kings – Islands”; Gheorghe Glodeanu – “Un maestru al fantasticului terifiant”; O nouă apariţie la Editura “Caiete Silvane”: preotul Cristian Borz, “Jurnal de şantier. Reabilitarea Casei Memoriale <<Iuliu Maniu>> din Bădăcin; Daniel Săuca, Viorel Mureşan, Györfi-Deák György și Viorel Tăutan – “Malaxorul de noiembrie”; O nouă carte la Editura “Caiete Silvane”: “Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza 2020” și “Arca poeziei, Bertold Brecht, Hoţul de cireşe, Masca răului”, în româneşte de Petre Stoica – o rubrică de Viorel Mureşan.

Share Tweet Share