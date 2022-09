Bancul zilei

Un tip se prezintă la doctorul psihiatru.

– Domnule doctor, îi spune acesta, noaptea o mulţime de omuleţi se foiesc la mine sub pat.

– Hm, face doctorul. Cazul dv. ar necesita cîţiva ani de analize şi tratament.

După un timp, doctorul îşi întîlneşte pacientul pe stradă şi-l întreabă de ce nu s-a mai prezentat la consultaţie.

– Pentru că nu mi-a permis timpul. Dar să ştiţi că am terminat cu omuleţii aceia care mă deranjau noaptea.

– Da? Cum?!

– Am tăiat picioarele patului.

