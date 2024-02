Bancul zilei

Un beţiv la restaurant:

– Ospătar, am fost aseară aici?

– Desigur, domnule, ca de obicei! răspunse ospătarul.

– Şi am cheltuit 200 lei?

– Într-adevăr, aţi băut straşnic de banii ăştia.

– Slavă Domnului! Am crezut că i-am pierdut.

