O blondă își sună o prietenă:

– Dragă, azi noapte am dormit la un hotel și acum sunt disperată pentru că nu pot ieși din cameră!

– Cum așa?

– Păi camera are numai trei uși și una duce în baie, una duce în dulap și una care are pe mâner un semn pe care scrie „Nu deranjați”!

