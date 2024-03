Calendar istoric al judeţului Sălaj – 30 Martie

1829: se naşte, la Zalău, Kerekes József – inspector, fondatorul Cercului Pedagogic şi a Uniunii pentru Protecţia Minorilor din Zalău

S-a întâmplat în 30 martie

1633 – S-a născut cronicarul moldovean Miron Costin, cea mai însemnată personalitate a literaturii româneşti din Moldova secolului al XVII-lea (m.1691).

1746 – S-a născut pictorul spaniol Francisco de Goya (m.16.04.1828).

1821 – Întîlnirea dintre Tudor Vladimirescu, conducător al revoluţiei din Ţara Românească, şi Alexandru Ipsilanti, liderul Eteriei. În ciuda unor grave divergenţe, cei doi ajung la un acord, în urma caruiă judeţele dinspre munte trec sub autoritatea lui Ipsilanti, iar Oltenia şi judeţele de cîmpie sub cea a lui Tudor.

1830 – S-au încheiat lucrările de redactare a Regulamentelor Organice, considerate primele acte constituţionale de pe teritoriul României.

1837 – S-a născut Alexandru Şuţu, medic psihiatru, membru corespondent al Academiei Române, membru al Societăţii de Antropologie din Paris şi al Societăţii Franceze de Psihiatrie (m.22.09.1919).

1844 – S-a născut poetul francez Paul Verlaine, unul dintre precursorii simbolismului (m.08.01.1896).

1853 – S-a născut pictorul olandez Vincent van Gogh (m.29.07.1890).

1866 – Locotenenţa domnească publică “Proclamaţia către popor”, prin care recomandă alegerea prin plebiscit a principelui Carol de Hohenzollern ca “domnitor al Românilor”, cu drept de moştenire şi sub numele de Carol I. Guvernul Ghica dă publicităţii un manifest, la 02.04.1866, cu acelaşi sens.

CALENDAR CREŞTIN:

• Ortodox: Cuv. Ioan Scărarul; Sf. prooroc Ioad; Sf. Euvula, mama sf. Pantelimon

• Greco-catolic: Sf. Ioan Scărarul, cuvios († 649)

• Reformat: Zalan, Amade

• Romano-catolic: Sf. Ioan Climac (Scărarul), abate