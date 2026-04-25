Tratamente la porumb

Pentru prevenirea și combaterea buruienilor, care în funcție de gradul de infestare provoacă mari pagube culturilor de porumb, floarea soarelui, cartof, soia ducând chiar la compromiterea totală a recoltelor în cazul infestării cu costreiul din rizomi (Sorghum halepense). Pe lângă metodele preventive și agrotehnice, erbicidarea este cea mai importantă metodă de prevenire și combatere a buruienilor.
Aplicarea erbicidelor se poate face preemergent, înainte de răsărirea buruienilor pe un sol bine mărunțit și nivelat pentru a preveni îmburuienarea culturilor agricole sau postemergent, după răsărirea buruienilor când pot fi identificate tipul de buruieni existente în cultură pentru combaterea țintă a acestora.
Pentru efectuarea tratamentului în preemergență la cultură porumbului se recomandă unul din erbicide:
Stomp Aqua – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate)
Wing P – 3,5 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Sharpen 33 EC – 4,0 – 5,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Frontier Forțe – 0,8 l/ha – 1,4 l/ha – în funcție de conținutul în humus (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Adengo 465 SC/ Koloss 465 SC – 0,35 -0,40 l/ha (pentru buruieni anuale);
Merlin Flexx – 0,30 – 0,41 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale);
Callisto 480 SC / Meristo – 0,2 – 0,3 l/ha (pentru buruieni anuale);
Pledge 50 WP – 90 – 120 g/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale ).
Pentru efectuarea tratamentului în postemergență la cultură porumbului se recomandă unul din erbicide:
Wing P – 3,5 – 4,0 l/ha (postemergent timpuriu pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Adengo 465 SC/ Koloss 465 SC – 0,30 – 0,35 l/ha (postemergent timpuriu, buruieni anuale);
Callisto 480 SC / Meristo – 0,2 – 0,3 l/ha (postemergent timpuriu, pentru buruieni anuale);
Merlin Flexx – 0,41 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale);
SDMA Super – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile la 2,4
D – știr, spanac sălbatic, traistă ciobanului, pungulița, muștar sălbatic și mediu sensibile: volbură, pălămida, hrișca, rocoină);
Dicopur TOP 464 SL – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene);
Mural – 0,6- 0,75 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene);
Capreno 547 SC – 0,22-0,29 l/ha + 2 l/ha adjuvant Mero (pentru buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale);
Mustang – 0,4-0,6 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene);
Barracuda (Cuter – a două denumire comercială) – 0,75-1,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale);
Principal Plus – 440 g/ha + 0,1% adjuvant -TREND (pentru buruieni monocotiledonate anuale și perene și buruieni dicotiledonate);
Titus 25 DF / Tarot – 40 – 60 g/ha + Vivolt 0,1 % surfactant (pentru buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv Sorghum halepense din semințe și rizomi și unele dicotiledonate);
Titus Plus – 307 g/ha + 250 ml Vivolt (pentru buruieni monocotiledonate anuale și perene);
Laudis OD 66 – 2 – 2,5 l/ha (buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale);
Equip – 1,75 – 2,5 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene și unele dicotiledonate);
Nico 40 SC – 1,0 – 1,5 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv costreiul din rizomi);
Talisman – 1,0 – 1,5 l/ha (monocotiledonate anuale și perene inclusiv costreiul din rizomi);
Casper – 0,3 – 0,4 kg/ha (buruieni dicotiledonate).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergență la cultură de floarea soarelui se recomandă unul din erbicide:
Stomp Aqua – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Wing P – 3,5 – 4 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Chanon – 3,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale: iarbă bărboasă, meișor);
Challenge 600 SC – 4,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale);
Frontier forțe – 0,8 – 1,4 l/ha – în funcție de conținutul de humus (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale);
Pledge 50 WP – 90- 120 g/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale).
Pentru efectuarea tratamentului în postemergență la cultură de floarea soarelui “hibrizi cu genă rezistentă la tribenuron – metil” se recomandă unul din erbicide:
Express 50 SG/Fluence – 30 g/ha + 1% TREND 90 (pentru hibrizi cu gena rezistentă la tribenuron – metil – pentru buruieni dicotiledonate anuale și perene) sau Pulsar 40/ Listego – 1 -1,25 l/ha (pentru hibrizi de floarea soarelui tip CLEARFIELD pentru buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate);
Pledge 50 WP – 80 g/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale) când floarea soarelui are 2-4 frunze;
Chanon – 1,5 l/ha (la apariția a 2-4 frunze a culturii, pentru buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale: iarbă bărboasă, meișor);
Viballa – 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale);
Pantera 40 EC/ Rango – 1,5 -1,75 l/ha (costrei din rizomi);
Select Super – 0,6 – 1 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale) – 1,5 – 2,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate perene);
Fitofop – 0,7 – 1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și perene);
Sedim 120 – 0,6 – 1 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale) – 1,5 – 2,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate perene).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergență la cultură cartofului se recomandă unul din erbicide:
Pledge 50 WP – 90 – 120 g/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale);
Stomp Aqua – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Chanon – 3,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale);
Frontier Forțe – 0,8 – 1,4 l/ha, în funcție de conținutul în humus (pentru buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale , cu condiția să fie încorporat în sol în anii secetoși);
Challenge 600 SC – 4,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale);
Fantasia – 3,0 – 3,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale).
Pentru efectuarea tratamentului în postemergență la cultură cartofului se recomandă unul din erbicide:
Agil 100 EC – 0,7 – 1,0 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale); 1,5 l/ha (buruieni monocotiledonate perene);
Titus 25 DF / Tarot – 40 – 60 g/ha + Vivolt – 0,1% surfactant (buruieni monocotiledonate anuale și perene inclusiv Sorghum halepense din semințe și rizomi și unele dicotiledonate);
Pantera 40 EC/ Rango – 2 l/ha (costrei din rizomi, pir);
Leopard 5 EC – 1,5 – 2,0 l/ha (costrei din rizomi);
Targa Max –– 0,4 – 0,6 l/ha (buruieni monocotiledonate anuale); 0,6 – 1,0 l/ha (buruieni monocotiledonate perene);
Fitofop – 0,7 – 1,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale); – 1,6 – 2 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate perene);
Select Super – 0,8 – 1 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale) – 1,5 – 2,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate perene);
Sedim 120 – 0,8 – 1 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale) – 1,6 – 2,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate perene).
Pentru efectuarea tratamentului în preemergență la cultură de soia se recomandă unul din erbicide:
Stomp Aqua – 2,0 – 4,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Pledge 50 WP – 90 g/ha (pentru buruieni dicotiledonate);
Frontier Forțe – 0,8 – 1,4 l/ha, în funcție de conținutul în humus (pentru buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale);
Sharpen 33 EC – 4,0 -5,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate);
Pentru efectuarea tratamentului în postemergență la cultură de soia se recomandă unul din erbicide:
Agil 100 EC – 1,0 -1,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și perene);
Fitofop – 1,0 – 2,5 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale și perene);
Pulsar 40/ Listego – 0,75- 1,0 l/ha (pentru buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate);
Harmony 50 SG – 12 gr/ha + 250 ml/ha Trend 90 (pentru buruieni dicotiledonate anuale);
Select Super – 0,6 – 1,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale) – 1,5 – 2,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate perene);
SEDIM 120 – 0,6 – 1 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate anuale) – 1,5 – 2,0 l/ha (pentru buruieni monocotiledonate perene);
Responsabil Prognoză şi Avertizare, Oficiul Fitosanitar Sălaj – Stana Marius
